Schon seit Wochen sinken die Corona-Zahlen in Deutschland und die Inzidenz, der Lockdown scheint zu wirken.

Es ist trotzdem völlig unklar, ob beim nächsten Corona-Gipfel am 10.2.21 mit Kanzlerin Angela Merkel Lockerungen der Regeln beschlossen werden.

Immer mehr Politiker verlangen ein Ende der harten Corona-Regeln Mitte Februar, andere warnen. Auch ein Stufenplan für Lockerungen wird immer wieder gefordert.

Den menschlichen Haaren ist es egal, wenn sie wegen des Corona-Lockdowns nicht geschnitten werden können. Genau deswegen warten aber viele darauf, dass die Friseure wieder aufmachen dürfen. Ob das bald wieder erlaubt wird – darüber könnte beim nächsten Corona-Gipfel am 10.02.2021 entschieden werden. Auch zur Öffnung von Nagelstudios könnte es einen Beschluss geben.

Bereits am 5.2. hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer gefordert, die Friseure wieder öffnen zu lassen. „Ich bin in der aktuellen Situation ganz klar für eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen", sagte der CSU-Politiker dem „Spiegel". Auch vor dem Hintergrund, dass sich „regelrecht ein Schwarzmarkt" entwickelt habe. Immer mehr Menschen würden sich auf anderen Wegen und ohne Hygienekonzepte die Haare schneiden lassen. Das sei viel gefährlicher, als Friseurläden mit einem strengen Hygiene-Konzept öffnen zu lassen.

Friseur-Verband fordert Öffnung mit Hygienekonzept

„Für die Inhaber der 80 000 Salons ist die wirtschaftliche Situation zum Teil dramatisch“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Jörg Müller, der Deutschen Presse-Agentur vor den Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch, 10. Februar. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer forderte einen klar nachvollziehbaren und epidemiologisch vertretbaren Öffnungsplan. Es gehe um das schiere Überleben sehr vieler Betriebe.

„Vor allem unter dem Gesichtspunkt der Pandemiebekämpfung ist die Schwarzarbeit in unserem Handwerk zwischenzeitlich zu einem wohl echten Problem geworden“, sagte Müller. Der Zentralverband betone deshalb mit Nachdruck, dass Friseurdienstleistungen nur in professionellen Salons sicher sein könnten. Die Friseursalons mussten Mitte Dezember schließen. Die Stimmung sei überaus angespannt, so Müller. „Die 240 000 Friseure hoffen natürlich auf den Re-Start des Friseurhandwerks zum 15. Februar.“

Handwerkspräsident Wollseifer sagte der dpa: „Damit Betriebe planen können und eine Perspektive erhalten, sollte endlich ein bundesweites Ampel-System für Corona-Entscheidungen nach regionaler Inzidenz in Kraft treten.“ Ein Öffnungsplan müsse eindeutige Voraussetzungen festlegen, unter denen Betriebe wieder arbeiten könnten. „Wir fordern die schnellstmögliche Öffnung besonders der direkt von Schließungen betroffenen Handwerksbetriebe, die mit ausgeklügelten Hygienekonzepten ihrer epidemiologischen Verantwortung in jedem Fall Rechnung tragen.“

Auch viele Internetnutzer beschäftigt, wann sie wieder zum Friseur gehen können. Viele fragen sich, ob Friseurinnen Hausbesuche machen dürfen . Wollen sie nicht warten, schauen sie nach, wie sie sich selbst eine schicke Frisur schneiden können.

Das sind die Themen des Corona-Gipfels am Mittwoch, 10.02.2021

