Die Corona-Zahlen steigen auch in München. Ab Montag (23.08.) gelten zudem neue Corona-Regeln, die das Leben vor allem für Ungeimpfte schwerer machen. In zahlreichen Einrichtungen brauchen sie nun einen Test - Geimpfte und Genesene müssen nur ihre Nachweise vorzeigen.

Aktuelle Corona-Zahlen in München: Inzidenz und Fallzahlen heute

Das Robert Koch-Institut meldet täglich die Corona-Zahlen. So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 23.08.):

7-Tage-Inzidenz : 57,5

: 57,5 Neuinfektionen: 94

Infektionen insgesamt: 76.697

Todesfälle: 1276

Corona Bestimmungen: Aktuelle Corona Regeln München - 3G-Regel gilt seit 23.08.

Die Stadt München hat am vergangenen Samstag die Inzidenz-Marke von 35 den dritten Tag in Folge überschritten. Deshalb gelten ab Montag, 23.08.2021, neue Corona-Regeln. Denn die neue Corona-Verordnung in Bayern tritt am Montag in Kraft. Vor allem für Ungeimpfte ändert sich einiges. Denn sie brauchen nun einen Test für zahlreiche Bereiche:

bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen aus besonderem Anlass in geschlossenen Räumen

für die Innengastronomie

für Indoor-Sport und kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen und Kinos, sofern sie in geschlossenen Räumen stattfinden

für Angebote in geschlossenen Räumen von Freizeitparks, Indoorspielplätzen und vergleichbaren ortsfesten Freizeiteinrichtungen, Badeanstalten, Hotelschwimmbädern, Thermen, Wellnesszentren, Saunen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen

sowie bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren und Nagelstudios

Corona-Test München: Test auf der Theresienwiese und an weiteren Orten

Wo bekomme ich einen Corona-Test? Diese Frage stellen sich Ungeimpfte wegen der 3G-Regel nun häufiger. Die Stadt München hat eine interaktive Karte aufgelegt, die zeigt wo man sich in der Stadt testen lassen kann. Hier geht`s zur Karte.

Fitnessstudio München Corona: 3G-Regel gilt auch im Fitnessstudio

Die neue 3G-Regel gilt auch für Indoor-Sport und damit auch fürs Gym. Dort müssen Ungeimpfte vor dem Training einen Antigentest (nicht älter als 24 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorzeigen.

Testen vor dem pumpen - Ungeimpfte brauchen seit Montag (23.08.) vor dem Besuch im Fitnessstudio einen Corona-Test.

© Foto: Oliver Dietze/DPA

Corona Hotline München

Bei Fragen zu Zahlen, Impfung oder den neuen Regeln, können Bürgerinnen und Bürger die Corona-Hotline erreichen: