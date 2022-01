Ministerpräsidentenkonferenz trotz sprunghaft steigender Infektionszahlen gegen härtere Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Stattdessen geht in Markus Söder (CSU) hat sich schon vor der heutigentrotz sprunghaft steigender Infektionszahlen gegen härtereausgesprochen. Stattdessen geht in Bayern die Diskussion um Lockerungen der aktuellen Regeln weiter. Denn trotz steigender Inzidenzen gibt es mehr freie Intensivbetten.

Lockerungen der Corona-Regeln in Bayern für Sport und Kultur?

Vor dem Spitzengespräch von Bund und Ländern zur weiteren Corona-Strategie am Montag, 24.01.22, kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch einmal Lockerungen an. In der Kultur, beim Sport und in der Jugendarbeit werde dann wieder mehr Teilhabe möglich.

Der entscheidende Maßstab sei die Belastung des Gesundheitssystems, sagte Söder. Dank der konsequenten Maßnahmen der vergangenen Wochen sowie der milderen Verläufe bei Omikron seien die Zahlen bei den belegten Intensivbetten insgesamt gesunken.

Corona-Regeln in Bayern: Lockerungen bei Veranstaltungen im Sport möglich

Söder will mit angedachten Lockerungen keine Entwarnung geben: Es gebe keinen Anlass dafür, wie etwa in Großbritannien auf ein Corona-Management völlig zu verzichten. Es könne aber nach Lage der Dinge Erleichterungen geben. Für Bayern kündigte er mögliche Lockerungen für die Zulassung von Zuschauern beim Profisport sowie für Kinder und Jugendliche bei der Beschäftigung am Nachmittag an.

Coronazahlen in Bayern: Inzidenz steigt, Hospitalisierungsrate sinkt

Am Wochenende war die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern weiter nach oben geklettert auf knapp 864 am Sonntag (23.01.22), nachdem der Wert am Freitag laut Robert Koch-Institut bei 755 lag. Der Freistaat lag damit am Wochenende deutlich über dem Bundesdurchschnitt, der am Sonntag erstmals die Schwelle von 800 überschritt (807). Trotz dieser hohen Zahlen entspannte sich die Situation in den Kliniken weiter etwas. Laut dem Intensivregister Divi lagen am Sonntag 332 erwachsene Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in Bayern – dies waren elf weniger als noch am Freitag.

Lockerungen oder Verschärfungen der Maßnahmen in Bayern? – Ein Virologe warnt vor Omikron

Der Münchner Virologe Oliver Keppler warnte laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur dennoch vor erneut sehr hohen Zahlen von Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Die Wucht der Infektionswelle werde sich dort niederschlagen. „Eine Verharmlosung von Omikron wäre daher fatal, die häufig zu lesende Einordnung als „mild“ halte ich für brandgefährlich“, sagte der Leiter der Virologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.