Dieinliegt zu Beginn der Woche weiter über der Marke von 100. Das Robert Koch-Institut gab die wichtige Kennzahl mit 146,8 an. Deutschlandweit meldet das RKI eine Inzidenz von 169,3. Wie ist die Lage in München?

Das RKI meldet täglich die aktuellen Corona-Zahlen für die Stadt München.

So sehen die Zahlen laut RKI-Dashboard im Detail aus (Stand 26.04.21, 00:00 Uhr):

Der Inzidenzwert in der Stadt München liegt weiter über dem Wert von 100. Nach Informationen des ZDF sinkt die Inzidenz im Landkreis München im Vergleich zur Vorwoche um 31 Prozent. In der Stadt München sinkt der Wert um 11 Prozent. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 1 Prozent steigt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.