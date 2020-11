Das Robert Koch Institut meldet am Montag, 23.11.2020, mehr als 14.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Am Mittwoch treffen sich Bund und Länder in einer weiteren Corona-Konferenz.

So ist die Lage am Montag in München bei Neuinfektionen, Inzidenz und Intensivbetten.

Corona Zahlen München: Neuinfektionen laut RKI

Das Robert Koch Institut meldet täglich in einem Dashboard die aktuellen Infektionszahlen aus Landkreisen und Städten. Diese unterscheiden sich von denen der Städte aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung.

So sehen die Zahlen laut RKI aus (Stand 23.11., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 6.806

Neuinfektionen: 342

Zahl der Toten: 315 (+0)

7-Tage-Inzidenz: 188,0

Corona München: Aktuelle Zahlen in der Stadt

Das Gesundheitsamt der Stadt meldet werktäglich die aktuelle Zahl der Infizierten in der Stadt.

So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 22.11., abgerufen am 23.11):

Zahl der Infizierten: 26.541

Zahl der Neuinfektionen: 228

Reproduktionszahl: 1,02

7-Tage-Inzidenz: 180,2

Corona München: So viele Intensivbetten sind belegt

Die Stadt gibt in ihrem Lagebericht auch den aktuellen Stand der Bettenbelegung im Krankenhaus an.

So ist die Lage (Stand 9.11.)

Krankenhausbetten: 399 Menschen mit einer Covid-19 Erkrankung liegen im Krankenhaus.

Intensivbetten: 105 Menschen müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

In München werden auch Menschen aus dem Umland behandelt.

Das DIV-Intensivregister zeigte am Montag 23.11. zwar einige Kliniken in München, die ihre Kapazitäten erreicht haben, aber auch einige, die noch freie Betten haben.

Corona München: Diese Regeln gelten derzeit

Maskenpflicht an Schulen, auf frequentierten Plätzen und am Arbeitsplatz.

Alkohol-Konsum-Verbot auf stark besuchten öffentlichen Plätzen

Corona München: Hier gilt Maskenpflicht im Freien

Zusätzliche zu den in ganz Bayern geltenden Regeln hat die Stadt München eine Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt eingeführt. Hier muss Maske getragen werden:

in der Altstadt-Fußgängerzone

einschließlich Sendlinger-Tor-Platz

Rosental zwischen Sendlinger Straße und Rindermarkt,

Rindermarkt

Viktualienmarkt

Dienerstraße

Schrammerstraße,

Landschaftstraße

auf den Gehwegen im Tal sowie in der Schützenstraße

im Stachus-Untergeschoss.

Auf die Maskenpflicht wird an den Zugängen zu den jeweiligen Bereichen mit Schildern hingewiesen.

Corona München: Streit um Maskenpflicht in der Grundschule

Zwischen dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und dem bayrischen Gesundheitsministerium ist es zu einem Konflikt um die Maskenpflicht in der Grundschule gekommen. Das berichtete der Münchner Merkur. Oberbürgermeister Reiter habe trotz steigender Infektionszahlen die Maskenpflicht für Grundschüler abgeschafft. Das Gesundheitsministerium soll dieser Regelung widersprochen haben und empfahl eine Maskenpflicht für alle Schüler für die kommenden drei Wochen. Reiter reagierte darauf mit Unverständnis, so der Bericht des Merkur. Man dürfe kein Exempel auf dem Rücken der Münchner Grundschüler statuieren.

Corona Bayern: Söder diskutiert über Teststrategie

Die Corona-Teststrategie und die Auszahlung von Hilfsgeldern für betroffene Branchen des aktuellen Teil-Lockdowns standen am Dienstag im Fokus der Sitzung des bayerischen Kabinetts. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits am Montag erklärt, dass er den neusten Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) für die Corona-Tests ablehnend gegenübersteht. Das RKI hatte wegen der vielerorts in Deutschland bestehenden Überlastung von Testlaboren eine deutliche Einschränkung von Corona-Tests empfohlen. Auch Personen mit Krankheitssymptomen sollen demnach erst getestet werden, wenn sich der Zustand auch nach einer mehrtägigen Selbstisolation nicht verbessert hat.

Corona Bayern: So steht München im Vergleich zu an deren Städten in Bayern da

Die 7-Tage-Inzidenz in München liegt mit knapp über 180 im Vergleich zu anderen Städten und Kreisen im Mittelfeld. Diese Städte und Kreise weisen laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Bayern eine höhere Inzidenz auf (Stand 22.11.):

Kreis Altötting: 271,17

Stadt Amberg: 184,8

Kreis Bad Tölz: 206,38

Kreis Dachau: 227,24

Kreis Erding: 206,97

Kreis Freyung-Grafenau: 302,44

Stadt Fürth: 224,91

Kreis Günzburg: 239,32

Kreis Haßberge: 253,60

Kreis Hof: 201,47

Stadt Hof: 253,14

Stadt Kaufbeuren: 310,82

Kreis Kronach: 278,68

Kreis Miltenberg: 195,74

Kreis Mühldorf am Inn: 226,97

Kreis Neu-Ulm: 230,59

Stadt Nürnberg: 254,26

Stadt Passau: 323,85

Stadt Rosenheim: 228,16

Kreis Schwandorf: 204,33

Kreis Traunstein: 280,29

Corona München Söder für Verlängerung des Lockdown

Am Sonntag teilte der bayrische Ministerpräsident Söder mit, dass er für eine Verlängerung des Lockdown plädiert. „Lieber jetzt einen längeren Lockdown als komplett über Weihnachten“, schrieb er auf Twitter.

Corona in München: 2 Prozent haben Antikörper

Eine groß angelegte Antikörperstudie in München hat im Übrigen ergeben, dass die Infektionszahlen bei der ersten Corona-Welle wohl bis zu fünfmal höher waren als bislang angenommen. Rund zwei Prozent der Münchner sollen sich mit dem Coronavirus infiziert haben, was für eine Herdenimmunität, wie sich ansatzweise in Schweden zeigen soll , jedoch bei Weitem nicht ausreichend wäre.