In Vietnam verbreitet sich eine neue und hochansteckende Corona-Virus-Variante.

Seit Ende April kämpft das Land gegen die bisher schwerste Virus-Welle. Zuvor war Vietnam dank strenger Regeln gut durch die Pandemie gekommen.

Vietnamesische Flughäfen stoppen internationale Einreisen.

Vietnam verbreitet sich derzeit eine neue Variante des Coronavirus. Die Regierung des asiatischen Landes hatte vor einigen Tagen von der Entdeckung der neuen Mutante berichtet. Die Besonderheit: Die neue Virus-Variante soll Eigenschaften der bereits bekannten britischen Mutation und der indischen Mutation aufweisen. Laut der vietnamesischen Regierung sei die Variante sehr leicht übertragbar.

Corona Vietnam: Flughäfen stoppen Einreise

Infektionsgeschehens stoppt der Flughafen in der Hauptstadt Hanoi nun alle internationalen Einreisen, zunächst bis 7. Juni, berichtete die Zivilluftfahrtbehörde. Internationale Abflüge würden aber wie geplant durchgeführt. Auf dem Airport von Ho-Chi-Minh-Stadt gilt bereits seit vergangener Woche die gleichen Regeln. Aktuell kämpft das Land gegen hohe Corona-Zahlen . Wegen des steigendenstoppt der Flughafen in der Hauptstadtnun alle internationalen, zunächst bis 7. Juni, berichtete die Zivilluftfahrtbehörde. Internationale Abflüge würden aber wie geplant durchgeführt. Auf dem Airport vongilt bereits seit vergangener Woche die gleichen Regeln.

Bereits seit März vergangenen Jahres dürfen ohnehin nur noch vietnamesische Staatsbürger, Diplomaten, Investoren und andere Personen mit Sondergenehmigungen einreisen. Sie müssen aber in speziellen Einrichtungen 21 Tage in Quarantäne.

Corona-Zahlen in Vietnam: Aktuelle Fallzahlen, Todesfälle, Inzidenz und Impfquote

Wie steht es um die aktuellen Corona-Zahlen in Vietnam? Die Johns-Hopkins-University gibt Auskunft über die Fallzahlen, Neuinfektionen, Todesfälle und die Impfrate des Landes. So sieht das Infektionsgeschehen am 02.06.2021 aus:

Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie: 7625

Gesamtzahl der Todesfälle seit Pandemie-Beginn: 48

Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages: 193

Zahl der neuen Todesfälle: 1

Impfquote der vollständig Geimpften: 0,03%

Die Webseite Corona-in-Zahlen gibt außerdem Auskunft über den 7-Tage-Inzidenzwert, sowie die Erstimpfungen.

Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen: 1,7

Impfquote der Erstimpfungen: 1,03

Corona-Hotspots in Vietnam: Diese Orte sind besonders betroffen

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind regionale Infektionsschwerpunkte die Städte

Bac Giang

Bac Ninh

Hai Duong

Hanoi

Ho-Chi-Minh-Stadt

Seit Mai ist ein rascher Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in Vietnam zu beobachten. Mit seinen 97 Millionen Einwohnern und den insgesamt 7625 bestätigten Corona-Fällen, ist das Land bisher glimpflich durch die Pandemie gekommen.