Die Corona-Zahlen in Deutschland und Bayern steigen.

Noch immer sind die Inzidenzen in Bayern hoch.

In München greift die Notbremse erneut.

Wie hoch also sind die Corona-Zahlen in München?

Am Sonntag waren die gemeldeten Zahlen in München noch niedrig. Dennoch hat die Stadt München am Montag die Notbremse gezogen. Ab Mittwoch gelten deshalb schärfere Lockdowm-Regeln. Die Stadt bezog sich auf Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) aus Erlangen und sprach von einem Datenfehler beim Robert Koch-Institut in Berlin, das die Werte für Sonntag als zu niedrig angegeben habe. Wie ist die Lage in München?

Aktuelle Corona-Zahlen München: Fälle, Infizierte, Inzidenz-Wert

Das RKI meldet täglich die aktuellen Corona-Zahlen für die Stadt München.

So sehen die Zahlen laut RKI-Dashboard im Detail aus (Stand 13.04.21, 00:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 62.073

Neuinfektionen: 203

Fälle in den letzten sieben Tagen: 1999

7-Tage-Inzidenz: 134,7

Tote: 1134

Corona Notbremse München: Das gilt für Geschäfte und Schule

Erneut zieht München die Notbremse wegen einer zu hohen Inzidenz. Ab Mittwoch sind Museen und andere Kultur- und Freizeiteinrichtungen in München wieder zu, ebenso Kosmetikstudios und Massagepraxen. Für viele Geschäfte müssen Kunden vorab online Termine vereinbaren und negative Corona-Tests vorweisen. Ausnahmen gelten etwa für Drogerien oder Lebensmittelgeschäfte. Der Schulbetrieb läuft wie geplant weiter. Eine Neubewertung erfolgt am Freitag für die folgende Woche.

Corona Zahlen Landkreis München: Aktuelle Fallzahlen am Dienstag, 13.04.2021

Auch im Landkreis München steigen die Zahlen.

So sehen die Zahlen laut RKI-Dashboard im Detail aus (Stand 13.04.21, 00:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 13.083

Neuinfektionen: 55

Fälle in den letzten sieben Tagen: 391

7-Tage-Inzidenz: 111,6

Tote: 280

7-Tage-Inzidenz München steigt über 100

Der Inzidenzwert in der Stadt München liegt erneut über dem Wert von 100. Nach Informationen des ZDF steigt die Inzidenz im Landkreis München im Vergleich zur Vorwoche um 27 Prozent. In der Stadt München steigt der Wert um 34 Prozent. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 512Prozent steigt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.

Corona-Regeln München: Das gilt bei Treffen, Geschäften und Ausgangssperre

Die Corona-Regeln ändern sich in München am 14.04.2021 erneut. Die Bestimmungen von der Notbremse greifen. Diese Regeln gelten ab Mittwoch:

Kontakte: Treffen sind mit dem eigene Haushalt und maximal einer Person aus einem fremden Haushalt erlaubt.

Ausgangssperre: Es gilt eine Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr.

Kultur: Museen, Gedenkstätten, Schlösser und Zoos müssen schließen.

Einzelhandel: Click and Meet, also Shopping nach Terminbuchung ist möglich, solange ein negativer Corona-Test vorgelegt werden kann. Läden dürfen diese auch anbieten.

Sport: Kontaktfreier Sport ist möglich.

Schule: Da über die Schulen in Bayern immer freitags entschieden wird, ändert sich dort zunächst nichts.

Corona Teststellen München: Wo kann ich mich testen lassen?

Theresienwiese eingerichtet. Nach vormaliger Die Stadt München hat eine Teststation auf dereingerichtet. Nach vormaliger Online-Anmeldung kann man sich dort testen lassen.

Die Kassenärztliche Vereinigung stellt darüber hinaus eine Liste mit Ärzten zusammen, die ebenfalls einen Test vornehmen können.

Corona Schnelltest München: Kostenloser Antigentest einmal pro Woche

Alle Bürgerinnen und Bürger haben in München Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Diese werden in Apotheken und privaten Testzentren angeboten. Menschen ohne Symptome können sich dort testen lassen. Welche Apotheken einen kostenlosen Schnelltest anbieten lässt sich auf einer Liste der Landesregierung herausfinden.

Gesundheitsamt München Corona Telefon: Hotline für Fragen

Bei allen Fragen rund um Corona können sich Bürgerinnen und Bürger an die Corona-Hotline der Stadt München wenden. Unter der Rufnummer 089 233-96333 ist diese Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Registrierung Corona Impfung München: Termin und Anmeldung

Wer sich in Bayern gegen Corona impfen lassen möchte, muss sich im Impfportal registrieren lassen. Sobald man an der Reihe ist, wird man benachrichtigt.

Die Stadt hat zudem ein Impf-Telefon eingerichtet, dort können Menschen in München, die keinen Zugang zum Internet haben sich unter der Rufnummer 089 90429-2222 registrieren lassen.