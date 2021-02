In Deutschland sind schon mehr als 68.000 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Nachdem die Zahl der Neuinfektionen wochenlang gesunken ist, ist sie zuletzt an manchen Tagen wieder gestiegen. Dafür ist unter anderem die britische Mutation B117 verantwortlich.

Dennoch gelten ab März Lockerungen. Vielerorts dürfen Friseure und Gärtnereien wieder öffnen.

Auch zu Selbsttests und Impfungen gibt es Neuigkeiten.

Video Söder sieht wachsende Gefahr einer dritten Corona-Welle Mehr zum Video

Lockerungen möglich sind. Unter anderem fordern folgende Branchen Am Mittwoch, 03.03.2021, findet der nächste Corona-Gipfel statt. Dort werden die Politiker und Experten von Bund und Ländern auch darüber sprechen, welchemöglich sind. Unter anderem fordern folgende Branchen neue Regeln und eine Perspektive für die Wiedereröffnung:

Gastronomie

Einzelhandel

Reisebranche

Friseure, Gärtnereien, Blumenläden: Wer ab 1. März öffnen darf

Am Montag, 01.03.2021, dürfen Friseure , Gärtnereien und Blumenläden in Baden-Württemberg und Bayern wieder öffnen. Seit Mitte Dezember sind die Friseursalons wegen der Pandemie geschlossen, im Frühjahr 2020 hatten sie schon mal dichtmachen müssen. Zwischendrin durften die Betriebe nur unter Einhaltung strenger Auflagen öffnen - auch diesmal orientieren sich die Vorbereitungen an einem strikten Hygienekonzept. „Wir halten einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ein und tragen eine medizinische Maske. Umhänge werden nach jedem Kunden gewechselt und der Arbeitsplatz desinfiziert“, sagte Jörg Müller, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks. Zudem arbeiteten Friseure ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe.

Wie groß die Sehnsucht vieler Kunden nach einem neuen Haarschnitt ist, zeigt ein Blick in die Regale der Drogeriemärkte. Die Drogeriekonzerne dm und Rossmann berichtet etwa, dass die Nachfrage nach Haarscheren in den vergangenen Wochen gestiegen sei - bei Rossmann nach Unternehmensangaben teilweise sogar um das Vierfache. Um dem Kundenandrang gerecht zu werden, wollen viele Betriebe täglich länger und auch montags öffnen und für Mitarbeiter Schichtbetrieb einführen, sagte etwa der Geschäftsführer des Fachverbands Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg, Matthias Moser.

Doch nicht alle blicken positiv auf den 1. März. „Friseure sollten zu sein“, meinen etwa die Mitglieder von „#ZeroCovid “ - eine Initiative von Wissenschaftlern, Aktivisten und Gesundheitspersonal. Sie fordern einen strengen Lockdown, damit die Infektionszahlen auf null sinken. Eine Öffnung der Salons bewirke das Gegenteil - es sei anzunehmen, dass die Zahlen wieder anstiegen. „Die nächste Corona-Welle rollt an“, sagte David Schrittesser aus dem Presseteam der Initiative.

In Bayern hat das Kabinett beschlossen, dass ab dem 01.03.2021 außer Friseuren und Gärtnereien auch Kosmetikstudios wieder öffnen dürfen. Aus Baden-Württemberg ist lediglich bekannt, dass wie bisher „körpernahe Dienstleistungen“ gestattet sind, sofern sie medizinisch notwendig sind.

harte Hund, jetzt fängt er an, eine Sache nach der anderen Sache zu öffnen“, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet. „Ich weiß nicht, was das soll.“ Demnächst könnten also Shopping-Touristen über die Grenze nach Bayern fahren. Im Gegensatz zu Baden-Württemberg öffnen in Bayern am 01.03.2021 auch die Baumärkte wieder. Die Landesregierung in Stuttgart zeigte sich von der Entscheidung irritiert. „Bisher war er immer derHund, jetzt fängt er an, eine Sache nach der anderen Sache zu öffnen“, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet. „Ich weiß nicht, was das soll.“ Demnächst könnten also Shopping-Touristen über die Grenze nach Bayern fahren.

Egal ob „MediaMarktSaturn“, Obi oder der Modehändler Breuninger: Bei immer mehr Einzelhändlern in Deutschland reißt nach Monaten des Lockdowns der Geduldsfaden. Die Folge: Auf die deutschen Gerichte rollt derzeit eine Klagewelle zu, mit der die Elektronikhändler, Baumärkte und Modegeschäfte ein Ende der Ladenschließungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erzwingen wollen.

Immer mehr Einzelhändler klagen gegen den Corona-Lockdown:

Beispiel „MediaMarktSaturn“: Deutschlands größter Elektronikhändler hat beim Oberverwaltungsgericht Münster einen Eilantrag auf Aufhebung der Betriebsschließungen in Nordrhein-Westfalen gestellt. Anträge in weiteren Bundesländern sollen folgen. „Die bereits seit mehr als zwei Monaten bestehenden Betriebsschließungen in Deutschland sind unverhältnismäßig. Der Einzelhandel war nachweislich nie ein Infektionshotspot“, begründete Deutschland-Chef Florian Gietl den Schritt.

„MediaMarktSaturn“ ist nicht allein. Auch die Baumarktkette Obi, sowie die Textilketten Peek&Cloppenburg (Düsseldorf) und Breuninger ziehen vor Gericht. „Wir haben Klagen vor den Verwaltungsgerichtshöfen in Baden-Württemberg, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, in Thüringen und Sachsen eingereicht – überall dort, wo wir Häuser haben. Ziel ist die sofortige Aussetzung der Lockdown-Maßnahmen, weil sie nicht verhältnismäßig sind und eine Ungleichbehandlung gegenüber dem Lebensmittelhandel bedeuten“, sagte ein Breuninger-Sprecher. Alternativ fordere das Unternehmen Entschädigungen. „Denn jeder Tag, an dem unsere Stores geschlossen sind, kostet richtig Geld.“

Zwar musste Breuninger vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim bereits eine erste Niederlage hinnehmen. Doch entmutigt das den Händler nicht: „Das Gericht hat signalisiert, dass der Ausgang des Hauptverfahrens offen ist. Wir sind optimistisch, dort doch noch recht zu bekommen“, sagte der Unternehmenssprecher.

Christian Lindner fordert Ende des Lockdowns

Wenige Tage vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfeltreffen hat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ein Ende des flächendeckenden Lockdowns und eine Verbesserung der Corona-Warn-App gefordert. "Der flächendeckende Lockdown muss enden. Er ist ein zu scharfer Eingriff in die Grundrechte", schrieb Lindner in einem Gastbeitrag in der "Bild"-Zeitung (Mittwochausgabe). "Denn je mehr Tests, Impfungen und regionale Unterschiede es gibt, desto weniger sagt der Sieben-Tage-Wert von 35 oder 50 etwas aus."

Lindner mahnte, künftig müsse jede Region einzeln betrachtet werden, wobei beispielsweise die Zahl der Neuinfektionen und die Lage in den Krankenhäusern als Richtwerte dienen könnten. "Nach einem Stufenplan mit Wenn-Dann-Regeln kann dort geöffnet oder die Notbremse gezogen werden", schrieb Lindner. Der FDP-Chef sprach sich außerdem für eine massive Ausweitung der Schnelltests aus. "Testen verspricht Freiheit - zusammen mit Masken, Luftreinigern, digitaler Nachverfolgung von Infektionen und dem Schutz der verletzlichen Gruppen", schrieb er. Es dürfe deshalb keine Verzögerungen mehr geben. Die Bundesregierung müsse Tests zulassen und verfügbar machen wie in Österreich oder Dänemark.

"Die Corona-App ergänzen wir um einen 24-stündigen Freipass nach negativem Schnelltest. Dann sind Restaurantbesuche möglich, sagte Lindner. Der FDP-Politiker sprach sich zudem für die Einführung eines nationalen Impfportals aus, das die Logistik erleichtern könne. "Für nicht genutzte Termine brauchen wir eine Nachrückliste von Polizistinnen, Lehrern und anderen Berufsgruppen, damit keine Impfdose verloren geht."

Winfried Kretschmann warnt vor zu schnellen Lockerungen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat vor übereilten Lockerungen des Corona-Lockdowns gewarnt. Man dürfe „nicht zu schnell und nicht zu breit auf einmal öffnen“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstagabend bei einer Veranstaltung der „Heilbronner Stimme“. „Das haben wir bei den Österreichern gesehen. Das führt zu Rückschlägen.“ Über weitere Öffnungen soll am 3. März die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) entscheiden.

Kretschmann sprach sich auch gegen Forderungen aus, den sogenannten Inzidenzwert nicht mehr als wichtigsten Maßstab für Corona-Maßnahmen heranzuziehen. „Die Inzidenz ist die einzige handfeste Zahl, die wir haben.“ Er erinnerte daran, dass die Gesundheitsämter nur bei 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in der Lage seien, die Kontakte nachzuverfolgen. Der Regierungschef versicherte aber zugleich, man gewichte auch andere Dinge, wie etwa die Belegung der Intensivbetten.

Intensivmediziner warnen vor dritter Corona-Welle

Eine eindringliche Warnung vor starken Lockerungen bereits im März kam von der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin. Deren Vorsitzender Christian Karagiannidis sagte der "Rheinischen Post", laut Berechnungen verliefen die Impfungen noch nicht schnell genug, um eine dritte Corona-Welle zu verhindern. Bund und Länder müssten aufpassen, "das Spiel in der Verlängerung nicht zu verlieren".

Zur Vorsicht mahnte auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Er verwies in Berlin auf die weitere Ausbreitung gefährlicherer Varianten des Coronavirus. Daher drohe die Gefahr, "dass wir trotz der Maßnahmen in eine dritte Welle kommen", sagte auch er.

Ähnlich äußerte sich Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU). Er sei sehr dafür, "verantwortungsvoll Schritt für Schritt" zu gehen, sagte der CDU-Politiker. Es müsse vermieden werden, jetzt zu lockern und in vier Wochen wieder einen Schritt zurückzugehen.