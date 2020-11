Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus sind in München weiter hoch. Ab Montag gelten nun auch in der bayrischen Landeshauptstadt neue Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. So ist die Lage in der Stadt am Montag.

Corona Zahlen München: So viele Neuinfektionen gibt es laut der Stadt

Die Stadt München meldete am Sonntag zuletzt die Zahl der Corona-Infizierten. So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 31.11.):

Zahl der Infizierten: 17.165

Zahl der Neuinfektionen: 108

Reproduktionszahl: 1,14

7-Tage-Inzidenz: 137,4

Zahl der Genesenen: 13.335

Zahl der Toten: 250

Corona München: So hoch sind die Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus laut RKI

Robert Koch Institut in Berlin meldet täglich die Corona-Zahlen für Städte und Landkreise in einem Landes Bayern aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung. Dast in Berlin meldet täglich die Corona-Zahlen fürin einem Dashboard . Diese unterscheiden sich von den Zahlen der Stadt bzw. desaufgrund von Verzögerungen bei der Meldung.

So sehen die Zahlen im Detail am Montag aus (Stand 2.11., ,0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 17.496

Zahl der Neuinfektionen: 349

Zahl der Toten: 250

7-Tage-Inzidenz: 142

Corona Teststellen München: Hier können sich Personen mit Symptomen testen lassen

Corona-Warnapp über ein hohes Risiko einer Infektion in formiert wurde, kann sich in München an verschiedenen Stellen auf das Virus testen lassen. Grundsätzlich können sich Personen bei Fragen an die Servicehotline der Stadt München unter 089-233-96333 wenden. Wer Husten, Fieber oder andere Corona-Symptome an sich bemerkt oder über dieüber ein hohes Risiko einer Infektion in formiert wurde, kann sich in München an verschiedenen Stellen auf das Virus testen lassen. Grundsätzlich können sich Personen bei Fragen an dieder Stadt München unter 089-233-96333 wenden.

An diesen Stellen in München ist ein Corona-Test möglich:

Nach telefonischer Absprache ist es möglich den Corona-Test beim Hausarzt durchführen zu lassen.

Unter corona-testung.de kann man sich für einen Test im Auto in der Teststation auf der Theresienwiese anmelden.

Auf der Theresienwiese wurde ebenfalls eine „Bereitschaftspraxis Infekt“ eingerichtet. Dort können sich Personen mit typischen Corona-Symptomen auch ohne Anmeldung hinwenden.

Corona Regeln Lockdown: Diese Einschränkungen gelten ab Montag in Bayern

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern in der vergangenen Woche greifen ab Montag 2.11. drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. So müssen beispielsweise Restaurants und Bars schließen, es gelten weitreichende Kontaktbeschränkungen und Kultur- sowie Sportveranstaltungen werden abgesagt. Diese Regeln gelten in Bayern: