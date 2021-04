Die Corona-Zahlen in Deutschland und Bayern steigen.

Noch immer sind die Inzidenzen in Bayern hoch.

In München greift die Notbremse erneut.

Wie hoch also sind die Corona-Zahlen in München?

Inzidenz in München steigt weiter an. Lag sie am Freitag bei 158,5, ist sie am Montag auf 161 gestiegen. Dieinsteigt weiter an. Lag sie am Freitag bei 158,5, ist sie am Montag auf 161 gestiegen. Deutschlandweit meldet das RKI eine Inzidenz von 165 .Wie ist die Lage in München?

Video Trauer um 80 000 Corona-Tote Mehr zum Video

Corona 7-Tage-Inzidenz München heute: Inzidenz-Wert, Fälle, Infizierte

Das RKI meldet täglich die aktuellen Corona-Zahlen für die Stadt München.

So sehen die Zahlen laut RKI-Dashboard im Detail aus (Stand 19.04.21, 00:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 64.330

Neuinfektionen: 206

Fälle in den letzten sieben Tagen: 2394

7-Tage-Inzidenz: 161,3

Tote: 1147

Corona Zahlen Landkreis München: Aktuelle Fallzahlen am Montag, 19.04.2021

Auch im Landkreis München steigen die Zahlen.

So sehen die Zahlen laut RKI-Dashboard im Detail aus (Stand 19.04.21, 00:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 13.666

Neuinfektionen: 89

Fälle in den letzten sieben Tagen: 633

7-Tage-Inzidenz: 180,6

Tote: 283

7-Tage-Inzidenz München weit über 100

Der Inzidenzwert in der Stadt München liegt weiter über dem Wert von 100. Nach Informationen des ZDF steigt die Inzidenz im Landkreis München im Vergleich zur Vorwoche um 74 Prozent. In der Stadt München steigt der Wert um 43 Prozent. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 23 Prozent steigt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.

Aktuelle Corona-Regeln München: Das gilt bei Treffen, Geschäften und Ausgangssperre

Die Corona-Regeln haben sich in München am 14.04.2021 erneut geändert. Die Bestimmungen von der Notbremse greifen. Diese Regeln gelten:

Kontakte: Treffen sind mit dem eigene Haushalt und maximal einer Person aus einem fremden Haushalt erlaubt.

Ausgangssperre: Es gilt eine Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr.

Kultur: Museen, Gedenkstätten, Schlösser und Zoos müssen schließen.

Einzelhandel: Click and Meet, also Shopping nach Terminbuchung ist möglich, solange ein negativer Corona-Test vorgelegt werden kann. Läden dürfen diese auch anbieten.

Sport: Kontaktfreier Sport ist möglich.

Schule: In den Schulen findet weitgehend Distanzunterricht statt. Ausnahme ist lediglich die 4. Klasse der Grundschule, Abschluss klassen und die 11 Klasse an Gymnasien und Fachoberschulen.

Corona Teststellen München: Wo kann ich mich testen lassen?

Theresienwiese eingerichtet. Nach vormaliger Die Stadt München hat eine Teststation auf dereingerichtet. Nach vormaliger Online-Anmeldung kann man sich dort testen lassen.

Die Kassenärztliche Vereinigung stellt darüber hinaus eine Liste mit Ärzten zusammen, die ebenfalls einen Test vornehmen können.

Corona Schnelltest München: Kostenloser Antigentest einmal pro Woche

Alle Bürgerinnen und Bürger haben in München Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Diese werden in Apotheken und privaten Testzentren angeboten. Menschen ohne Symptome können sich dort testen lassen. Welche Apotheken einen kostenlosen Schnelltest anbieten lässt sich auf einer Liste der Landesregierung herausfinden.

Gesundheitsamt München Corona Telefon: Hotline für Fragen

Bei allen Fragen rund um Corona können sich Bürgerinnen und Bürger an die Corona-Hotline der Stadt München wenden. Unter der Rufnummer 089 233-96333 ist diese Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Registrierung Corona Impfung München: Termin und Anmeldung

Wer sich in Bayern gegen Corona impfen lassen möchte, muss sich im Impfportal registrieren lassen. Sobald man an der Reihe ist, wird man benachrichtigt.

Die Stadt hat zudem ein Impf-Telefon eingerichtet, dort können Menschen in München, die keinen Zugang zum Internet haben sich unter der Rufnummer 089 90429-2222 registrieren lassen.

EM 2021 in München: OB Reiter schaltet sich ein

Die Stadt München kann der Europäischen Fußball-Union weiterhin keine Garantie für die Ausrichtung der vier EM-Spiele in diesem Sommer vor Zuschauern geben. „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt schlicht nicht möglich, eine Aussage darüber zu treffen, ob es das Infektionsgeschehen im Juni zulässt, Zuschauer ins Stadion zu lassen oder nicht“, sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter der „Welt am Sonntag“. Das UEFA-Exekutivkomitee trifft während einer Sitzung an diesem Montag (ab 9.00 Uhr) die Entscheidung, ob München dennoch Mit-Gastgeber des Turniers (11. Juni bis 11. Juli) bleiben darf.

Corona Zahlen Bayern: Inzidenz und Neuinfektionen

Auch die Zahlen im ganzen Bundesland sind hoch. Mit 187,3 liegt die Inzidenz zu Beginn der neuen Woche im oberen Drittel aller Inzidenzen der Bundesländer. Das RKI meldete zudem 2151 Neuinfektionen und 13 weitere Todesfälle in 24 Stunden (Stand 19.04)

Corona Regeln Bayern: Ausgangssperre und Einschränkungen: Diese Regelungen gelten im Freistaat