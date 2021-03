Am Montag, 22.03.2021, treffen sich Bund und Länder zu einem weiteren Corona-Gipfel

Am Sonntag wurde eine erste Beschlussvorlage des Treffens bekannt

Vieles deutet daraufhin, dass es eine Verlängerung des Lockdowns gibt - womöglich sogar eine erneute Verschärfung der Regeln

Laut Informationen der „BILD“ will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Ausgangsbeschränkungen in allen Regionen mit einer Inzidenz über 100 einführen. Das berichtete die Zeitung am Sonntagabend.

Demnach sollen die Menschen in den betroffenen Kreisen ab dem Abend, ein genaue Uhrzeit stehe noch nicht fest, bis in die Morgenstunden das Haus nur noch aus triftigen Gründen verlassen dürfen. Diese Art von Ausgangsbeschränkungen hatte es bereits in beiden Lockdowns geben.

Grund für diese Maßnahme sei der exponentielle Wachstum der Infektionszahlen. Damit soll erreicht werden, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder sinkt.