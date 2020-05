Coronavirus-Krise ist alles permanent im Wandel, täglich gibt es Neuigkeiten. Ob Bayern, Baden-Württemberg oder Deutschland insgesamt, ob Spanien, Coronavirus-Fälle gemeldet, auch die Zahlen der Todesopfer steigen. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in In derist alles permanent im Wandel, täglich gibt es Neuigkeiten. Ob Bayern, Baden-Württemberg oder Deutschland insgesamt, ob England Italien oder Frankreich in Europa oder aber Nordamerika oder Asien: Auf der ganzen Welt werden immer neuegemeldet, auch diesteigen. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in China ausbrach, ist länder- und kontinentübergreifend und breitet sich längst in Deutschland sowie in Baden-Württemberg und Bayern aus. Hier der aktuelle Stand:

Lehrer gegen freiwilligen Dienst in den Pfingstferien

Update, 19. Mai 2020, 10:52 Uhr

Pfingstferien. Der Hauptpersonalrat der Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren hat einer Die Beschäftigtenvertretung von Lehrern fast aller Schularten wendet sich gegen Notbetreuungsdienste in den. Der Hauptpersonalrat dersowie fürhat einer freiwilligen Abstellung von Lehrern für eine Betreuung an Ferientagen oder in den Ferien widersprochen

Tennis: WTB sagt Verbandsspielrunde 2020 ab – Wettspielrunde als Ersatz

Update, 19. Mai 2020, 10:25 Uhr

Impfstoffe: Corona-Medikament der Uni Marburg soll ab September getestet werden

Update, 19. Mai 2020, 10:03 Uhr

Impfstoff gegen das Coronavirus in klinischen Tests noch produziert werden“, sagte der Marburger Virologe Stephan Becker am Montag. Diese Tests sollen im September beginnen. Noch in diesem Jahr soll nach Angaben der Universität Marburg ein potenziellergegen dasin ersten klinischen Versuchen am Menschen getestet werden . „Der Bauplan für den Impfstoff ist fertig. Jetzt muss der Impfstoff für dienoch produziert werden“, sagte der Marburger Virologe Stephan Becker am Montag. Diese Tests sollen im September beginnen.

Schwacher Anstieg der Neuinfektionen in Deutschland

Update, 19. Mai 2020, 9:24 Uhr

Robert Koch-Institut (RKI) bis zum 19. Mai, 0 Uhr, 175.210 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Covid-19 erkrankten, sind gestorben. Die Reproduktionszahl lag nach Angaben des RKI am Montagabend bei 0,91. In der Bundesrepublik sind vombis zum 19. Mai, 0 Uhr, 175.210mit demregistriert worden. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um 513 Fälle - knapp 200 Fälle mehr als noch am Tag zuvor . 8.007 Menschen, die anerkrankten, sind gestorben. Dielag nach Angaben des RKI am Montagabend bei

Wiedereröffnung der Kitas: Zu wenig Zeit und zu wenig Informationen aus Stuttgart

Update, 19. Mai 2020, 8:25 Uhr

Kindertagesstätten kommen. Doch in der Praxis bleiben zunächst zu viele offene Fragen. Eigentlich dürfen seit Montag mehr Kinder in die Einrichtungen derkommen. Doch in der Praxis bleiben zunächst zu viele offene Fragen. Viele Verantwortliche bemängeln die mangelhafte Informationspolitik der Landesregierung . So hätten die Tagesstätten viel zu wenig Zeit zur Vorbereitung erhalten. Auch Details oder ein „Input zur Öffnungsstrategie“ habe es nicht rechtzeitig gegeben. [plus]

Ansturm auf Antikörpertests

Update, 19. Mai 2020, 8:11 Uhr

Rund 3500 Personen machten in den ersten Tagen von dem Angebot Gebrauch. [plus] In Tübingen und Stuttgart können Selbstzahler untersuchen lassen, ob sie das Virus schon hatten . In Einzelfällen kann es allerdings zu falsch-positiven Ergebnissen kommen. Mitbringen muss man nur 25 Euro und Geduld. Die Wartezeit beträgt teilweise bis zu zwei Stunden.machten in den ersten Tagen von dem Angebot Gebrauch. [plus]

Dänemark bietet allen Erwachsenen Corona-Tests an

Update, 18. Mai 2020, 19:57 Uhr

In Dänemark können sich ab sofort auch Erwachsene ohne Symptome auf das neuartige Coronavirus testen lassen . "Wir haben die Infektionsrate auf ein sehr niedriges Niveau gesenkt. Es ist zwingend erforderlich, dass es keine versteckten Infektionsherde gibt, die zu einer weiteren Ausbreitung des Virus führen könnten", erklärte Gesundheitsminister Magnus Heunicke.

Minister Lucha: Dunkelziffer von bis zu 200.000 Corona-Infizierten

Update, 18. Mai 2020, 19:14 Uhr

Spanien, Italien, Griechenland, Türkei: So ist die Lage in den Urlaubsländern

Update, 18. Mai 2020, 16:45 Uhr

Die Touristenmagneten in den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen sind verwaist, tausende Jobs gefährdet. Wann geht es wo wieder los mit dem Tourismus? [SWP Plus]

Mehr als 175.000 Corona-Nachweise in Deutschland - Über 7900 Tote

Update, 18. Mai 2020, 16:35 Uhr

Bundesweit sind bis Montagnachmittag über 175.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.00 Uhr: mehr als 174.700 Infektionen). Mindestens 7960 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.00 Uhr: 7931). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag bei 0,94 (Datenstand 17.5. 0 Uhr). Das bedeutet, dass jeder Infizierte im Mittel etwas weniger als eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Seit Donnerstag gibt das RKI zudem ein sogenanntes 7-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 0,87. Er zeigt das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen. Nach Angaben des RKI haben in Deutschland rund 154.600 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Schiedsrichter: Keine Sanktionsmöglichkeiten bei Torjubel mit Körperkontakt

Update, 18. Mai 2020, 15:13 Uhr

Fußballspieler während der Partie Körperkontakt haben, haben Schiedsrichter keine Sanktionsmöglichkeiten. Sie müssen auf die Eigenverantwortung der Spieler setzen. Wennwährend der Partie Körperkontakt haben, haben Schiedsrichter keine

Corona-Antikörpertests beginnen an Stuttgarter Kliniken

Update, 18. Mai 2020, 14:30 Uhr

Corona-Patienten wollen Baden-Württemberg vom Montag in Stuttgart werden seit Anfang Mai gemeinsam mit dem Klinikum Stuttgart und dem Robert-Bosch-Krankenhaus Patienten untersucht, die an Covid-19 erkrankt sind und behandelt werden oder wurden. Die Patienten sollen innerhalb eines Jahres regelmäßig auf Antikörper hin getestet werden. Mit Tests an teils schwer erkranktenwollen Mediziner und Wissenschaftler in Stuttgart erfahren, wie ein infizierter Körper auf das neuartige Virus reagiert und wie lange eine Immunität anhält . Nach Angaben des Landesgesundheitsamtsvom Montag in Stuttgart werden seit Anfang Mai gemeinsam mit demund demPatienten untersucht, die anerkrankt sind und behandelt werden oder wurden. Die Patienten sollen innerhalb eines Jahres regelmäßig aufhin getestet werden.

Gastronomie öffnet wieder im Südwesten

Update, 18. Mai 2020, 13:05 Uhr

Dehoga begleiten die Lockerung der Corona-Maßnahmen mit einer „Gib Acht“-Plakatkampagne: Auf den 20.000 Plakaten steht der Slogan „Endlich wieder gemeinsam schmecken - Gib acht, damit das so bleibt“. Zu sehen sind Gastronomen mit Mund- und Nasenschutz. Erstmals seit acht Wochen darf von Montag an im Südwesten die Gastronomie öffnen . Aber richtig glücklich sind die Gastronomen nicht. Das Tourismusministerium und der Branchenverbandbegleiten die Lockerung dermit einer „Gib Acht“-Plakatkampagne: Auf den 20.000 Plakaten steht der Slogan „Endlich wieder gemeinsam schmecken - Gib acht, damit das so bleibt“. Zu sehen sind Gastronomen mit

US-Notenbank erwartet Konjunktureinbruch um bis zu 30 Prozent

Update, 18. Mai 20230, 10:38 Uhr

US-Notenbank Fed geht von einem dramatischen Einbruch der US-Wirtschaft um bis zu 30 Prozent im laufenden Quartal aus. Es sei gut möglich, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) infolge der Corona-Pandemie um 20 bis 30 Prozent abnehme, Diegeht von einem dramatischenderum bis zu 30 Prozent im laufenden Quartal aus. Es sei gut möglich, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) infolge der Corona-Pandemie um 20 bisabnehme, sagte Fed-Direktor Jerome Powell am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Fernsehinterview . Allerdings erwartet er auch, dass die US-Wirtschaft bereits im dritten Quartal wieder etwas an Schwung gewinnt.

Kurve flacht weiter ab: Zahl der Neuinfektionen in Deutschland erneut gesunken

Update, 18. Mai 2020, 10:19 Uhr

Covid19-Fälle registriert. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den letzten Tagen kontinuierlich gesunken. Covid-19 erkrankten, sind gestorben. In Deutschland hat das RKI für Montag 174.697registriert. Die Zahl derist in den letzten Tagen kontinuierlich gesunken. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um 342 Fälle - mehr als 200 Fälle weniger als noch am Tag zuvor . 7.935 Menschen, die anerkrankten, sind gestorben.

Freizeit-Parks in Baden-Württemberg öffnen wieder: Einlass mit Online-Ticket

Update, 18. Mai 2020, 9:57 Uhr

Zwangspause wegen der Freizeitparks im Südwesten in der Woche vor Pfingsten wieder. Vor dem Neustart gibt es zur Vorfreude viele bange Fragen: Wie wird das mit den Auflagen, wie viele Gäste dürfen in den Park, wie reagieren die Besucher? Nach wochenlangerwegen der Corona-Krise öffnen dieim Südwesten in der Woche vor Pfingsten wieder. Vor dem Neustart gibt es zur Vorfreude viele bange Fragen: Wie wird das mit den Auflagen, wie viele Gäste dürfen in den Park, wie reagieren die Besucher? Alle wichtigen Infos erfährst du hier...

Strobl warnt vor Extremismus bei Corona-Demonstrationen

Update, 18. Mai 2020, 9:35 Uhr

Innenminister Thomas Strobl (CDU) . Bei den Protesten gegen die Corona-Beschränkungen seien zwar auch viele „normale Leute“, sagte Strobl am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Man könne nicht sagen, dass alle, die dort demonstrieren, Extremisten oder Antisemiten seien. Aber: „Es sind schon auch Leute aus dem extremistischen politischen Bereich dort, die versuchen, ihr eigenes Süppchen zu kochen und die versuchen, diese Veranstaltung für ihre extremistischen Zwecke zu instrumentalisieren.“ Baden-Württembergs warnt vor der Instrumentalisierung der Corona-Demos durch Extremisten . Bei den Protesten gegen die Corona-Beschränkungen seien zwar auch viele „normale Leute“, sagte Strobl am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“.Aber: „Es sind schon auch Leute aus dem extremistischen politischen Bereich dort, die versuchen, ihr eigenes Süppchen zu kochen und die versuchen, diese Veranstaltung für ihre extremistischen Zwecke zu instrumentalisieren.“

Baden-Württemberg: Kitas öffnen und Abiprüfungen beginnen

Update, 18. Mai2020, 8:33 Uhr

Zehntausende Kinder können heute nach wochenlanger Zwangspause ihre Freunde aus der Kita wiedersehen. Doch an Umarmungen nach der langen Trennung von Erzieherinnen und Spielkameraden ist wegen der Infektionsgefahr nicht zu denken. Auch die Kleinen müssen auf Abstand gehen.

Gymnasien im Land sein. Weniger vergnüglich wird der Montag für rund 29.500 Schüler an allgemeinbildendenim Land sein. Für sie beginnen heute die Abiturprüfungen . Als erste Fächer stehen Spanisch, Italienisch und Portugiesisch auf dem Programm. Ursprünglich sollten die Prüfungen am 22. April beginnen.

Lockerungen am 18. Mai: Diese Regeln müsst ihr beachten

Update, 17. Mai 2020, 16:42 Uhr

Freizeitparks, Campingplätze und Eisdielen: Die Liste der Gastronomie- und Tourismusbetriebe, die maßgeblich von den Einschränkungen bedingt durch das Coronavirus betroffen waren, ist lang.

Montag, 18. Mai, können Biergärten und Co. allerdings langsam wieder aufatmen – unter Auflagen. Denn für Speisewirtschaften, also überall dort, wo an Ort und Stelle der Ab kommendenkönnen Biergärten und Co. allerdings langsam wieder aufatmen – unter Auflagen. Denn für Speisewirtschaften, also überall dort, wo an Ort und Stelle der Verzehr von Speisen angeboten wird, gelten auch weiterhin besondere Schutzmaßnahmen.

Tourismus-Ziele in Frankreich sollen bis Ende Juni öffnen

Update, 17. Mai 2020, 13:16 Uhr

Frankreichs Staatssekretär für Tourismus hat sich dafür ausgesprochen, bis Ende Juni so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich wieder zu öffnen. Er wünsche sich, dass zum 21. Juni, dem Tag des Sommerbeginns, ein Maximum der Orte wieder Besucher empfangen könne, sagte Jean-Baptiste Lemoyne der Sonntagszeitung „Le Journal du Dimanche“. Je nach Entwicklung der Coronavirus-Pandemie sei das vielleicht auch schon früher möglich. Am 25. Mai solle ein zeitlicher Ausblick für die Wiedereröffnung im Tourismus-Bereich gegeben werden, sagte der Staatssekretär.

Keine Quarantäne mehr nach Einreise aus EU-Ländern

Update, 17. Mai 2020, 09:38 Uhr

EU-Land nach Baden-Württemberg einreist, muss ab sofort nicht mehr zwei Wochen in Corona-Quarantäne. Die Landesregierung hat die entsprechende Verordnung gelockert. Wer aus einemeinreist, muss ab sofort nicht mehr zwei Wochen in Corona-Quarantäne. Die Landesregierung hat die entsprechende Verordnung gelockert. Es gibt jedoch eine Ausnahme.

Erneut Tausende bei Demo gegen Corona-Regeln auf dem Wasen

Update, 16. Mai 2020, 16:48 Uhr

Stuttgart am Samstag erneut zu einer 5000 Teilnehmer erlaubt, zahlreiche Menschen kamen deshalb auch außerhalb des ausgewiesenen Geländes zusammen. Tausende Menschen haben sich inam Samstag erneut zu einer Demonstration gegen die Coronavirus-Beschränkungen versammelt. Auf dem Cannstatter Wasen waren diesmal allerdings nur, zahlreiche Menschen kamen deshalb auch außerhalb des ausgewiesenen Geländes zusammen.

RKI-Chef lehnt Impfpflicht gegen Coronavirus ab

Update, 16. Mai 2020, 15:05 Uhr

Der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI) hat sich gegen eine Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesprochen. „Wir haben keinen Anlass, an eine Impfpflicht zu denken“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Samstag in Schwerin. Die Bürgerinnen und Bürger seien definitiv klug genug zu wissen, wenn es einen sicheren Impfstoff gebe, dass dieser ihre Gesundheit fördern würde.

Zum Thema Impfstoff sei vor einigen Wochen eine Arbeitsgruppe beim RKI gegründet worden. Diese würde sich damit befassen, sofern es einen Impfstoff gebe, welche Bevölkerungsgruppen wie geimpft werden könnten.

Jetzt offiziell: Land lockert weitere Corona-Beschränkungen

Update, 16. Mai 2020, 13:22 Uhr

Corona-Beschränkungen wie angekündigt ein weiteres Stück gelockert. Am Montag wird die Kinderbetreuung ausgeweitet, Fahrgastschiffe dürfen wieder fahren und Bildungseinrichtungen jeglicher Art wieder öffnen, Baden-Württemberg hat diewie angekündigt ein weiteres Stück. Am Montag wird die Kinderbetreuung ausgeweitet, Fahrgastschiffe dürfen wieder fahren und Bildungseinrichtungen jeglicher Art wieder öffnen, wie das Staatsministerium am Samstag mitteilte.

Forscher untersuchen Corona-Ausbreitung in Kupferzell

Update, 16. Mai 2020, 11:35 Uhr

Corona-Hotspot Kupferzell im Hohenlohekreis wollen Forscher des Robert Koch-Instituts (RKI) von kommender Woche an die Verbreitung des Virus untersuchen. Dazu sollen rund 2000 zufällig ausgewählte Erwachsene zur Teilnahme an der Studie „Corona-Monitoring lokal“ eingeladen werden, wie der Im zeitweiligenim Hohenlohekreis wollen Forscher des Robert Koch-Instituts (RKI) von kommender Woche an die Verbreitung des Virus untersuchen. Dazu sollen rund 2000 zufällig ausgewählte Erwachsene zur Teilnahme an der Studie „Corona-Monitoring lokal“ eingeladen werden, wie der Landkreis und die Gemeinde am Samstag mitteilten

Grenzverkehr mit Österreich und der Schweiz erleichtert

Update, 16. Mai 2020, 09:22 Uhr

grenzüberschreitenden Verkehr gelockert. Seit Mitternacht ist die Nach wochenlangen Beschränkungen haben Deutschland, Österreich und die Schweiz die Regeln für den. Seit Mitternacht ist die Einreise in beide Richtungen unter bestimmten Bedingungen wieder möglich.

Aktuelle Zahlen des RKI für Deutschland

Update, 16. Mai 2020, 08:43 Uhr

Covid19-Fälle. Allerdings sind auch knapp 163.000 Menschen von ihrer Corona-Infektion genesen. Bundesweit gibt es fast 174.000 gemeldeteAllerdings sind auch knapp 163.000 Menschen von ihrer Corona-Infektion genesen. Hier gibt’s die aktuellen Zahlen.

Kritik von Experten an Schwedens Weg

Update, 15. Mai 2020, 20:30 Uhr

skandinavischen Nachbarn ringt Schweden mit hohen Infektions- und Todesfallzahlen. Das Land hält dennoch weiter an seiner von vergleichsweise freizügigen Maßnahmen geprägten Corona-Strategie fest. Dagegen sträubt sich im Land eine Reihe von Wissenschaftlern, Im Vergleich zu seinenringt Schweden mit hohen Infektions- und. Das Land hält dennoch weiter an seiner von vergleichsweise freizügigen Maßnahmen geprägtenfest. Dagegen sträubt sich im Land eine Reihe von Wissenschaftlern, die nun Kritik an der Hoffnung auf Herdenimmunität übt, die sich in Stockholm breitgemacht hat

Absage der Bregenzer Festspiele am Bodensee

Update, 15. Mai 2020, 17:57 Uhr

Bregenzer Festspiele 1000 Besucher zuzulassen, biete keine Perspektive, erklärten die Festspiele am Freitag. Auf der 7000 Menschen fassenden Seebühne seien Festspiele mit nur 1000 Besuchern „wirtschaftlich nicht machbar“. Die fallen in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aus . Der Plan der österreichischen Bundesregierung, ab 1. August Veranstaltungen im Kulturbereich für bis zuzuzulassen, biete keine Perspektive, erklärten die Festspiele am Freitag. Auf der 7000 Menschen fassenden Seebühne seien Festspiele mit nur 1000 Besuchern

Galeria Karstadt Kaufhof schließt zahlreiche Filialen

Update, 15. Mai 2020, 17:27 Uhr

Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof droht die Schließung von bis zu 80 der gut 170 Filialen. Das geht aus einem ersten Sanierungskonzept hervor, dass am Freitag dem Gesamtbetriebsrat und anderen Gremien vorgelegt wurde.

Stuttgart verschärft Auflagen für Corona-Demo

Update, 15. Mai 2020, 15:30 Uhr

Bundesarbeitsminister setzt sich für Verlängerung der Lohnfortzahlung ein

Update, 15. Mai 2020, 15:16 Uhr

Zuvor hatte es einen Bericht gegeben, wonach das Ministerium keine Verlängerung der Lohnfortzahlung plane. "Auch in Zeiten, in denen Schulen und Kitas schrittweise geöffnet werden und die Notbetreuung ausgebaut wird, ist eine entsprechende Lösung notwendig", teilte nun aber das Arbeitsministerium mit. Dafür sei "eine zügige Einigung von Bund und Ländern notwendig".

Welche Kreise haben die Obergrenze an Corona-Neuinfektionen erreicht, welche keine neuen Fälle?

Update, 15. Mai 2020, 14:58 Uhr

Landkreisen kann es wieder zu strengeren Corona-Beschränkungen kommen, wenn die Zahl der Neuinfektionen zu stark steigt. In einzelnenkann es wieder zukommen, wenn die Zahl der Neuinfektionen zu stark steigt. Wie steht es aktuell um den Alb-Donau-Kreis, Ulm und Neu-Ulm?

Corona-Studie an Uniklinik Ulm: Dieses Medikament könnte helfen

Update, 15. Mai 2020, 13:51 Uhr

Universitätsklinikum Ulm untersucht gerade die Wirkung von einem Medikament, das gegen Erkrankungen des Knochenmarks zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt wird. Dasuntersucht gerade die Wirkung von einem, das gegen Erkrankungen des Knochenmarks zur Behandlung voneingesetzt wird. Wer darf teilnehmen und wie soll das Medikament gegen Corona helfen? Alle Infos zur Studie.

Die Partyszene steckt in der Krise – Alternativen entstehen

Update, 15. Mai 2020, 11:27 Uhr

An Ausgehen und Feiern ist in der Corona-Krise nicht zu denken. Mit Video-Chats und Spielen entstehen Alternativen. Auch die Club-Betreiber werden kreativ. [plus]

Eltern sollen keine Lohnfortzahlung mehr erhalten

Update, 15. Mai 2020, 9:32 Uhr

Ab Montag soll die Gastronomie wieder öffnen - doch wie?

Update, 15. Mai 2020, 6:57 Uhr

Gastronomie ist eine Branche, die noch immer hart von der Corona-Krise betroffen ist. Verunsicherung ist groß und eine fehlende Perspektive verstärkt dies bei vielen Betroffenen. Dieist eine Branche, die noch immer hart von derbetroffen ist. Von Montag, den 18. Mai 2020 an sollen die Gastronomen ihre Betriebe wieder öffnen. Die Frage ist nur: Wie? Dieist groß und eine fehlende Perspektive verstärkt dies bei vielen Betroffenen.

Ab Juni will Land Privatfeiern mit 100 Teilnehmern erlauben

Update, 14. Mai 2020, 18:39 Uhr

bis zu 100 Personen vom 1. Juni an wieder erlaubt werden. Zeitgleich sollen auch öffentliche Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen wie Vereinsversammlungen oder Theateraufführungen in dieser Größenordnung zulässig sein. Das sieht ein In Baden-Württemberg sollen private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Taufen mitvoman wieder erlaubt werden. Zeitgleich sollen auch öffentliche Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen wie Vereinsversammlungen oder Theateraufführungen in dieser Größenordnung zulässig sein. Das sieht ein Stufenkonzept zur schrittweisen Zulassung von Veranstaltungen bis 1000 Personen vor, auf das sich eine von der Landesregierung eigens dafür eingesetzte interministerielle Arbeitsgruppe am Donnerstag verständigt hat.

Schätzung: Steuereinnahmen 81 Milliarden Euro niedriger als 2019

Update, 14. Mai 2020, 15:00 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie sinken erstmals seit der Finanzkrise 2009 die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass der Staat in diesem Jahr 81,5 Milliarden Euro weniger einnimmt als im vergangenen Jahr, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Berlin bekanntgab.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Schweden

Update, 14. Mai 2020, 11:48 Uhr

Auslandsreisen. Im Gegenzug sollen die Bestimmungen für Inlandsreisen gelockert werden. Zudem will die Regierung neue Stellen in Altenpflege schaffen. Das skandinavische Land verlängert die Warnung vor. Im Gegenzug sollen die Bestimmungen fürwerden. Zudem will die Regierung neue Stellen inschaffen. So ist die aktuelle Lage wegen Corona in Schweden

Neuer Termin für Landesgartenschau in Überlingen - wegen Corona verschoben

Update, 14. Mai 2020, 10:45 Uhr

Corona-Impfstoff: Das ist der aktuelle Stand

Update, 14. Mai 2020, 9:46 Uhr

Impfstoff gegen das Coronavirus. Denn das scheint der einzige Weg zu sein, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Derzeit wartet die ganze Welt auf einengegen das Coronavirus. Denn das scheint der einzige Weg zu sein, diein den Griff zu bekommen. Alle aktuellen Entwicklungen und Informationen rund um das Thema Impfstoff im Überblick.

Tritt Stefan Raab beim ESC-Ersatz für Deutschland an?

Update, 14. Mai 2020, 8:40 Uhr

Der Sender ProSieben veranstaltet wegen der ESC-Absage die Ersatzsendung „Free ESC“. Der Macher hinter der Show heißt Stefan Raab. Tritt er womöglich in der Sendung für Deutschland an?

33.661 nachgewiesene Corona-Fälle im Südwesten und 1613 Tote

Update, 13. Mai 2020, 20:38 Uhr

Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 33.661 gestiegen. Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 1613. Gut 28.868 Menschen sind von ihrer Infektion wieder genesen. Die Zahl der nachweislich mit demInfizierten ist inauf mindestens 33.661 gestiegen. Das waren 183 mehr als am Dienstag, wie das Sozialministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl derim Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 1613. Gut 28.868 Menschen sind von ihrer Infektion wieder genesen.

Corona in Schlachthöfen: Bundesregierung will „aufräumen“

Update, 13. Mai 2020, 20:19 Uhr

Nach der Häufung von Corona-Infektionen in mehreren Schlachthöfen stellt die Bundesregierung rechtliche Konsequenzen in Aussicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigten am Mittwoch im Bundestag an, dass das Corona-Kabinett am kommenden Montag strengere Vorschriften beschließen werde. Merkel sprach von „erschreckenden Nachrichten“ aus der Fleischindustrie und verwies auf die oft prekären Arbeits- und Wohnbedingungen der Beschäftigten. Heil versprach: „Wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen.“

Mehr als 7600 Corona-Tote in Deutschland

Update, 13. Mai 2020, 18:23 Uhr

Bundesweit sind bis Mittwochnachmittag über 171.700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 170.900 Infektionen).

Mindestens 7686 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 7585). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag bei 0,94.

Corona-Gefahr im heimischen Badesee

Update, 13. Mai 2020, 17:50 Uhr

Binnengewässer sind laut Virologen nicht unbedingt ideal zum Baden. Schwimmbad schnell abgetötet würden. Eine gewisse Infektionsgefahr sei jedoch am Beckenrand sowie an Geländern von Badetreppen vorhanden. Das sagt der spanische Virologe Javier Cantón von der Universidad Autónoma in Madrid. Für noch besser hält Cantón hingegen ein Bad im Meer, denn es gebe klare Hinweise darauf, dass der Krankheitserreger unter Einfluss von Salzwasser und UV-Strahlung der Sonne nicht überleben könne. sind laut Virologen nicht unbedingt ideal zum Baden. Möglicherweise könnten sich die Viren leicht über unbehandeltes Süßwasser ausbreiten , während sie durch Chlor imschnell abgetötet würden. Eine gewisse Infektionsgefahr sei jedoch am Beckenrand sowie an Geländern von Badetreppen vorhanden. Das sagt der spanische Virologe Javier Cantón von der Universidad Autónoma in Madrid. Für noch besser hält Cantón hingegen ein Bad im Meer, denn es gebe klare Hinweise darauf, dass derunter Einfluss von Salzwasser und UV-Strahlung der Sonne nicht überleben könne.

Reisebranche fordert Staatshilfen

Update, 13. Mai 2020, 17:09 Uhr

Reisebranche leidet: Keiner bucht mehr Ferien, stattdessen werden Reisen storniert storniert. Daran ändern auch Lockerungen und Grenzöffnungen bislang nichts. Jetzt soll der Staat helfen. Darum sind die Touristiker am Mittwoch nun zum zweiten Mal in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. In mehr als 30 Städten haben Inhaber und beschäftigte von Reisebüros, Reiseveranstaltern und Busunternehmen, ausgestattet mit leeren Koffern, für einen Dieleidet: Keiner bucht mehr Ferien, stattdessen werden Reisen storniert storniert. Daran ändern auchbislang nichts. Jetzt soll der Staat helfen. Darum sind die Touristiker am Mittwoch nun zum zweiten Mal in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. In mehr als 30 Städten haben Inhaber und beschäftigte von Reisebüros, Reiseveranstaltern und Busunternehmen, ausgestattet mit leeren Koffern, für einen Rettungsschirm für ihre Branche demonstriert

Russland hat die meisten Corona-Fälle innerhalb Europas

Update, 13. Mai 2020, 16:41 Uhr

In Russland gibt es nun mehr Coronavirus-Infizierte als in jedem anderen Land Europas. 242.271 Fälle wurden gemeldet – mehr Erkrankungen gibt es derzeit nur in den USA.

Center Parks bei Leutkirch öffnet nach Corona zu Pfingsten wieder

Update, 13. Mai 2020, 16:09 Uhr

Corona-Zwangspause: Park Allgäu bei Leutkirch im Kreis Ravensburg wieder offen. Das Erlebnisbad Aqua Mundo bleibt allerdings noch geschlossen. Neustart nach der Center Parcs öffnet seine sechs Feriendörfer in Deutschland wieder . Vom 29. Mai ist nach Angaben des Unternehmens derbei Leutkirch im Kreis Ravensburg wieder offen. Dasbleibt allerdings noch geschlossen.

Reisebüros und Busunternehmer wollen Rettungsschirm und Zeitplan

Update, 13. Mai 2020, 15:48 Uhr

Am Mittwoch sind Mitarbeiter von Reisebüros und Busunternehmer im Südwesten auf die Straße gegangen. In Heidelberg etwa fanden sich auf dem Neckarmünzplatz mehr als 40 Busse und zahlreiche Reisebüromitarbeiter ein. Sie forderten eine klare Perspektive für die Branche. In ganz Deutschland gab es solche Veranstaltungen.

Die Mayer GmbH in Neckargemünd bietet als klassisches Reisebüro Kreuzfahrten, Flug- und Studienreisen an, hat aber auch 19 Busse, davon sieben Reisebusse. „Unsere größte Forderung lautet für die Reisebusbranche, dass sich eine Perspektive ergibt - nämlich ab wann wir wieder fahren dürfen“, sagte die Geschäftsführerin Edith Mayer.

„Rettet die Reisebüros“ fordert einen Rettungsschirm, finanzielle Soforthilfe von der Bundesregierung sowie eine umgehende und nicht rückzahlbare Beihilfe als Entschädigung für das Berufsverbot. Auch die Reisebüros sind am Boden - viele setzen ihre Hoffnung auf eine Lösung der EU-Kommission, was Reisen im Sommer betrifft. Die Initiativefordert einen Rettungsschirm, finanzielle Soforthilfe von der Bundesregierung sowie eine umgehende und nicht rückzahlbare Beihilfe als Entschädigung für das Berufsverbot.

Kunststoffplatten als Hygieneschutz werden knapp

Update, 13. Mai 2020, 15:40 Uhr

In vielen Läden gehören sie nun zur Standardeinrichtung - durchsichtige Kunststoffplatten sind in der Corona-Krise als Hygieneschutzmaßnahme stark gefragt.

Der Branche beschere das eine beispiellose Auftragslage, sagte Joachim Wehmeyer vom Einkaufs-Verband Deutscher Kunststoffhändler (EVDK). Durch die Wertschöpfungskette hinweg sei man davon überrascht worden. Nun gebe es in ganz Europa kein Material mehr.

Warnungen vor schrittweiser Öffnung der Kitas ab Montag in Baden-Württemberg

Update, 13. Mai 2020, 15:09 Uhr

Kitas in Baden-Württemberg sind nach Gewerkschaftsangaben kein Konzept für die angekündigte Betreuung von bis zu 50 Prozent der Kinder zu haben. Daher sei es verantwortungslos, die Kitas am Montag weiter zu öffnen. Bislang gibt es in den Kitas wegen der Notbetreuung für wenige Kinder. Diein Baden-Württemberg sind nach Gewerkschaftsangaben nicht auf eine Ausweitung der Betreuungsangebote ab Montag vorbereitet . Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, hielt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch in Stuttgart vor,für die angekündigte Betreuung von bis zuzu haben. Daher sei es, die Kitas am Montag weiter zu öffnen. Bislang gibt es in den Kitas wegen der Corona-Pandemie nur einefür wenige Kinder.

Irritation um Lauftraining in der Gruppe

Update, 13. Mai 2020, 14:49 Uhr

Corona-Verboten: In Baden-Württemberg ist es nun Landesregierung zu lesen, dass zum Beispiel Lauftreffs im öffentlichen Raum bei Einhaltung der Auflagen zulässig seien. Nun wurde die entsprechende Passage geändert. Das Training in Fünfergruppen sei nur in Sportstätten möglich. Außerhalb gelten dagegen die normalen Kontaktbeschränkungen. Irritation um die Lockerung von: In Baden-Württemberg ist es nun doch nicht erlaubt, außerhalb von Sportstätten in Fünfergruppen zu trainieren . Noch am Wochenende war auf der Homepage derzu lesen, dass zum Beispielim öffentlichen Raum bei Einhaltung der Auflagen zulässig seien. Nun wurde die entsprechende Passage geändert. Das Training insei nur in Sportstätten möglich. Außerhalb gelten dagegen die normalen

Europa-Park, Skyline Park & Co: Welche Hygiene-Regelungen gelten in den Parks?

Update, 13. Mai 2020, 13:42 Uhr

Freizeitparks in Bayern und Baden-Württemberg starten. Die Vorbereitungen für das Frühjahr laufen schon seit Monaten – nun auch jene für eine Hygienestrategie. Doch welche Regelungen gelten zum Schutz vor einer Corona-Infektion in den Parks? Zu Pfingsten soll die Saison in denin Bayern und Baden-Württemberg starten. Die Vorbereitungen für das Frühjahr laufen schon seit Monaten – nun auch jene für eine. Doch welche Regelungen gelten zum Schutz vor einer Corona-Infektion in den Parks? Alle Details liest du hier...

Lockerungen bei Reisen nach Frankreich, Österreich und der Schweiz

Update, 13. Mai 2020, 09:50 Uhr

Das sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch zu den Beschlüssen der Bundesregierung in einer Kabinetts-Sitzung. Demnach habe Deutschland mit

Frankreich

Österreich

und der Schweiz

vereinbart, die Kontrollmaßnahmen in einem ersten Schritt zu lockern und ab dem 15. Juni ganz zu beenden.

Österreich öffnet Grenze zu Deutschland am 15. Juni

Update, 13. Mai 2020, 09:50 Uhr

Österreich schafft schon vor den Beratungen der deutschen Bundesregierung Tatsachen: Die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sagte laut N-TV im Radiosender Ö1, dass die Grenze ab 15. Juni wieder vollständig geöffnet werde. Bereits ab diesem Freitag, 15. Mai, werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, bestätigte das Kanzleramt in Wien am Mittwoch der APA.

Die Chancen für Sommerurlaub trotz Corona-Krise wachsen wieder

Update, 13. Mai, 7:54 Uhr

Die EU-Kommission will am Mittwoch Leitlinien beschließen, wie Grenzkontrollen gelockert und die Sommerferien koordiniert in allen EU-Ländern ermöglicht werden sollen.

33.478 nachgewiesene Corona-Fälle im Südwesten - 1596 Tote

Update, 12. Mai 2020, 19:08 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 33.478 gestiegen. Das waren 85 mehr als am Montag, wie das Sozialministerium am Dienstag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 1596. Gut 28.600 Menschen sind von ihrer Infektion wieder genesen.

Erreger Sars-CoV-2 Infizierter etwas mehr als eine weitere Person ansteckt. Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 6,7. Je nach Stadt- oder Landkreis variiert sie zwischen 0 (Baden-Baden und Heidelberg) und 24,9 (Alb-Donau-Kreis). Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 1,11 angegeben. Das bedeutet im Mittel, dass ein mit demInfizierter etwas mehr als eine weitere Person ansteckt. Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 6,7. Je nach Stadt- oder Landkreis variiert sie zwischen 0 (Baden-Baden und Heidelberg) und 24,9 (Alb-Donau-Kreis).

Beteiligungsfonds: So will das Land Unternehmen vor der Insolvenz retten

Update, 12. Mai 2020, 17:44 Uhr

Das Land plant die Beteiligung an baden-württembergischen Mittelständlern, denen infolge der Corona-Krise die Insolvenz droht. Der Staat, im Bund mit dem auf Großunternehmen ausgerichteten „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ und nun auf Landesebene mit dem für Mittelständler konzipierten eigenem Fonds, wird sich in nächster Zeit an etlichen Unternehmen beteiligen, denen infolge der Corona-Krise die Insolvenz droht.

Das Kawasaki-Syndrom bei Kindern - Zusammenhang mit Covid 19?

Update, 12. Mai 2020, 16:34 Uhr

Seit April 2020 gibt es Beunruhigung angesichts verschiedener Krankheitsfälle bei Kindern in Deutschland, England, Frankreich und anderen Ländern, die an das Kawasaki Syndrom erinnern. Jetzt wird ein Zusammenhang zum Coronavirus Covid 19 untersucht.

Amateurfußball: WFV, BFV und SBFV wollen Saison abbrechen

Update, 12. Mai 2020, 14:17 Uhr

Landesverbände in Baden-Württemberg – der Badische Fußballverband, der Südbadische Fußballverband und der Württembergische Fußballverband – sprechen sich nach eingehenden Beratungen in den Verbandsgremien einhellig für die Spielordnungen vorsehen. Die drei Fußball-in Baden-Württemberg – der Badische Fußballverband, derFußballverband und derFußballverband – sprechen sich nach eingehenden Beratungen in den Verbandsgremien einhellig für die Beendigung der Saison 2019/20 zum 30. Juni 2020 aus , so wie es die jeweiligenvorsehen.

Alb-Donau-Kreis mit den meisten Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Update, 12. Mai 2020, 12:01 Uhr

Gesundheitsministeriums gibt es im Südwesten derzeit keinen Landkreis, der nahe an die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche herankommt.

Laut aktuellen RKI-Zahlen wurden im Alb-Donau-Kreis die meisten Neuinfektionen mit Nach Angaben desgibt es im Südwesten derzeit, der nahe an dievon 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche herankommt.Laut aktuellen RKI-Zahlen wurden imdiemit 26,5 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg gezählt.

Autos bleiben stehen: Weniger Verkehrsunfälle in Corona-Krise

Update, 12. Mai 2020, 11:45 Uhr

Homeoffice und Kontaktverbote haben dazu geführt, dass Menschen ihr Zuhause in den vergangenen Wochen weniger verlassen haben.Das hat sich auch im Straßenverkehr niedergeschlagen: Während der Einschränkungen in der Corona-Pandemie sind auf Deutschlands Straßen weniger Unfälle passiert, wie aus Zahlen von Autoversicherern, Luftrettern und Polizei hervorgeht.

Mehr als 170.000 Corona-Fälle in Deutschland - Reproduktionszahl gestiegen

Update, 12. Mai 2020, 10:17 Uhr

Reproduktionszahl, die die Ansteckungsrate angiebt, liege mit Datenstand vom 10.05. bei 1,13. Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wurden in Deutschland 170.508 Fälle gemeldet. Im Vergleich zum Vortag, 11. Mai, ist die Zahl um 933 gestiegen. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Diedie die Ansteckungsrate angiebt, liege mit Datenstand vom 10.05. bei 1,13.

Kritik an Kretschmanns Corona-Krisenmanagement

Update, 12. Mai 2020, 9:53 Uhr

Corona-Krise stieß Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann mit dieser Linie noch auf breite Zustimmung. Nun hat er Druck von allen Seiten. Die Opposition im Stuttgarter Landtag prangert Kretschmanns Corona-Krisenmanagement an, und auch in der Umsichtig, besonnen, bedächtig: Zu Beginn derstießMinisterpräsidentmit dieser Linie noch auf breite Zustimmung. Nun hat er Druck von allen Seiten. Dieim Stuttgarter Landtag prangert Kretschmannsan, und auch in der Landesregierung ziehen Grüne und CDU in Sachen Corona nicht ganz an einem Strang

Wieso Schlachthöfe einer der Hotspots der Corona-Pandemie sind

Update, 12. Mai 2020, 8:19 Uhr

Schlachthöfen sind derzeit besonders viele Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Insind derzeit besonders viele Beschäftigte mit deminfiziert. Grund sind die Arbeitsbedingungen. Sie stehen schon lange in der Kritik. Schichten von 10 bis 11 Stunden pro Tag, sechs Mal die Woche sind offenbar keine Seltenheit. Übermüdet und ohne jede Kraft seien sie besonders anfällig für das Virus. Zumal der Druck zu funktionieren, erheblich ist. Wer nicht arbeiten kann, wird von den Sub-Unternehmen schnell aussortiert und nach Hause geschickt. Das könne dazu führen, dass Symptome bewusst ignoriert werden.

Bayerisches Kabinett tagt unter anderem zu Demonstrationen

Update, 12. Mai 2020, 7:10 Uhr

Das bayerische Kabinett berät am Dienstag (10 Uhr) über die nächsten Schritte in der Corona-Krise. Ein Thema dürfte sein, wie verhindert werden kann, dass Demonstrationen gegen Anti-Corona-Maßnahmen derart aus dem Ruder laufen wie am Wochenende. Unter anderem in München und Nürnberg hatten Tausende Menschen demonstriert, Abstands- und andere Regeln zum Schutz der gesamten Bevölkerung wurden dabei nicht eingehalten.

Metall- und Elektroindustrie erwartet deutlichen Umsatzrückgang

Update, 12. Mai 2020, 6:15 Uhr

Die bayerische Metall- und Elektroindustrie erwartet massive Umsatzverluste im laufenden Jahr. Im Schnitt rechnen die Betriebe laut einer Umfrage ihres Verbands vbm mit 21 Prozent weniger Einnahmen als 2019. 83 Prozent der befragten Unternehmen gingen von Rückgängen aus, nur fünf Prozent von Zuwächsen.

Die Corona-Pandemie habe „bereits jetzt drastische und nachhaltige Konsequenzen für die Geschäftstätigkeit unserer Betriebe“, sagte vbm- Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Der Umfrage zufolge haben inzwischen mehr als 90 Prozent der Unternehmen ihre Produktion eingeschränkt, 43 Prozent sogar stark oder sehr stark. Die Folge sei immer mehr Kurzarbeit: 62 Prozent der Unternehmen hätten sie bereits, sagte Brossardt. Im Schnitt werde die Arbeitszeit dabei um 40 Prozent reduziert.

Welche Landkreise haben die Obergrenze an Neuinfektionen erreicht?

Update, 11. Mai 2020, 18 Uhr

Vergangene Woche hatte der Bund den Ländern weitgehend freie Hand für die Lockerung der Corona-Regelungen gegeben. Jedoch kann es in einzelnen Regionen wieder zu strengeren Beschränkungen kommen. Die sogenannte „Notbremse“ soll gezogen werden, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert werden. Inzwischen, Stand 11. Mai, sind fünf Kreise in Deutschland bekannt, in denen die Obergrenze an Neuinfektionen überschritten wird. In den Kreisen Ulm, Neu-Ulm, Alb-Donau und Biberach sind die Zahlen relativ niedrig.

Eckart von Hirschhausen rät zu „radikaler Akzeptanz“ der Beschränkungen

Update, 11. Mai 2020, 16 Uhr

Eckart von Hirschhausen empfiehlt, nicht mit den coronabedingten Einschränkungen zu hadern. „Man sollte sich sagen: nicht konsequent genug gegen Verschwörungstheorien und Falschinformationen vorgegangen, kritisierte der TV-Moderator. Dies sei enorm gefährlich. „Von Menschen, die ich eigentlich für vernünftig gehalten habe, bekomme ich Videos weitergeleitet mit den krudesten Typen und Botschaften.“ Der Arzt, Kabarettist und Moderatorempfiehlt, nicht mit denzu hadern. „Man sollte sich sagen: Ich bin freiwillig zu Hause, weil ich das für sinnvoll halte und damit andere Menschen schütze . Und ich versuche, das Beste daraus zu machen“, sagte der 52-Jährige. Die Bundesregierung sei bishervorgegangen, kritisierte der TV-Moderator. Dies sei enorm gefährlich. „Von Menschen, die ich eigentlich für vernünftig gehalten habe, bekomme ich Videos weitergeleitet mit den krudesten Typen und Botschaften.“

Regionale Wirtschaft leidet massiv unter Corona-Folgen

Update, 11. Mai 2020, 15:40 Uhr

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die regionalen Betriebe sind nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer Ulm massiv und ziehen sich quer durch alle Branchen und Unternehmensgrößen.

Strobl für vorsichtige Lockerungen an den Grenzen

Update, 11. Mai 2020, 14:44 Uhr

Thomas Strobl hat sich in der Diskussion über rasche Grenzöffnungen Vorsicht. Die Lage verändert sich nur langsam“, betonte er. Das Thema müsse zudem im engen Schulterschluss mit den Nachbarländern angegangen werden. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und baden-württembergische Innenministerhat sich in der Diskussion über rasche für ein langsames, schrittweises und vorsichtiges Vorgehen ausgesprochen. „Aber ich mahne weiterhin zur. Die Lage verändert sich nur langsam“, betonte er. Das Thema müsse zudem im engen Schulterschluss mit den Nachbarländern angegangen werden.

Baden-Württemberg plant weiteres Corona-Hilfspaket

Update, 11. Mai 2020, 12:43 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will wegen der Corona-Krise ein weiteres Hilfspaket für die Südwestwirtschaft schnüren. s Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will wegen der Corona-Krise ein weiteresschnüren. Das geht aus einem Schreiben hervor, das Kretschmann am Samstag an die Kabinettsmitglieder geschickt hatte . Die Eckpunkte für ein gemeinsames Hilfsprogramm sollen in der Sitzung der Haushaltskommission am 19. Mai und damit „im Lichte der Ergebnisse der Steuerschätzung“ beschlossen werden.

Kommentar: Wieso Corona-Demonstrationen missbraucht werden

Update, 11. Mai 2020, 12:03 Uhr

Corona trifft Arbeitsmarkt im Süden am härtesten

Update, 11. Mai 2020, 11:55 Uhr

Arbeitslosigkeit könnten von der Corona-Krise am härtesten getroffen werden. In Baden-Württemberg und Bayern hat laut einer am Montag veröffentlichten Ausgerechnet die beiden Musterschüler in Sachenkönnten von deram härtesten getroffen werden. Inundhat laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts rund ein Fünftel der Unternehmen beschlossen, Jobs abzubauen

Urlaub 2020: Tourismusbeauftragter Bareiß sieht Vorteile für Frühbucher

Update, 11. Mai 2020, 11:05 Uhr

Urlaub 2020 scheint gerettet zu sein, wenn auch mit Einschränkungen. Viele Deutsche werden allerdings auf Reisen in den Süden eher verzichten. Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, im RTL/ntv-„Frühstart“ am Montag. Bislang seien die Hotels aber nur zu 70 oder 80 Prozent ausgebucht. Derscheint gerettet zu sein, wenn auch mit Einschränkungen. Viele Deutsche werden allerdings auf Reisen in den Süden eher verzichten. Bleibt der Urlaub im eigenen Land, doch das könnte zu Überbuchungen der Hotels führen . „Vor Ort muss geschaut werden, welche Gäste wirklich längerfristig gebucht haben“, sagte Thomas Bareiß,der Bundesregierung, im RTL/ntv-„Frühstart“ am Montag. Bislang seien die Hotels aber nur zu 70 oder 80 Prozent ausgebucht.

Corona-Ausbruch in Fleischfabrik: Mehr als 200 Arbeiter positiv

Update, 11. Mai 2020, 8:40 Uhr

Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik in Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) ist die Westfleisch mehrheitlich in Wohnungen mit drei, vier oder fünf Personen untergebracht. Viele Arbeiter in der Fleischbranche kommen aus Osteuropa. Nach demin einer(Nordrhein-Westfalen) ist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Arbeiter bis Sonntagmittag auf 205 gestiegen. Nach Angaben des Kreises lag knapp die Hälfte der Ergebnisse von bisher rund 950 Corona-Tests vor. Die Arbeiter sind nach Angaben vonmehrheitlich in Wohnungen mit drei, vier oder fünf Personen untergebracht. Viele Arbeiter in der Fleischbranche kommen aus Osteuropa.

Gelockerte Corona-Regeln im Südwesten gelten von Montag an

Update, 11. Mai 2020, 8:03 Uhr