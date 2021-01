Deutschland kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus, trotz des Lockdowns sinkt die Zahl der Neuinfektionen nicht so sehr, wie gehofft.

Auch die Impfungen gegen Corona laufen nur schleppend an.

Deswegen wird am Dienstag, 19.1.2021, über eine Verschärfung der Corona-Regeln beim Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs beraten.

Dies vor allem auch deswegen, weil mittlerweile immer mehr Mutationen des Coronavirus entstehen, die teils auch schon in Deutschland auftauchen. Einige davon sind gefährlich - weil hochansteckend.

Mutationen aus England, Südafrika und Brasilien schon in Deutschland

So hat in Großbritannien sich eine um 50 bis 70 Prozent stärker ansteckendere Mutation des Coronavirus stark verbreitet, inzwischen wurde „B.1.1.7“ auch in Deutschland nachgewiesen.

Auch in Südafrika ist mit „B.1.351/501Y“ eine vergleichbar gefährliche Variante aufgetaucht, die ebenfalls hochansteckend ist, und die ebenfalls bereits nach Deutschland eingeschlept wurde. Diese Mutationen haben sich mittlerweile in mindestens rund 50 Staaten weltweit verbreitet.

Zudem gab Japan am Sonntag die Entdeckung einer weiteren Mutation bekannt, die aus dem Amazonasgebiet in Brasilien stammen soll. Diese Variante wird derzeit untersucht.

Karl Lauterbach: Britische Mutation ist wie eine neue Corona-Pandemie

Die Furcht vor Mutationen ist groß, besonder vor der Variante aus Großbritannien. Ihr Wachstum müsse unbedingt verhindert werden, schrieb SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am frühen Montag, 18.1.2021, auf Twitter. Ansonsten verbreite sich die Mutation „schneller, als wir impfen können“. Die Mutation ersetze auch nicht das bestehende Virus, sonder es komme hinzu. Die passe in das Bild einer „quasi zusätzlichen Covid-Pandemie“.

Jetzt soll erneut eine Mutation in Deutschland aufgetaucht sein, diesmal in Bayern. Worum handelt es sich?

Neue Corona-Mutation an Klinikum in Garmisch in Bayern

Variante des Coronavirus entdeckt. Derzeit würden Proben der Mutation an der Ausbruch in dem Krankenhaus habe der Verdacht bestanden, dass bei den Infektionen eine veränderte Variante eine Rolle spielen könnte. „Dies hat sich in einer ersten Zwischenmeldung der Charité bestätigt.“ In dem Klinikum Jetzt wurde am Klinikum Garmisch-Partenkirchen möglicherweise schon wieder eine weitere neuedes Coronavirus entdeckt. Derzeit würden Proben der Mutation an der Berliner Charité untersucht, teilte das Klinikum am Montag mit. Bei einemin dem Krankenhaus habe der Verdacht bestanden, dass bei deneine veränderte Variante eine Rolle spielen könnte. „Dies hat sich in einer ersten Zwischenmeldung der Charité bestätigt.“ In dem Klinikum

waren 52 Patienten und

21 Mitarbeiter

positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Neue Variante? Gefährlichkeit der Coronavirus-Mutation wird untersucht

Noch ist aber unklar, ob die Veränderung wirklich neu ist und ob sie Auswirkungen auf die Ansteckungsrate oder die Schwere der Erkrankung hat. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden weltweit etliche Veränderungen in den Erbgut-Sequenzen des Virus erfasst.

Bei dem am Klinikum Garmisch-Partenkirchen nachgewiesenen Erreger handele es sich nicht um eine dieser beiden Varianten, erläuterte Clemens Stockklausner, stellvertretender Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin an dem Klinikum. An der Position 501 gebe es keine Mutation - diese wäre typisch für die britische und die südafrikanische Mutation. Es fehle aber ein Stück im Spikeprotein an den Stellen 69 und 70. Dies sei bei der britischen Variante der Fall, komme aber auch bei mehreren anderen Varianten vor und sei auch in Deutschland schon mehrfach nachgewiesen.

„Nun kommt es darauf an, welche weiteren Veränderungen sich in dem Erbgut des Virus finden lassen, um eine fundierte Einordnung treffen zu können“, sagte Stockklausner. Das ganze Genom zu sequenzieren dauere rund zehn Tage. „Wir erwarten bis Ende Januar eine Rückmeldung mit weiteren und aussagekräftigen Details.“