Die Vereinigten Staaten gehören mit mehr als 86.000 Betroffenen mittlerweile zu dem Land, das die meisten Corona-Infizierten weltweit verzeichnet. In New York City gibt es laut der „Johns Hopkins University“ mehr als 23.000 Infektionen und 365 Covid-19-Tote. In China sind es 81.897 und in Italien haben sich 80.589 Menschen mit dem Virus angesteckt. Weltweit gibt es nun mehr als eine halbe Million bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2.

Mark Blum stirbt an Coronavirus-Folgen

Der „Crocodile Dundee“-Star starb den Angaben zufolge am Mittwoch im New Yorker Presbyterian-Krankenhaus. New York ist neben Los Angeles ( 1230 Infizierte und 21 Tote) einer der „Hot Spots“ des Coronavirus in den USA.

Erstmals Teenager an Corona gestorben

In den USA, nahe Los Angeles, ist ein Minderjähriger am Coronavirus gestorben. Er kam aus Lancaster nördlich von Los Angeles und sei bei "guter Gesundheit" gewesen, bevor er sich mit dem Virus infiziert habe.