Bundesweit haben sich, laut Robert Koch Institut (RKI), mehr Personen als am vergangenen Montag neu mit dem Coronavirus infiziert.

Am Mittwoch haben Bund und Länder eine Verlängerung des Lockdown und Regeln für Weihnachten und Silvester beschlossen.

So ist die Lage am Montag in München bei Neuinfektionen, Inzidenz und Intensivbetten.

Corona Zahlen München: Neuinfektionen laut RKI

Das Robert Koch Institut meldet täglich in einem Dashboard die aktuellen Infektionszahlen aus Landkreisen und Städten. Diese unterscheiden sich von denen der Städte aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung.

So sehen die Zahlen laut RKI aus (Stand 30.11., 0:00 Uhr):

Insgesamt gab es seit Ausbruch der Pandemie 29.628 Infizierte

Davon Neuinfektionen seit Mittwoch: 369

Zahl der Toten: 344 (+2)

7-Tage-Inzidenz: 181,1

Corona Zahlen Stadt München: Aktuelle Fallzahlen

Die Stadt München selbst bestätigte (Stand 29.11., abgerufen am 30.11.):

Zahl der bestätigten Fälle insgesamt: 29.248

Zusätzlich dazu kommen 294 Neuinfektionen

genesen sind mittlerweile 23.384 Menschen

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus beträgt 335

Die Reproduktionszahl beläuft sich momentan auf 0,92

Die Inzidenz liegt bei 171,8

Die Grafik zeigt den Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in den vergangenen Wochen.

© Foto: Screenshot Webseite Stadt München

Corona München: So viele Intensivbetten sind belegt

Die Stadt gibt in ihrem Lagebericht auch den aktuellen Stand der Bettenbelegung im Krankenhaus an.

So ist die Lage (Stand 29.11.)

Krankenhausbetten: 457 Menschen mit einer Covid-19 Erkrankung liegen im Krankenhaus.

Intensivbetten: 107 Menschen müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

In München werden auch Menschen aus dem Umland behandelt.

Das DIV-Intensivregister zeigt, ob in München weiter Intensivbetten frei sind.

Corona Regeln Bayern: Söder verkündet schärfere Regeln für Skifahrer und Alkoholverbot

Eine Verlängerung des Lockdown, neue Regeln für Hotspots und Verschärfungen bei den Kontaktbeschränkungen - das hat der Corona-Gipfel am 25.11. beschlossen. Auf Twitter versprach Markus Söder eine schnelle Umsetzung der Regeln für Bayern. Nach am Donnerstag soll diese beginnen.

Corona Regeln München: Verbot von Feuerwerk in der Fußgängerzone

Schon in der vergangene Woche hatte der Stadtrat über Feuerwerk zu Silvester diskutiert.Das berichtete die „Süddeutsche Zeitung“. Das Ergebnis der Verhandlungen sei, dass die Regeln aus dem vergangenen Jahr gelten würden. Ein Feuerwerksverbot gelte demnach in der Fußgängerzone und in der Umweltzone innerhalb des Mittleren Rings.

Corona München: Diese Regeln gelten derzeit

Maskenpflicht an Schulen, auf frequentierten Plätzen und am Arbeitsplatz. Nach den Beschlüssen des Corona Gipfels gilt nun auch eine Maskenpflicht auf den Parkplätzen von Supermärkten.

Alkohol-Konsum-Verbot auf stark besuchten öffentlichen Plätzen

Corona München: Hier gilt Maskenpflicht im Freien

Zusätzliche zu den in ganz Bayern geltenden Regeln hat die Stadt München eine Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt eingeführt. Hier muss Maske getragen werden:

in der Altstadt-Fußgängerzone

einschließlich Sendlinger-Tor-Platz

Rosental zwischen Sendlinger Straße und Rindermarkt,

Rindermarkt

Viktualienmarkt

Dienerstraße

Schrammerstraße,

Landschaftstraße

auf den Gehwegen im Tal sowie in der Schützenstraße

im Stachus-Untergeschoss.

Auf die Maskenpflicht wird an den Zugängen zu den jeweiligen Bereichen mit Schildern hingewiesen.

© Foto: Sven Hoppe/DPA

Corona Bayern: Passau mit höchster Inzidenz in ganz Deutschland

Video Strenge Ausgangsbeschränkungen in Passau haben begonnen Mehr zum Video

Corona München: Streit um Maskenpflicht in der Grundschule

Zwischen dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und dem bayrischen Gesundheitsministerium ist es zu einem Konflikt um die Maskenpflicht in der Grundschule gekommen. Das berichtete der Münchner Merkur. Oberbürgermeister Reiter habe trotz steigender Infektionszahlen die Maskenpflicht für Grundschüler abgeschafft. Das Gesundheitsministerium soll dieser Regelung widersprochen haben und empfahl eine Maskenpflicht für alle Schüler für die kommenden drei Wochen. Reiter reagierte darauf mit Unverständnis, so der Bericht des Merkur. Man dürfe kein Exempel auf dem Rücken der Münchner Grundschüler statuieren.

Corona in München: 2 Prozent haben Antikörper