Derrollt an: In Neu-Ulm ist am Montag ein Bus vorgestellt worden, der alsdienen soll. In den kommenden Monaten kann er an Schulen, Pflegeheimen oder bei Unternehmen Station machen, um direkt vor Ort zu testen. Das Unternehmen Daimler Buses hat den Linienbus der Marke Setra nach eigenen Angaben in vier Wochen in Neu-Ulm umgebaut und nun an das Unternehmen Huber Group verliehen. Huber betreibt bereits Corona-Teststationen und verspricht mit dem Bus eine „schnellere und individuellere Reaktion auf lokale Ausbruchsgeschehen“. Das Testergebnis aus dem Bus soll innerhalb eines Tages vorliegen.