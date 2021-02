Derwarnt trotz sinkender Inzidenzen vor einer Gefahr durch Coronavirus-Mutationen . „Wir müssen jetzt das Infektionsgeschehen unbedingt flach halten und eine“, sagte der Chefarzt für Infektiologie an der München Klinik Schwabing am Donnerstag. „Wir dürfen eine Gefahr nicht erst als real anerkennen, wenn sie uns in unserer persönlichen Realität ereilt. Maßnahmen erst dann zu treffen, wäre leider zu spät und würde erneut über tausend Menschenleben täglich kosten.“