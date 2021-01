Die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland bis Ende Januar ist wohl beschlossen.

Die endgültige Entscheidung über die Maßnahmen fällt auf dem Corona-Gipfel 5.1.

Welche Regeln gelten fortan in Baden-Württemberg?

Winfried Kretschmann am 13. Dezember nach dem Beschluss des harten Lockdowns auf dem letzten Corona-Gipfel. Einen Tag zuvor waren in Ausgangssperren in Kraft getreten, die seither lediglich über die Weihnachtsfeiertage gelockert worden waren. „Das Virus ist stärker denn je“, sagte der baden-württembergische Ministerpräsidentam 13. Dezember nach dem Beschluss des hartenauf dem letzten. Einen Tag zuvor waren in Baden-Württemberg bereits striktein Kraft getreten, die seither lediglich über die Weihnachtsfeiertage gelockert worden waren.

Corona Lockdown BW: Welche Corona Regeln gelten in Baden-Württemberg?

Am 16. Dezember traten dann in Baden-Württemberg die Regeln des bundesweiten Lockdowns in Kraft. Dazu zählten:

Strengere Corona-Regeln bei Kontakten

Schließung von Schulen und Kitas

Schließung von weiten Teilen des Handels

Schließung von Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistungen

Reisebeschränkungen

Die Maßnahmen wurden zunächst bis 10. Januar 2021 befristet. Nun sollen die Maßnahmen offenbar angesichts des noch immer hohen Infektionsgeschehens in Deutschland verlängert werden. Kommen also neue Regeln für Deutschland, aber auch für Baden-Württemberg? Besonders umstritten ist dabei vor allem ein Punkt.

Corona-Regeln in Schulen und Kitas in Baden-Württemberg: Wann öffnen die Schulen?

Auf dem Gipfel wurde eine befristete Schließung der Schulen und Kitas bis 10. Januar beschlossen. Lediglich die Abschlussklassen sollten Fernunterricht erhalten. Für Kinder bis zur 7. Klasse wurde eine Notbetreuung eingerichtet.

Doch wann öffnen die Schulen und Kitas wieder? Das ist aktuell noch unklar. Die Abschlussklassen. ? Das ist aktuell noch unklar. Die Kultusminister beschlossen am Montag eine stufenweise Öffnung für untere Klassen und

In Baden-Württemberg gilt eine Ausgangssperre

Baden-Württemberg bereits vor dem letzten triftigen Gründen verlassen werden. Um die Kontakte zwischen Menschen weiter zu reduzieren hatbereits vor dem letzten Corona-Gipfel eine Ausgangssperre verfügt. Zwischen 20 und 5 Uhr darf das Haus nur ausverlassen werden.

Ausgangssperre BW: Was ist ein triftiger Grund?

Als triftige Gründe zählen:

Arbeit

Besuch beim Arzt

Begleitung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger, Sorge- und Umgangsrecht.

Begleitung Sterbender und Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen.

Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. Gassi gehen oder füttern.

Besuch von religiösen Veranstaltungen.

Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes.

Auch tagsüber gelten Ausgangsbeschränkungen. Allerdings darf man Sport treiben oder einkaufen.

Handel und Geschäfte in Baden-Württemberg geschlossen

Seit Mitte Dezember sind auch die meisten Geschäfte in Baden-Württemberg geschlossen. Geöffnet haben lediglich Lebensmittelgeschäfte und Geschäfte des täglichen Bedarfs. Ausnahmen gelten für:

Babyfachmärkte

Bäckereien und Konditoreien

Banken

Drogerien

Getränkemärkte

Großhandel

Hörgeräteakustiker

Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten sowie Ersatzteilverkauf

Lebensmittelmärkte

Metzgereien

Optiker

Orthopädieschuhtechniker

Poststellen und Paketshops, aber ohne den Verkauf von weiteren Waren

Reformhäuser

Reinigung und Waschsalons

Reise- und Kundenzentren für den öffentlichen Verkehr

Sanitätshäuser

Tafeln

Tankstellen

Tierbedarf- und Futtermärkte

Verkauf von Weihnachtsbäumen im Freien

Wochenmärkte

Zeitschriften- und Zeitungskiosk

Ob der Handel nach dem 10. Januar weiter geschlossen bleibt ist noch nicht entschieden. Es gilt jedoch als wahrscheinlich.

Corona-Regeln in BW bei Treffen: Wie viele Leute darf ich treffen?

Um dem Virus keine Möglichkeit zu geben, sich zu verbreiten, sind auch die Kontaktbeschränkungen verschärft worden. Treffen darf man sich mit maximal einem anderen Haushalt und insgesamt nicht mehr als fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre sind davon ausgenommen.

Es gilt außerdem ein Verbot des Konsums von Alkohol in der Öffentlichkeit.

Neue Corona Regeln BW? Landesregierung warnt vor Schreiben mit falschen Maßnahmen

Die Landesregierung hat erneut vor einem gefälschten Schreiben gewarnt, nachdem angeblich neue Maßnahmen beschlossen worden wären. Bei dem Brief handele es sich jedoch um eine Fälschung, so das Regierungspräsidium Freiburg.

Verschärfung der Corona-Regeln? Verschiebung des Gipfels wegen weitergehender Beratungen

Am Dienstag berichten die Medien der Funke Mediengruppe, dass der Corona-Gipfel zwei Stunden später beginnt. Der Grund sind weitergehende Beratungen. Demnach gehe es offenbar nicht mehr nur um eine Verlängerung des Lockdowns, sondern eventuell auch um eine Verschärfung einzelner Regeln.