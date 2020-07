Langsam, aber stetig kehren sie zurück: die Touristen und Reisenden, die die Hotelanlagen an der Costa Brava bevölkern, sich in der Sonne am Strand aalen und essentiell für die spanische Wirtschaft sind. Seit dem 21. Juni dürfen Urlauber aus der EU und den Schengenstaaten wieder unbegrenzt nach Spanien einreisen. Eine Entscheidung, die pünktlich zum Start der Sommerferien in zahlreichen europäischen Ländern gefallen war und rund vier Wochen später dramatische Konsequenzen hat – denn Spanien steht vor einem erneuten Lockdown.

Hotspot Katalonien: 7000 Neuinfektionen innerhalb einer Woche

Neuinfektionen innerhalb der vergangenen Woche auf mehr als 7000 angestiegen sein. Besonders betroffen sei dabei Katalonien. Auch wenn in Spanien vor kurzem noch über Lockerungen diskutiert wurde, so galten nach wie vor eine Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Und trotzdem ist der derzeitige Anstieg der Neuinfektionen so dramatisch, dass bereits von einer „zweiten Welle“ gesprochen wird. Wie tagesschau.de berichtete, soll die Zahl derinnerhalb der vergangenen Woche aufangestiegen sein. Besonders betroffen sei dabei. Auch wenn in Spanien vor kurzem noch über Lockerungen diskutiert wurde, so galten nach wie vor eine. Und trotzdem ist der derzeitige Anstieg der Neuinfektionen so dramatisch, dass bereits von einergesprochen wird.

Treffen von mehr als zehn Personen verboten, Maskenpflicht im Freien und drohende Grenzschließung

Die katalanische Regionalregierung hat nun reagiert und

Treffen von mehr als zehn Personen verboten,

Bewohner dazu aufgerufen in ihren Wohnungen zu bleiben

und in der ganzen Region eine Maskenpflicht im Freien verhängt.

Mallorca und seine Nachbarinseln planen, dass Gäste aus Katalonien nach ihrer Einreise in Quarantäne müssen. Frankreich denkt sogar darüber nach, die Grenze zu Katalonien und damit zu Spanien komplett zu schließen. Auch umliegende Regionen haben mittlerweile erste Maßnahmen aufgrund der akute Situation in Katalonien getroffen. Wie verschiedene Medien berichteten, sollplanen, dass Gäste aus Katalonien nach ihrer Einreise inmüssen. Frankreich denkt sogar darüber nach, dieund damit zu Spanien komplett zu schließen.

Auch Situation auf Mallorca bleibt ernst: Corona-Beschränkungen um zwei Monate verlängert