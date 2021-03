Die Corona-Zahlen in Deutschland und Bayern steigen.

Wie hoch sind die Corona-Zahlen in München?

Überall in Deutschland steigen die Fallzahlen an. Die Inzidenz liegt am Samstag, 27.03.21, mit 124,9 laut Robert Koch-Institut bei über 100. Auch in der bayerischen Landeshauptstadt München steigt der Wert. Die Inzidenz liegt laut RKI am Samstag bei 92,2. Wie ist die Lage in München?

Aktuelle Corona-Zahlen München: Fälle, Infizierte, Inzidenz-Wert

So sehen die Zahlen laut RKI-Dashboard im Detail für den Stadtkreis München aus (Stand 26.03.21, 07:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 58.166

Neuinfektionen: +261

Fälle in den letzten sieben Tagen: 1369

7-Tage-Inzidenz: 92,2

Tote: 1107

7-Tage-Inzidenz München steigt

Nach Informationen des ZDF sinkt die Inzidenz im Landkreis München im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent. In der Stadt München steigt der Wert um 34 Prozent. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 28 Prozent steigt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.

Corona Teststation München: Wo kann ich mich testen lassen?

Die Stadt München hat eine Teststation auf der Theresienwiese eingerichtet. Nach vormaliger Online-Anmeldung kann man sich dort testen lassen.

Die Kassenärztliche Vereinigung stellt darüber hinaus eine Liste mit Ärzten zusammen, die ebenfalls einen Test vornehmen können.

Corona Schnelltest München: Kostenloser Antigentest einmal pro Woche

Alle Bürgerinnen und Bürger haben in München Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Diese werden in Apotheken und privaten Testzentren angeboten. Menschen ohne Symptome können sich dort testen lassen. Welche Apotheken einen kostenlosen Schnelltest anbieten lässt sich auf einer Liste der Landesregierung herausfinden.

Corona Hotline München

Bei allen Fragen rund um Corona können sich Bürgerinnen und Bürger an die Corona-Hotline der Stadt München wenden. Unter der Rufnummer 089 233-96333 ist diese Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Corona Zahlen Bayern: Die aktuellen Fallzahlen des RKI und LGL

RKI und LGL veröffentlichen neue Corona-Fallzahlen aus Bayern : Neuinfektionen, Inzidenz und Impfquoten am Freitag, 26.03.2021.

Corona Impfung München: Termin, Anmeldung, Registrierung

Wer sich in Bayern gegen Corona impfen lassen möchte, muss sich im Impfportal registrieren lassen. Sobald man an der Reihe ist, wird man benachrichtigt.

Die Stadt hat zudem ein Impf-Telefon eingerichtet, dort können Menschen in München, die keinen Zugang zum Internet haben sich unter der Rufnummer 089 90429-2222 registrieren lassen.

Corona Impfung München: So viele Menschen sind geimpft

Die Stadt München teilt den Stand der Impfungen in der Landeshauptstadt mit. So viele Menschen in München sind geimpft (Stand 25. März):

Insgesamt sind 164.500 Corona-Schutzimpfungen von städtischen Impfteams verabreicht worden

89.300 davon sind Erstimpfungen

34.800 Zweitimpfungen

sowie 22.100 Erst- und 18.300 Zweitimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen