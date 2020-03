Die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) hat am Montag ein Corona-Maßnahmenpaket für die Rundfunkveranstalter in Baden-Württemberg beschlossen. Ziel sei es, „die erheblichen organisatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Corona-Pandemie (...) abzufedern“, teilte die LFK mit. Demnach soll über Programmänderungen in einem digitalen Verfahren schnell und unbürokratisch entschieden werden. Auch für Kooperationswünsche wolle man kulante Lösungen finden. Für Veranstalter, die in der Krise unverschuldet in existenzielle Schieflagen geraten, wolle man mit der Politik über wirtschaftliche Hilfen sprechen.

„Journalismus und privater lokaler-regionaler Rundfunk sind systemrelevant und unverzichtbar“, sagte LFK-Präsident Wolfgang Kreißig. Das beweise die derzeitige Krise in besonderem Maße. „Ich finde es beeindruckend, was die Veranstalter in dieser Zeit und unter den gegebenen Umständen tagtäglich leisten und möchte allen beteiligten Sendeverantwortlichen für ihr Engagement danken.“

