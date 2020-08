Das Jahr 2020 wird wohl als das Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Das Coronavirus ist inzwischen in fast allen Ländern der Welt angekommen – USA, Brasilien, Spanien, Italien oder Großbritannien sind besonders hart von der Infektionskrankheit Covid 19 getroffen, andere Länder sind bisher glimpflicher davon gekommen. Urlauber sind bereits wieder auf Reisen - manche kommen infiziert zurück. Camping im eigenen Land steht daher hoch im Kurs.

In Deutschland werden die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nach und nach gelockert. Überstanden ist die Pandemie deshalb aber noch nicht. Die Angst vor einer zweiten Welle ist beinahe allgegenwärtig.

Aktuelle Corona News im Überblick - So ist die Lage:

Reisewarnung für Teile Frankreichs

Update, 24. August 2020, 23 Uhr

Die Bundesregierung hat am Montagabend wegen der Corona-Ansteckungsgefahren eine Reisewarnung für die französischen Regionen Île-de-France mit der Hauptstadt Paris sowie Provence-Alpes-Côte d’Azur ausgesporchen.

Aktuelle Zahlen für Baden-Württemberg

Update, 24. August 2020, 17:45 Uhr

Wie das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Montag mitteilte, haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie im Südwesten 40.360 Menschen mit dem Virus infiziert (Stand: 16 Uhr). Das sind 184 mehr als am Vortrag. An oder mit dem Coronavirus verstorben sind bisher 1.863 Menschen. Rund 36.024 haben die Infektion überstanden. Das sind 68 mehr im Vergleich zum Vortrag.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 13,1. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 1,21 angegeben. Er gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Der Anstieg der Fallzahlen sei nach wie vor größtenteils auf Reiserückkehrer zurückzuführen, hieß es.

Spahn will Pflichttests offenbar wieder abschaffen

Update, 24. August 2020, 17:00 Uhr

Wer aus einem sogenannten Risikogebiet einreist und kein negatives Attest vorlegen kann, muss sich auf Corona testen lassen. Diese Regelung könnte jetzt aber wieder abgeschafft und durch ein anderes Verfahren ersetzt werden - so jedenfalls der Vorschlag des Bundes.

Südtirol: Zahlen steigen an - Droht ein Mega-Stau am Brenner?

Update, 24. August 2020, 15:55 Uhr

Sardinien: Ferien-Ressort unter Quarantäne

Update, 24. August 2020, 15:45 Uhr

Stadt Rosenheim überschreitet Corona-Grenzwert - Wie ist die Lage in München?

Update, 24. August 2020, 11:34 Uhr

Die Stadt Rosenheim in Bayern hat am Wochenende den 7-Tage-Grenzwert bei den Corona-Infektionen überschritten und reagiert mit Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Der Blick geht nun auch ins rund 60 Kilometer entfernte München. So ist der aktuelle Stand der Corona-Zahlen in der bayrischen Landeshauptstadt.

Steigende Neuinfektionen und Vorwarnstufe in Heilbronn: Wie gefährdet sind Ulm und Neu-Ulm?

Update, 24. August 2020, 11:32 Uhr

Zum ersten Mal seit Monaten ist in Baden-Württemberg die kritische Marke für Neuinfektionen überschritten worden. In der Stadt Heilbronn gilt nun eine Vorwarnstufe.

Steigende Corona-Zahlen - verschärft Bayern sein Auflagen?

Update, 24. August 2020, 11:24 Uhr

Der bayrische Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) beobachtet die steigende Zahl an Neuinfektionen mit Sorge. Neben Urlaubsrückkehrern sind sorglose Feiern derzeit eine Ursache, weshalb die Zahlen in ganz Deutschland wieder hochgehen. Angesichts wieder steigender Corona-Infektionen schließt Bayern eine Verschärfung der Schutzauflagen auch für private Feiern nicht aus.

RKI-Zahlen: So viele Infizierte, Tote und Genesene gibt es in Deutschland

Update, 24. August 2020, 08:31 Uhr

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigen ein Deutschland weiter steil an. Das geht aus den Zahlen des RKI vom Montagmorgen hervor. Experten sind besorgt.

Vorwarnstufe für Heilbronn wegen Corona-Neuinfektionen

Update, 24. August 2020, 08:23 Uhr

In Baden-Württemberg ist zum ersten Mal seit Monaten eine kritische Marke bei den Corona-Neuinfektionen überschritten worden. In Heilbronn gilt nun eine Vorwarnstufe.

Verlängerung des Kurzarbeitergeldes wird erwogen

Update, 23. August 2020, 19:31 Uhr

Das Bundesarbeitsministerium schlägt einem Medienbericht zufolge vor, die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes und die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge bis März 2022 zu verlängern. Bereits am Dienstag soll offenbar darüber im Koalitionsausschuss beraten werden.

Reisewarnung für Belgiens Hauptstadt Brüssel

Update, 23. August 2020, 16:40 Uhr

Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen warnt das Auswärtige Amt nun auch vor touristischen Reisen nach Brüssel. Bisher war in Belgien lediglich die Provinz Antwerpen betroffen. Nun kam die Hauptstadt als Risikogebiet hinzu.

Hotels in der Region fürchten sich wegen der Pandemie vor dem Herbst

Update, 23. August 2020, 15:34 Uhr

Viele Hotels im Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Neu-Ulm freuen sich wieder über mehr Gäste. So können die Hoteliers der Region nach dem zweimonatigen Lockdown und den strengen Corona-Vorschriften endlich wieder ein wenig durchatmen. Trotzdem bleibt die Situation für die Betriebe schwierig. [Plus]

Österreich: Mega-Stau an slowenischer Grenze wegen Kontrollen von Reiserückkehrern

Update, 23. August 2020, 14:22 Uhr

Wegen verschärfter Corona-Grenzkontrollen in Österreich sind Reisende am Wochenende im Stau festgesessen. Reisende vor allem aus Kroatien brauchen am Wochenende mehr als Geduld und gute Nerven: Vor dem Karawanken-Tunnel kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Stau von bis zu zwölf Kilometern Länge.

Stärkster Anstieg der Fallzahlen in Italien seit Mai

Update, 23. August 2020, 12:32 Uhr

Nach einer Vielzahl von Fällen im Frühjahr waren die Infektionszahlen in Italien zuletzt stark gesunken. Doch am Samstag wurden in Italien mehr als 1000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist der höchste Anstieg seit dem 12. Mai.

Kramp-Karrenbauer für Maskenpflicht in Schulen und am Arbeitsplatz

Update, 23. August 2020, 10:40 Uhr

Neue RKI-Zahlen - So viele Infizierte, Tote und Genesene gibt es jetzt

Update, 23. August 2020, 09:11 Uhr

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des RKI am Sonntag deutlich weniger positive Testergebnisse gemeldet als noch am Samstag, als es mit 2034 Neuinfektionen einen neuen Höchststand seit Ende April gegeben hatte. Am Sonntag, 23.08.2020, berichtet das RKI von „nur" 782 Fällen binnen der letzten 24 Stunden. Die relativ niedrige Zahl im Vergleich zum Vortag war zu erwarten, da viele Gesundheitsämter in Deutschland am Wochenende keine Fallzahlen melden.

Was geschieht, wenn Grippe und Corona zusammen auftreten?

Update, 23. August 2020, 08:17 Uhr

Diskussion über verschärfte Corona-Regeln und höhere Strafen

Update, 22. August 2020, 20:06 Uhr

Angesichts der steigenden Infektionszahlen in ganz Deutschland erwägen mehrere Bundesländer Verschärfungen der Corona-Regeln. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) etwa warnte mit Blick auf private und öffentliche Feste: „Wenn wir merken, dass die Eigenverantwortung nicht weit genug geht, werden wir wieder stärker einschränken müssen."

Fälle in Baden-Württemberg überschreiten neue Grenze

Update, 22. August 2020, 18:45 Uhr

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg hat die Marke von 40.000 überschritten: 40.034 Fälle wurden am Samstag gemeldet. Das sind 202 neue Fälle im Vergleich zum Vortag.

Urlauber verlassen wegen Reisewarnungen Kroatien

Update, 22. August 2020, 17:32 Uhr

Die steigende Zahl von Corona-Infektionen in Kroatien trifft den dortigen Tourismussektor schwer. Ausländische Gäste fingen an, das Land zu verlassen oder ihre Reservierungen zu stornieren, berichtete der staatliche Rundfunk HRT am Samstag. Mit Deutschland gibt es jetzt Reisewarnungen in vier Ländern.

Neue Corona-Teststation an der A8

Update, 22. August 2020, 12:51 Uhr

Urlauber, die mit dem Auto aus den Ferien im Ausland zurückkehren, können sich an Autobahnen in Deutschland auf das Coronavirus testen lassen. In Baden-Württemberg gibt es dafür bald eine weitere Teststation: Denn seit Samstagmorgen wird an der A8 zwischen Ulm-West und Merklingen ein Corona-Testzentrum aufgebaut.

Neue WHO-Empfehlungen für Masken bei Kindern

Update, 22. August 2020, 10:57 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat neue Richtlinien vorgelegt, in denen Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren das Tragen von Masken zum Schutz vor einer Corona-Infektion in denselben Situationen empfohlen wird wie Erwachsenen. Bei kleineren Kindern sehen die Empfehlungen anders aus.

Corona-Krise trifft Tourismus im Südwesten hart

Update, 22. August 2020, 09:20 Uhr

Erneut Rekord bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Update, 22. August 2020, 08:58 Uhr

Aktuelle Corona-Zahlen für Baden-Württemberg

Update, 21. August 2020, 19:05 Uhr

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 39.832 gestiegen. Das sind 336 mehr als am Vortag, wie aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes von Freitag (Stand: 16.00 Uhr) hervorgeht. Etwa 35.821 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurde um einen Fall nach unten korrigiert und lag nun bei 1862. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 1,40 angegeben. Er gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Von Liegestützen bis Knast: Die härtesten Corona-Strafen der Welt

Update, 21. August 2020, 18:40 Uhr

In Deutschland können Maskenverweigerer teilweise mit 150 Euro Bußgeld bestraft werden. Peanuts, im Vergleich zu den Strafen , die beim Verstoß gegen die Corona-Regelungen in anderen Ländern drohen.

Zahl der Corona-Infektionen steigt: Offenbach führt wieder Kontaktbeschränkungen ein

Update, 21. August 2020, 17 Uhr

In der Stadt Offenbach ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern über den kritischen Wert von 50 gestiegen. Nun wurden erneut Einschränkungen erlassen.

ARD: Weitere Pannen bei Corona-Tests in Bayern - Welche Flughäfen sind betroffen?

Update, 21. August 2020, 16:10 Uhr

Testpflicht für Reiserückkehrer: Engpässe bei Corona-Tests in Deutschland

Update, 21. August 2020, 11:16 Uhr

Die immens gestiegene Zahl von Corona-Tests in Deutschland führt zu Kapazitätsproblemen. Labore müssen einen großen Rückstau abarbeiten. Das beeinflusst auch die Test bei Reiserückkehrern.

RKI meldet Zahlen für Deutschland verspätet

Update, 21. August 2020, 10:40 Uhr

Aktuell keine neuen RKI-Zahlen für Deutschland

Update, 21. August 2020, 7:40 Uhr

Am Donnerstagmorgen hatte das RKI einen neuen Höchstwert der Corona-Infektionen in Deutschland seit Ende April bekanntgegeben. Am Freitag gibt es zunächst offenbar Probleme bei der Übermittlung neuer Zahlen.

Maskenmuffeln droht Bußgeld - flächendeckend

Update, 21. August 2020, 7:00 Uhr

Immer wieder fallen der Bundespolizei Bürger auf, die sich mit einem selbstausgefüllten Attest aus dem Internet von der Maskenpflicht befreien wollen. Zieht die Politik nun die Zügel gegen nachlässigen oder fehlenden Maskenschutz an?

Jeder zweite Corona-Fall in Baden-Württemberg von Reiserückkehrern

Update, 20. August 2020, 19:23 Uhr

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg vom Donnerstag wurden seit der Aufhebung der Reisewarnung für die EU-Länder und weiteren europäischen Staaten am 15. Juni insgesamt 1402 Sars-CoV-2-Fälle übermittelt, deren Ansteckung mutmaßlich im Ausland stattgefunden hat. Das ist jeder zweite Fall.

Corona-Tests in Baden-Württemberg werden stellenweise knapp

Update, 20. August 2020, 17:22 Uhr

Die Tests auf das Corona-Virus werden im Südwesten derzeit offenbar stark nachgefragt: „Wir stoßen an unsere Grenzen", sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KV), Kai Sonntag, am Donnerstag in Stuttgart. Das Sozialministerium bestätigte den Trend. So meldeten Labore, dass die Kapazitäten stellenweise knapp würden.

Curevac: EU sichert sich potenziellen Corona-Impfstoff des Tübinger Unternehmens

Update, 20. August 2020, 16 Uhr

RKI erklärt Teile Kroatiens zum Corona-Risikogebiet

Update, 20. August 2020, 13:59 Uhr

Forschung: Wird das Coronavirus schwächer?

Update, 20. August 2020, 13:18 Uhr

Reiserückkehrer und Urlauber - Wo sich die Baden-Württemberger mit dem Coronavirus anstecken

Update, 20. August 2020, 11:10 Uhr

Der Anteil der Neuinfektionen in Deutschland steigt, viele werden aus dem Ausland eingeschleppt. Aus welchen Ländern kommt das Virus nach Deutschland und Baden-Württemberg?

Höchstwert bei der Neuinfektionen: Die aktuellen RKI-Zahlen

Update, 20. August 2020, 7:15 Uhr

Am Donnerstagmorgen hat das RKI neue Zahlen der Corona-Infektionen in Deutschland bekanntgegeben. Es gibt bei den Neuinfektionen einen Höchstwert seit April.

Eisenmann: Auch im neuen Schuljahr keine Präsenzpflicht

Update, 20. August 2020, 6:55 Uhr

Schüler, die in Baden-Württemberg wegen der Corona-Epidemie nicht in die Schule gehen wollen, dürfen auch im neuen Schuljahr ausschließlich zu Hause lernen. Das sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann mit Blick auf die Zeit nach den Sommerferien.

Spahn bekräftigt: Kita und Schule haben Vorrang vor Karneval

Update, 19. August 2020, 21:05 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat erneut den Vorrang von Schulen und Kitas in der Corona-Krise vor dem Karneval oder privaten Feiern betont. „Wenn wir vor der Frage stehen, ist die Kita möglich oder der Karneval, dann bin ich sehr sicher, dass ein Großteil der Gesellschaft da eine klare Antwort zu hat."

Feiern, flirten, fiebern: Sind Partyurlauber die neuen Superspreader?

Update, 19. August 2020, 18:53 Uhr

Die aktuellen Zahlen der Corona-Infektionen im Südwesten

Update, 19. August 2020, 18:35 Uhr

Viele Jugendliche während Corona psychisch belastet

Update, 19. August 2020, 17:50 Uhr

Viele junge Menschen haben nach einer Mannheimer Studie während der Corona-Krise unter großen Sorgen, Ängsten oder depressiver Stimmung gelitten. 57 Prozent von 666 befragten 16- bis 25-Jährigen waren belastet, 38 Prozent mittel bis schwer, wie das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) am Mittwoch mitteilte.

Studie: Corona-Infektionsrisiko im Flugzeug gering

Update, 19. August 2020, 15:40 Uhr

Offenbar doppelt so viele Neuinfektionen in Baden-Württemberg wie vor einer Woche

Update, 19. August 2020, 15:10 Uhr

In Baden-Württemberg gibt es einem Medienbericht nach doppelt so viele Neuinfektionen wie vor einer Woche . Und die Zahlen könnten wegen der Urlaubssaison weiter steigen.

Das gilt aktuell in der Gastro in BW bei Mund-Nasen-Schutz, Kontaktdaten und Co.

Update, 19. August 2020, 14:52 Uhr

Stetig ändern sich die Corona-Regeln in vielen Bereichen - auch in der Gastronomie. Worauf müssen Gäste in Baden-Württemberg aktuell achten, was gilt für Betreiber und Personal?

Fastnacht trotz Corona-Pandemie? Narren im Südwesten entscheiden im Herbst

Update, 19. August 2020, 14:35 Uhr

Wegen Corona fallen Großveranstaltungen aus. Wie steht es mit der kommenden Fünfte Jahreszeit? Kann es trotz Krise im Südwesten eine Fasnet geben?

Griechenland verschärft Corona-Regeln

Update, 19. August 2020, 14:05 Uhr

Für Urlauber, die im Urlaub 2020 nach Griechenland reisen, gibt es erneut weitere Einschränkungen: Das Land verschärft als Schutz vor dem Coronavirus die Corona-Regeln

Corona-Infizierter war im Europapark Rust

Update, 19. August 2020, 10:56 Uhr

Das Gesundheitsamt Ortenaukreis und der Europapark Rust melden, dass ein mit dem Coronavirus Infizierter den Freizeitpark besucht hat. Alle Besucher, die an dem Tag im Park waren, wurden informiert.

Bayerns Agrarministerin Kaniber sagt Kroatien-Urlaub ab

Update, 19. August 2020, 9:53 Uhr

Angesichts stark steigender Zahlen von infizierten Reiserückkehrern aus Kroatien hat Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) ihren Sommerurlaub in dem Mittelmeerland abgesagt. „Es ist für mich wirklich sehr, sehr schwer", sagte die Ministerin, die kroatische Wurzeln hat. Sie fürchtet, dass es notwendig werden könnte, Kroatien offiziell zum Risikogebiet zu erklären.

Arbeitsminister Heil kann sich Vier-Tage-Woche in Corona-Zeiten vorstellen

Update, 19. August 2020, 8:41 Uhr

In der Diskussion um eine Vier-Tage-Woche hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eine verringerte Arbeitszeit als möglicherweise geeignetes Mittel bezeichnet, um den Arbeitsmarkt zu stützen.

Neue RKI-Fallzahlen: Höchststand bei Neuinfektionen in Deutschland seit Mai

Update, 19. August 2020, 06:22 Uhr

Kretschmann: Kroatien sollte als Risikogebiet eingestuft werden

Update, 18. August 2020, 17:46 Uhr

Waren die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Kroatien im Mai und Juni stark zurückgegangen, sind sie in den Monaten Juli und August wieder angestiegen. Nun fordern Politiker aus Bayern und Baden-Württemberg eine Einstufung als Risikogebiet.

Reisewarnung für Spanien - viele österreichische Urlauber betroffen

Update, 18. August 2020, 17:08 Uhr

Viele Urlauber sind bereits von der aktuell bestehenden Warnung vor Reisen nach Kroatien betroffen. Jetzt soll Österreich eine Reisewarnung für ganz Spanien beschlossen haben.

Wie eine Coronavirus-Infektion sich auf die Nieren auswirken kann

Update, 18. August 2020, 16:30 Uhr

Eine Infektion mit dem Coronavirus kann viele Folgeschäden verursachen. Neben Herz, Lunge und Gehirn kann es auch die Nieren befallen, ergab eine Studie

Merkel lehnt weitere Corona-Lockerungen ab - Klare Ansage an Reiserückkehrer

Update, 18. August 2020, 16:14 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts steigender Neuinfektionszahlen an die Bevölkerung appelliert, die Corona-Regeln einzuhalten. Weitere Lockerungen von Beschränkungen können es zur Zeit nicht geben. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten hatte sie eine klare Botschaft.

Spahn will wegen Corona Karneval offenbar ausfallen lassen

Update, 18. August 2020, 15:59 Uhr

Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich offenbar dafür ausgesprochen, den Karneval in der kommenden Saison komplett ausfallen zu lassen . „Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.“

Stuttgarts OB Kuhn macht Druck wegen Kroatien-Infektionen

Update, 18. August 2020, 15:20 Uhr

Angesichts der stark steigenden Zahlen von infizierten Reiserückkehrern aus dem Kroatien-Urlaub fordert Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn schärfere Reaktionen von Bund und Land. „Gerade mit Hinblick auf das Reiseziel Kroatien muss etwas getan werden. Der Druck ist da“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag.

Österreich verhängt Reisewarnung für Kroatien

Update, 18. August 2020, 13:50 Uhr

Auch in Österreich spitzt sich die Lage in der Corona-Krise wieder zu. Es sind besonders Reiserückkehrer aus Kroatien, die die Infektionszahlen in Österreich ansteigen lassen, wie der Münchner Merkur schreibt. Darum wurde das Land von Österreich als Risikogebiet erklärt - mit Folgen auch für deutsche Urlauber.

Tausende feiern Pool-Party ohne Mundschutz und Mindestabstand

Update, 18. August 2020, 12:28 Uhr

Am Wochenende haben tausende Menschen in der chinesischen Stadt Wuhan eine Pool-Party gefeiert - ohne Mundschutz und Mindestabstand. Dabei war die Stadt vom Coronavirus stark betroffen.

Jede vierte Infektion in Baden-Württemberg stammt von Reiserückkehrern

Update, 18. August 2020, 11:55 Uhr

Jede vierte registrierte Infektion mit dem Coronavirus der vergangenen rund zwei Monate stammt nach Angaben des baden-württembergischen Landesgesundheitsamtes aus dem Ausland und von Urlaubern. Die meisten Fälle (23 Prozent) gehen auf den Kosovo als Infektionsland zurück.

Steigende Corona-Zahlen: Klare Regeln für Feste gefordert

Update, 18. August 2020, 11:29 Uhr

Der Ärzteverband Marburger Bund fordert bundesweit einheitliche Regeln für Feste und Partys, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Neue RKI-Zahlen für den Landkreis Biberach

Update, 18. August 2020, 10:26 Uhr

Wie steht die Region Biberach im Vergleich zu anderen Kreisen da? Unter den 294 Landkreisen in Deutschland belegt Biberach - Stand Dienstag, 18.08.2020 - Platz 107. Das ist gegenüber Freitag, 14.08.2020 eine deutliche Verbesserung um 5 Ränge auf der Infektionszahlen-Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI). Auch sonst gibt es bei der Zahl der Neuinfektionen gute Nachrichten.

AeroNabs: Kann dieses Nasenspray vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen?

Update, 18. August 2020, 10 Uhr

AeroNabs, ein Nasenspray das gegen Corona helfen soll, ist die neue Hoffnung im Kampf gegen die weltweite Pandemie. Noch ist das ganze nur ein Konzept. Doch wie realistisch ist der Ansatz wirklich?

Landkreis Schwandorf: Infizierter Urlauber besucht Party - 120 Menschen in Quarantäne

Update, 18. August 2020, 9:41 Uhr

Nach einem bestätigten Corona-Fall in Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf müssen nun 120 Kontaktpersonen in Quarantäne. Ein nach einer Italien-Reise infizierter Mann hatte eine Party mit 100 Gästen besucht.

Verzögerung bei Corona-Tests - Bayern-Panne betrifft auch Langenauer Kroatien-Urlauber

Update, 18. August 2020, 9:25 Uhr

Die Panne bei den bayerischen Corona-Tests für Reiserückkehrer zieht immer größere Kreise. In Langenau gibt es acht neue Corona-Fälle – vor allem junge Kroatien-Urlauber, die an der deutsch-österreichischen Grenze getestet wurden und teils Ergebnisse zu spät erhielten.

Update der RKI-Zahlen für den Kreis Biberach - Das ist der neue Stand heute

Update, 18. August 2020, 9:14 Uhr

Das Landratsamt Biberach hat die aktuellen Corona-Infektionszahlen für den Landkreis veröffentlicht. Demnach hat sich im Vergleich zum Vortag keine Veränderung ergeben.

Tübinger Unternehmen Curevac plant Großpoduktion von Corona-Impfstoff

Update, 18. August 2020, 8:47 Uhr

Das Tübinger Pharmaunternehmen Curevac strebt die Produktion von einer Milliarde Corona-Impfdosen pro Jahr an. Das sagte Vorstandschef Franz-Werner Haas. Das Unternehmen wolle im Herbst Ergebnisse der kürzlich gestarteten klinischen Erprobung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten vorstellen.

Risikogebiet und Reisewarnung - wo man aktuell noch Urlaub machen kann in Europa

Update, 18. August 2020, 8:29 Uhr

Fast täglich verändert sich die Corona-Lage in den Ländern der Welt. Die Infektionszahlen nehmen zu, Risikogebiete werden ausgewiesen, Reisewarnungen ausgesprochen. Welche Länder gelten als sicher für einen Urlaub? Hier geht's zum Überblick...

So viele Neuinfektionen, Tote und Genesene gibt es aktuell in Deutschland

Update, 18. August 2020, 7:50 Uhr

„Weltweihnachtscircus“-Macher sagen Gastspiel ab

Update, 17. August 2020, 22:17 Uhr

Angesichts der Corona-Beschränkungen haben die Organisatoren des populären „Weltweihnachtscircus“ ihr für Ende 2020 geplantes Gastspiel in Stuttgart abgesagt. Als Grund führten die Macher der Artisten-Show in einer Mitteilung die amtlichen Zuschauer-Beschränkungen und die fehlende Planungssicherheit an.

Risikogebiet und Reisewarnung - Die aktuellen Einreisebestimmungen in Europa

Update, 17. August 2020, 19:47 Uhr

Die Corona-Krise bringt die Urlaubsplanung für 2020 kräftig durcheinander. Lässt man außer Acht, dass ohnehin jeder für sich entscheiden muss, in wie weit ein Urlaub in diesen Zeiten vertretbar ist, gibt es aktuell einige Reisebeschränkungen. Doch welches Land in Europa gilt aktuell als Corona-Risikogebiet, für welches hat das Ausw

Neue Pläne für den Ulmer Weihnachtsmarkt 2020

Update, 17. August 2020, 19:18 Uhr

Weihnachtsmärkte, die zwar jetzt noch in weiter Ferne scheinen, deren Planung aber längst läuft. Die gute Nachricht für Ulm und Touristen, die jedes Jahr kommen: Der Markt soll stattfinden. Wegen Corona sind Großveranstaltungen mehr als heikel. Das gilt auch für, die zwar jetzt noch in weiter Ferne scheinen, deren Planung aber längst läuft. Die gute Nachricht für Ulm und Touristen, die jedes Jahr kommen: Der Markt soll stattfinden. Allerdings hat die Stadt ein völlig anderes Konzept für den Weihnachtsmarkt 2020 erstellt. [Plus]

Regierung berät über Corona-Lockerungen

Update, 17. August 2020, 17:55 Uhr

Corona-Zahlen des RKI sanken, kamen die Lockerungen. Doch jetzt gibt es wieder mehr Fälle in Deutschland. Deswegen dürfte es mit weiteren Lockerungen schwierig werden. Vor allem bei Familienfeiern und Festen. Wie geht es nun weiter? Als diedes RKI sanken, kamen die Lockerungen. Doch jetzt gibt es wieder mehr Fälle in Deutschland. Deswegen dürfte es mit weiteren Lockerungen schwierig werden. Vor allem bei Familienfeiern und Festen. Wie geht es nun weiter? Die Regierung plant deswegen weitere Beratungen.

Merkel für Verlängerung des Kurzarbeitergelds offen

Update, 17. August 2020, 16:25 Uhr

Corona-Krise können Unternehmen und Arbeitnehmer in Deutschland auf eine deutliche Verlängerung des Kurzarbeitergelds hoffen. In derkönnen Unternehmen und Arbeitnehmer in Deutschland auf eine deutliche Verlängerung deshoffen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stehe Vorschlägen, die Bezugsdauer auf 24 Monate zu verlängern, „grundsätzlich positiv“ gegenüber , sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Spahn will bei Corona-Lockerungen Prioritäten setzen - Schul-Öffnungen gehen vor

Update, 17. August 2020, 15:55 Uhr

Kitas, Schulen, Wirtschaft und Handel müssen nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angesichts der aktuellen undmüssen nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung Vorrang haben vor öffentlichen oder privaten Feiern

Coronavirus-Tester an Autobahn-Station selbst positiv getestet

Update, 17. August 2020, 15:05 Uhr

Mitarbeiter des Dienstleisters Eurofins, der für den Freistaat Bayern Ein, der für den Freistaat Bayern Corona-Tests für Reiserückkehrer an Autobahnraststätten vornimmt, ist nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks positiv auf das Virus getestet worden . Der Kontakt zwischen dem Eurofins-Mitarbeiter und den ehrenamtlichen Helfer habe bei der Übergabe der Teststation Donautal-Ost an der A3 bei Passau stattgefunden.

Merkel schließt Lockerungen im Fußball offenbar aktuell aus

Update, 17. August 2020, 13:55 Uhr

Angela Merkel (CDU) keine weiteren Lockerungen geben. Dies gelte auch für Fußballspiele. Bundeskanzlerin(CDU) schließt weitere Lockerungen im Fußball derzeit aus . Offenbar sagte Merkel bei der ersten virtuellen CDU-Präsidiumssitzung nach der Sommerpause, es könne derzeit wegen der ansteigenden Zahlen von Corona-Infektionengeben. Dies gelte auch für Fußballspiele.

Corona-Kinderbonus soll erstmals am 7. September ausgezahlt werden

Update, 17. August 2020, 11:10 Uhr

Familienkassen beginnen einem Zeitungsbericht zufolge Bonusrate von 200 Euro. Die zweite Rate folgt später. Diebeginnen einem Zeitungsbericht zufolge am 7. September mit der Auszahlung des Corona-Kinderbonus in Höhe von 300 Euro. In der ersten Überweisungsrunde erhalten rund 940.000 Eltern mit 1,56 Millionen Kindern zusätzlich zum monatlichen Kindergeld die erstevon 200 Euro. Die zweite Rate folgt später.

Bürgermeister von Langenau nach Infektion: Coronavirus ist nicht nur ein Schnupfen

Update, 17. August 2020, 8:59 Uhr

Covid-19-Erkrankung blickt der Langenauer Bürgermeister Daniel Salemi auf eine einsame Zeit auf der Isolier-Station zurück. Rund 20 Wochen nach seinerblickt der Langenauer Bürgermeister Daniel Salemi auf eine einsame Zeit auf der Isolier-Station zurück. Noch heute machen ihm Spätfolgen zu schaffen . [Plus]

Gesundheitsminister Spahn warnt wegen steigender Corona-Zahlen vor Feiern

Update, 17. August 2020, 8:47 Uhr

Jens Spahn (CDU) hat angesichts der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen in Deutschland vor einem Zahlen unter Kontrolle zu behalten. Oder wir werden eben zuerst den Blick auf die Art von Veranstaltungen richten müssen, bei denen eben besonderes Infektionsgeschehen auftritt“, sagte Spahn. Bundesgesundheitsminister(CDU) hat angesichts der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen in Deutschland vor einem Zusammenhang mit Veranstaltungen gewarnt . „Entweder wir schaffen es, auch aus der Sommerzeit herauskommend diezu behalten. Oder wir werden eben zuerst den Blick auf die Art von Veranstaltungen richten müssen, bei denen eben besonderes Infektionsgeschehen auftritt“, sagte Spahn.

Nach Bayerns Testpanne: 46 positiv Getestete noch nicht gefunden

Update, 16.08.2020, 16.18 Uhr

Im Zuge der Probleme an bayerischen Corona-Teststationen sind immer noch nicht alle positiv Getesteten gefunden. Von 46 fehlte auch am Sonntag noch jede Spur.

Maskenpflicht - Stuttgart geht mit mehr Kontrollen und höheren Strafen vor

Update, 16. August 2020, 15.00 Uhr

Die Stadt rät eindringlich zum Tragen von Masken in der Öffentlichkeit. Wer sich nicht daran hält muss zukünftig mit einem Bußgeld rechnen.

Österreich verhängt Reisewarnung für Kroatien - kein Zwischenstopp für deutsche Urlauber

Update, 16. August 2020, 10.03 Uhr

Deutsche Urlauber, die Österreich mit dem Auto von Kroatien nach Deutschland durchqueren wollen, dürfen ab Montag keinen Zwischenstopp mehr einlegen.

Tübingens OB Palmer wirbt mit Freibier für Corona-Warn-App

Update, 15. August 2020, 16.01 Uhr

Mit Freibier hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) am Freitagabend für die Nutzung der Corona-Warn-App geworben.

Reisewarnung für fast ganz Spanien - Tui sagt Pauschalreisen ab

Update, 15. August 2020, 9.14 Uhr

Wegen steigender Corona-Zahlen in Spanien hat die Bundesregierung fast das ganze Land zum Risikogebiet erklärt. Zugleich warnt sie vor Reisen in das beliebte Urlaubsland einschließlich Mallorca. Tui sagte nun Pauschalreisen dorthin ab. Wer will, kann auch früher nach Hause.

Börsengang: Curevac sammelt 200 Millionen Dollar

Update, 14. August 2020, 18:45 Uhr

Tübinger Biotechunternehmen Curevac - das an einem Corona-Impfstoff arbeitet - sammelt beim Das- das an einem Corona-Impfstoff arbeitet - sammelt beim Börsengang in New York mehr als 200 Millionen Dollar . Experten kritisieren den Handelsplatz Deutschland. [Plus]

Spanien zum Risikogebiet erklärt - auch Mallorca betroffen

Update, 14. August 2020, 16:50 Uhr

Spanien als Corona-Risikogebiet ein - das bedeutet zusätzliche Verpflichtungen für heimkehrende Sommerurlauber. Angesichts steigender Infektionszahlen stuft die Bundesregierung nun fast ganzein - das bedeutet zusätzliche Verpflichtungen für heimkehrende Sommerurlauber. Auch Mallorca-Reisende sind betroffen

Paris ist wegen vieler Neuinfektionen aktive Corona-Zone - Marseille gefährdet

Update, 14. August 2020, 15:34 Uhr

Risikogebiete und Reisewarnung: Was ist der Unterschied?

Update, 14. August 2020, 13:15 Uhr

RKI stellt Studie in Kupferzell (Hohenlohekreis) vor

Update, 14. August 2020, 11:51 Uhr

Infektionshotspot Kupferzell mehr als 2200 Menschen bei einer Studie des Robert-Koch-Instituts teil. Über mehrere Wochen nahmen im anfänglichenmehr als 2200 Menschen bei einer Studie des Robert-Koch-Instituts teil. Jetzt haben die Wissenschaftler erste Ergebnisse vorgestellt

Verbraucherschützer: Kostenloser Reiserücktritt bei Gesundheitsrisiko gefordert

Update, 14. August 2020, 10:26 Uhr

Wer jetzt den Urlaub für die Herbst- oder Winterferien bucht, hat wegen Corona ein Risiko wegen möglicher Risikogebiete und Reisewarnungen. Was tun? Verbraucherschützer fordern Regeln.

RKI weist diese Länder und Regionen neu als Risikogebiete aus

Update, 14. August 2020, 8:51 Uhr

Nach Corona-Test-Panne in Bayern - Söder um Schadensbegrenzung bemüht

Update, 14. August 2020, 7:58 Uhr

bayerische Staatsregierung treibt die Aufarbeitung der Panne bei den Corona-Tests von Urlaubsrückkehrern voran. Dietreibt die Aufarbeitung dervon Urlaubsrückkehrern voran. Der bisher so gelobte Corona-Krisenmanager Söder aber steht deutlich in der Kritik.

Corona Hotspot Kupferzell - RKI-Forscher veröffentlichen Studie

Update, 14. August 2020, 6:15 Uhr

Corona-Hotspot Kupferzell im Zuge einer Antikörperstudie befragt. Wochenlang haben Mediziner und Forscher mehr als 2000 Menschen imim Zuge einer Antikörperstudie befragt. Am Freitag um 11 Uhr will das Robert Koch-Institut (RKI) die Ergebnisse präsentieren.

Polizei verhaftet Deutsche wegen Quarantäne-Bruch in Österreich

Update, 13. August 2020, 21:53 Uhr

Polizei in Österreich hat eine 10.000 Euro bezahlen und ihr droht eine Haftstrafe. Dieinhat eine Deutsche, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist, wegen mehrfachen Quarantäne-Bruchs verhaftet . Sie muss eine Geldstrafe von mehr alsbezahlen und ihr droht eine

Corona: Wieso die neuen Infektionszahlen nicht vergleichbar, aber doch beunruhigend sind

Update, 13. August 2020, 20:38 Uhr

Mediziner der Berliner Charité aktuell zu Immunität gegen Corona

Update, 13. August 2020, 19:02 Uhr

Charité nahe. Wer bereits mit anderen Coronaviren Kontakt hatte, könnte bessere Chancen haben, eine Infektion mit Sars-Cov-2 ohne größere Komplikationen zu überstehen. Heimische Corona-Stämme sorgen offenbar für eine Kreuzimmunität bei Sars-Cov-2. Das legen neue Erkenntnisse der Berlinernahe. Wer bereits mit anderen Coronaviren Kontakt hatte, könnte bessere Chancen haben, eine Infektion mit Sars-Cov-2 ohne größere Komplikationen zu überstehen. Doch auch was die Dauer der Immunität angeht, gibt es Neues von der Charité . [plus]

Immer mehr Corona-Infektionen bei Jüngeren - Durchschnittsalter so niedrig wie noch nie

Update, 13. August 2020, 15:46 Uhr

Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland steigt dramatisch, und: Durchschnittsalter ist so niedrig wie nie seit Beginn der Pandemie. Die Zahl derin Deutschland steigt dramatisch, und: Die Infizierten werden immer jünger . Dasist so niedrig wie nie seit Beginn der Pandemie.

Armutsrisiko 2019 gestiegen - Corona verschärft Situation

Update, 13. August 2020, 15:40 Uhr

Das Armutsrisiko in Deutschland ist so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die Entwicklung dürfte sich in der Corona-Krise noch verschärft haben. „Ich finde das besorgniserregend und alarmierend. Es gibt eine Polarisierung, die Reichen werden reicher, die Armen werden zahlreicher“, sagt Armutsforscher Christoph Butterwegge.

Söder nach zehntausendfacher Corona-Testpanne unter Druck

Update, 13. August 2020, 13:41 Uhr

Corona-Testpanne mit 900 nicht über ihre Infektionen informierten Urlaubsheimkehrern Nach der bayerischenmit 900 nicht über ihre Infektionen informierten Urlaubsheimkehrern stehen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seine Staatsregierung massiv unter Druck . Scharfe Kritik kam von der Opposition im Bundestag

Bei Verstoß gegen Maskenpflicht wird höheres Bußgeld fällig

Update, 13. August 2020, 12:03 Uhr

Baden-Württemberg keine Corona-Maske trägt, Wer in Bussen und Bahnen inkeine Corona-Maske trägt, muss mit härteren Strafen rechnen . Die Polizei soll die Maskenpflicht im Land stärker überwachen.

Corona-Teststation am Stuttgarter Hauptbahnhof startet

Update, 13. August 2020, 10:58 Uhr

Urlaubsrückkehrer können sich ab sofort auch am Stuttgarter Hauptbahnhof auf das Coronavirus testen lassen. können sich ab sofort auch amauf das Coronavirus testen lassen. Am Donnerstag wurde die Teststation im Schlossgarten eröffnet.

Forscher weisen intaktes Coronavirus in Aerosolen nach

Update, 13. August 2020, 10:01 Uhr

Corona-Infizierten ausgestoßene Aerosole intakte Viruspartikel enthalten können. Selbst aus Proben, die in fast US-Forscher haben in Versuchen bestätigt, dass vonausgestoßeneintakte Viruspartikel enthalten können. Selbst aus Proben, die in fast fünf Metern Abstand zu den Patienten genommen worden waren, seien noch aktive Sars-CoV-2-Partikel isoliert worden

Tourismus in Baden-Württemberg erholt sich nach Corona-Schock langsam

Update, 13. August 2020, 8:39 Uhr

Corona-Krise heftig gebeutelten Tourismus im Südwesten ist nach Ansicht von Minister Guido Wolf (CDU) inzwischen eine Im von derheftig gebeutelten Tourismus im Südwesten ist nach Ansicht von Minister Guido Wolf (CDU) inzwischen eine vorsichtige Trendwende zu erkennen

Wie Ärzte und Freiwillige im Slum von Mumbai das Corona-Virus bekämpfen

Update, 13. August 2020, 8:17 Uhr

Mumbai ist es gelungen, das Coronavirus unter Kontrolle zu bringen. Ein Grund: Im größten Slum der indischen Millionen-Metropoleist es gelungen, dasunter Kontrolle zu bringen. Ein Grund: Der unermüdliche Einsatz vieler Freiwilliger, die nach Infizierten gesucht haben . In anderen Teilen des Landes steigen die Fallzahlen weiter. Eine Reportage. [Plus]

Panne bei Corona-Tests in Bayern

Update, 12. August 2020, 21:00 Uhr

corona-infiziert, haben sich extra bei der Einreise nach Bayern testen lassen - aber wissen nichts von ihrer Erkrankung. Rund 900 Menschen sind, haben sich extra bei dernachtesten lassen - aber wissen nichts von ihrer Erkrankung. Bei der Übermittlung der Testergebnisse hängen die Zuständigen massiv hinterher. Das wird nun zum Politikum.

Neu-Ulmer Firma entwickelt Luftfilter gegen Viren

Update, 12. August 2020, 14:51 Uhr

Die Pandemie gab den Anstoß: Ein Neu-Ulmer Unternehmen entwickelt in Rekordzeit einen Hochleistungs-Luftfilter gegen Viren und will ihn nun weltweit vertreiben. [Plus]

Kritik an Russlands Corona-Impfstoff „Sputnik V“

Update, 12. August 2020, 14:13 Uhr

„Sputnik V“ zur breiten Verwendung in der Bevölkerung bekanntgegeben. Sie erfolgte vor dem Vorliegen der Ergebnisse sogenannter Phase-III-Studien - ein Vorgehen, das dem international üblichen Ablauf widerspricht. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag die Zulassung des Impfstoffszur breitenin der Bevölkerung bekanntgegeben. Sie erfolgte vor dem Vorliegen der Ergebnisse sogenannter- ein Vorgehen, das demüblichen Ablauf widerspricht. Weder die Wirksamkeit noch die Nebenwirkungen lassen sich derzeit fundiert beurteilen. Das löst international Kritik aus.

Junge Kroatien-Rückkehrer infizieren Party-Gäste in Stuttgart

Update, 12. August 2020, 12:03 Uhr

Corona-Infektionen auf einer Abifahrt nach Kroatien ziehen immer größere Kreise. Mehrere junge Menschen, die aus Novalija zurückgekehrt waren, haben bei einer Dieauf einer Abifahrt nachziehen immer größere Kreise. Mehrere junge Menschen, die aus Novalija zurückgekehrt waren, haben bei einer Geburtstagsfeier in Stuttgart weitere Personen angesteckt . Die Stadt Stuttgart spricht von „extrem sorglosem Umgang“ mit dem Coronavirus.

Weltstar Trini Lopez stirbt an Corona-Krankheit Covid-19

Update, 12. August 2020, 11:15 Uhr

NRW startet mit Masken im Unterricht

Update, 12. August 2020, 10:45 Uhr

Maskenpflicht im Schulunterricht bei brütender Hitze: In Nordrhein-Westfalen startet an diesem Mittwoch mit dem Schulbeginn nach sechseinhalb Wochen Sommerferien die Generalprobe.

Spahn besorgt über Anstieg der Corona-Infektionszahlen

Update, 12. August 2020, 9:44 Uhr

Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter. Im ganzen Land kommt es zu neuen Ausbrüchen. Diein Deutschland steigen weiter. Im ganzen Land kommt es zu neuen Ausbrüchen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist besorgt über die aktuelle Situation . „Das kann natürlich, wenn wir jetzt nicht alle aufpassen, eine Dynamik entfalten“, sagte der CDU-Politiker.

Erste Neuinfektionen nach 102 Tagen in Neuseeland - Ardern muss Wahlen womöglich verschieben

Update, 12. August 2020, 8:53 Uhr

Studie sieht wachsenden Zusammenhalt in Corona-Krise

Update, 12. August 2020, 8:40 Uhr

gesellschaftliche Zusammenhalt hat sich einer Studie zufolge in der Derhat sich einer Studie zufolge in der Corona-Krise als robust erwiesen und ist nach Ausbruch der Pandemie sogar noch gewachsen.

Ärger am Ulmer RKU wegen gestrichener Bonuszahlungen

Update, 12. August 2020, 8:00 Uhr

Ulmer RKU (Universitäts- und Rehabilitationskliniken) fühlen sich in Corona-Zeiten nicht ausreichend gewürdigt. Mitarbeiter am(Universitäts- und Rehabilitationskliniken) fühlen sich innicht ausreichend gewürdigt. Nun gibt es auch noch Zoff um gestrichene Bonuszahlungen.

Subventionsbetrug: Ermittlungsverfahren wegen Corona-Soforthilfe

Update, 12. August 2020, 07:19 Uhr

Corona-Soforthilfen in der Corona-Krise. Es geht um verschiedene Formen von Subventionsbetrug, die mutmaßlichen Täter sind trickreich. In 297 Fällen ermitteln die Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg gegen Unternehmen wegen möglicher Unregelmäßigkeiten beiin der

Zahl der Neuinfektionen in Deutschland erreicht Höchststand seit Mai

Update, 12. August 2020, 06:41 Uhr

Reisewarnung für Madrid und das spanische Baskenland

Update, 11. August 2020, 21:47 Uhr

Mehrere Bundesländer verschärfen Corona-Regeln

Update, 11. August 2020, 19:43 Uhr

Angesichts der Sorge vor einer zweiten Corona-Welle verschärfen mehrere Bundesländer die Regeln im Kampf gegen das Virus. Hier erfährst du alle Details...

Nach Novalja-Abifahrt: Fast alle Abiturienten sind jetzt infiziert

Update, 11. August 2020, 17:41 Uhr

Novalja auf der Insel Pag sind zwölfter Jugendlicher positiv getestet. Nach der Abifahrt von Ex-Schülern des Donzdorfer Rechberg-Gymnasiums in die kroatische Partyhochburgauf der Insel Pag sind nun fast alle Mitreisenden mit dem Coronavirus infiziert und leiden teilweise unter schweren Symptomen . Wie das Landratsamt gestern auf Anfrage mitteilte, wurde einr positiv getestet.

Tübingens OB Palmer lässt sich als Testperson bei Covid-19-Studie impfen

Update, 11. August 2020, 16:19 Uhr

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat sich als Versuchsperson gegen Covid-19 impfen lassen. Oberbürgermeisterhat sich als Versuchsperson gegenimpfen lassen. Er habe als Testperson bei der Studie zum Corona-Impfstoff der Tübinger Firma Curevac mitgemacht , teilte der 48-jährige Grünen-Politiker am Dienstag auf seiner Facebook-Seite mit.

Gibt es Corona-Cluster in Ulm?

Update, 11. August 2020, 12:25 Uhr

In Ulm ist die Zahl von Corona-Neuinfektionen auf den höchsten Stand in Baden-Württemberg gestiegen. Jetzt appelliert die Stadt an die Öffentlichkeit - und schaut, ob es Cluster gibt

Putin verkündet Zulassung von erster Corona-Impfung

Update, 11. August 2020, 11:26 Uhr

Russland hat nach den Worten von Präsident Wladimir Putin als erstes Land der Welt eine Impfung gegen das Coronavirus entwickelt. Die Impfung sei an diesem Morgen in Russland zugelassen worden, sagte Putin

Griechenland verschärft Corona-Regeln: Das betrifft auch Urlauber

Update, 10. August 2020, 20:50 Uhr

Griechenland hat Konsequenzen – nicht nur für die Menschen im Land, sondern auch für Urlauber: Die Ausbreitung des Coronavirus inhat Konsequenzen – nicht nur für die Menschen im Land, sondern auch für Urlauber: Die griechische Regierung hat nach gestiegenen Infektionszahlen umfangreiche Einschränkungen für zahlreiche Urlaubsregionen und Städte angeordnet.

Gesundheitsministerium BW lehnt Rückkehr von Fans in die Stadien ab

Update, 10. August 2020, 16:13 Uhr

baden-württembergische Gesundheitsministerium lehnt eine steigenden Infektionszahlen ist eine Rückkehr der Fans in die Fußball-Stadien aus Gründen des Infektionsschutzes nicht vorstellbar. Daslehnt eine Rückkehr von Fans in die Stadien zum Saisonstart der Fußball-Bundesliga ab . Angesichts derist eine Rückkehr der Fans in dieaus Gründen desnicht vorstellbar.

Ulm hat höchste Coronazahlen in Baden-Württemberg

Update, 10. August 2020, 14:40 Uhr

Warnsignal: In Ulm ist die Zahl von Trauriger Rekord und deutliches: Inist die Zahl von Corona-Neuinfektionen auf den höchsten Stand in Baden-Württemberg gestiegen. Jetzt appelliert die Stadt an die Öffentlichkeit.

Metzingen greift gegen Maskenverweigerer durch: Jetzt droht Bußgeld

Update, 10. August 2020, 13:51 Uhr

Personen, die keine Mund-Nasen-Maske oder vergleichbare Bedeckung tragen, obwohl sie dazu verpflichtet sind, drohen ab Dienstag, 11. August, in Metzingen empfindliche Bußgelder. Das Bußgeld für den Erstverstoß beträgt 50 Euro. Bei jedem weiteren Verstoß wird das Bußgeld verdoppelt. Der Bußgeldrahmen bei Verstößen reicht bis 250 Euro. [Plus]

Söder sieht größte Corona-Gefahr im Privaten - „Virus wird täglich gefährlicher“

Update, 10. August 2020, 13:32 Uhr

Corona-Infektionsrisiko steckt nach Ansicht von Bayerns Mininsterpräsident Markus Söder im privaten Bereich. Das Bundesland nehme die Gefahr weiterhin sehr ernst - und habe weitere Maßnahmen ergriffen. „ Das größtesteckt nach Ansicht von Bayerns Mininsterpräsidentim privaten Bereich. Das Bundesland nehme die Gefahr weiterhin sehr ernst - und habe weitereergriffen. „ Corona wird jeden Tag gefährlicher .“

Kabarettist Schroeder erntet Applaus und Buhrufe bei Corona-Demo

Update, 10. August 2020, 11:03 Uhr

Kabarettisten Florian Schroeder auf der „Querdenken“-Demo in Stuttgart hat im Netz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schroeder (40) kam nach eigenen Angaben am Samstag auf die Bühne, Ein provokativer Auftritt desauf der „“-Demo in Stuttgart hat im Netz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schroeder (40) kam nach eigenen Angaben am Samstag auf die Bühne, um „die Grenzen ihrer Meinungsfreiheit“ auszutesten

Italien verlängert Corona-Maßnahmen - Das müssen Reisende jetzt beachten

Update, 10. August 2020, 10:10 Uhr

Anti-Corona-Maßnahmen bis zum 7. September verlängert. Auch für Urlauber in dem Land bedeutet das, dass bestimmte Regeln beachtet werden müssen. Die italienische Regierung hat ihrebis zum 7. September verlängert. Auch fürin dem Land bedeutet das, dass bestimmte Regeln beachtet werden müssen. Alle Details erfährst du hier...

Lehrerpräsident hält Maskenpflicht auch im Klassenzimmer für unabdingbar

Update, 10. August 2020, 9:55 Uhr

Heinz-Peter Meidinger, hält eine Maskenpflicht in Klassenzimmern für unabdingbar, wenn der Unterricht in üblicher Weise vonstattengehen soll. „Wer vollen Unterrichtsbetrieb will, Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes , hält einefür unabdingbar, wenn der Unterricht in üblicher Weise vonstattengehen soll. „Wer vollen Unterrichtsbetrieb will, kommt an der Maskenpflicht nicht vorbei “, sagte

Kritik an kostenlosen Corona-Tests wächst

Update, 10. August 2020, 8:58 Uhr

Die Kritik an kostenlosen Corona-Test für Reisende aus Risikogebieten wächst. Mehrere Politiker fordern, dass Urlauber die Kosten für die Tests selbst bezahlen müssen.

So dürfen unverheiratete aus Drittstaaten wieder nach einreisen

Update, 9. August 2020, 19:22 Uhr

Kunden warten nach Milliardenhilfe wegen Corona auf ihr Geld - Scharfe Kritik an Lufthansa

Update, 9. August 2020, 17:41 Uhr

Welche Länder und Staaten gelten aktuell als Risikogebiete - Wo ist ein Pflichttest nötig?

Update, 9. August 2020, 10:02 Uhr

Corona-Test nach der Rückreise aus einem Risikogebiet ist in Deutschland jetzt Pflicht. Doch welche Länder gelten aktuell als Risikoländer? Einnach der Rückreise aus einemist in Deutschland jetzt. Doch welche Länder gelten aktuell als Risikoländer? Hier alle aktuellen Risikogebiete in Europa und weltweit auf einen Blick

Mehr als 100.000 Corona-Tote in Brasilien - fast 50.000 Neuinfektionen

Update, 9. August 2020, 8:59 Uhr

Neue Corona-Risikogebiete: Teil-Reisewarnung für Bulgarien und Rumänien

Update, 8. August 2020, 16:39 Uhr

Seit Samstag gelten weitere Reisewarnungen in Europa: Zehn Regionen in Bulgarien und Rumänien sind jetzt als Corona-Risikogebiete vom RKI ausgewiesen . Für diese Reiseziele gilt jetzt die Testpflicht nach dem Urlaub.

Bei Reise in diese europäischen Länder ist ein Test auf Coronavirus Pflicht

Update, 8. August 2020, 12:31 Uhr

Polizei braucht Verstärkung wegen Corona-Party in Ulm

Update, 8. August 2020, 9:58 Uhr

Am Freitagabend haben rund 200 Jugendlich in der Friedrichsau in Ulm eine Coroa-Party gefeiert . Die Polizei musste Verstärkung mit Hunden anfordern, um der Lage Herr zu werden.

Corona-Testmöglichkeiten für Reiserückkehrende im Alb-Donau-Kreis

Update, 8. August 2020, 9:03 Uhr

Reiserückkehrer, die sich auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen wollen, Für, die sich auf eine möglichelassen wollen, stellt das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises Informationen bereit

Ermittler dürfen Corona-Kontaktdaten in Ausnahmefällen nutzen

Update, 7. August 2020, 18:54 Uhr

Baden-Württemberg darf keine Corona-Kontaktdaten von Restaurantbesuchern zur Strafverfolgung verwenden, aber die Staatsanwaltschaft kann dies im Ausnahmefall anordnen. Die Polizei indarf keinevon Restaurantbesuchern zur Strafverfolgung verwenden, aber die

Große Mehrheit besorgt über leichtfertigen Umgang mit Corona

Update, 7. August 2020, 18:26 Uhr

Baden-Württemberg macht sich nach einer Umfrage Corona-Verweigerer lehnen die meisten Menschen ab. Eine große Mehrheit der Menschen über 18 Jahren inmacht sich nach einer Umfrage Sorgen um einen zu leichtfertigen Umgang mit dem Coronavirus . Vor allem das Verhalten derlehnen die meisten Menschen ab.

Pflichttests für Rückkehrer: Rufe nach weiteren Maßnahmen

Update, 7. August 2020, 16:56 Uhr

Angesichts der Rückreise vieler Sommerurlauber nach Deutschland werden Rufe nach weiteren Maßnahmen gegen das Coronavirus laut - über eine an diesem Samstag greifende neue Testpflicht hinaus.

Zahl der Infizierten nach Abifahrt steigt

Update, 7. August 2020, 16:03 Uhr

Landratsamt Göppingen hat am Freitag auf Anfrage mitgeteilt, dass es nach einer Abifahrt von Abiturienten des Donzdorfer Rechberg-Gymnasiums Dashat am Freitag auf Anfrage mitgeteilt, dass es nach einer Abifahrt von Abiturienten des Donzdorfer Rechberg-Gymnasiums einen weiteren bestätigten Coronafall gibt

1000 Fälle pro Tag: Wie gefährlich sind die steigenden Corona-Zahlen? – Ein Kommentar

Update, 7. August 2020, 15:03 Uhr

Großkonzert mit Bryan Adams und Sarah Connor vor 13.000 Zuschauern geplant

Update, 7. August 2020, 11:07 Uhr

13.000 Fans - alle mit Mundschutz und Sicherheitsabstand ihrer Sitzplätze zu Fremden. Auf der Bühne Bryan Adams und Sarah Connor. So plant Konzertmogul Marek Lieberberg das erste Großkonzert seit der Corona-Pandemie in Deutschland.

Debatte über Mundschutz in Schulen im Südwesten

Update, 7. August 2020, 10:28 Uhr

Sommerferien haben begoen, und viele denken schon wieder an den Unterricht und fragen sich, wie es mit den Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus in Schulen wohl weitergehen soll. Diehaben begoen, und viele denken schon wieder an den Unterricht und fragen sich, wie es mit dengegen dasin Schulen wohl weitergehen soll. Für Schüler und Eltern in Baden-Württemberg, für die ein Mundschutz ein Gräuel wäre, gibt es eine vorläufige Entwarnung – aber nur teilweise.

Italien-Urlaub - Das müssen Reisende jetzt beachten

Update, 7. August 2020, 9:18 Uhr

Italien ist das beliebteste Reiseland der Deutschen, schließlich hat das Land einiges zu bieten, zum Beispiel Sonniges Wetter und weite Strände. Sommer, Sonne, Dolce Vita.ist das beliebteste Reiseland der Deutschen, schließlich hat das Land einiges zu bieten, zum Beispiel Sonniges Wetter und weite Strände. In diesem Jahr wird sich für Urlauber einiges ändern.

Das sagt der Veranstalter nach Infektionen bei wilder Abi-Party in Kroatien

Update, 7. August 2020, 8:44 Uhr

Abifahrt in die kroatische Partyhochburg Novalja sind Jugendliche aus mehreren Gemeinden mit dem Coronavirus infiziert. Der Bürgermeister ist sauer und der Veranstalter nimmt erstmals Stellung. Auch Fälle in Bayern. [plus] Nach einerin die kroatische Partyhochburg Novalja sind Jugendliche aus mehreren Gemeinden mit dem

34 Corona-Cluster auf Mallorca und den Nachbarinseln

Update, 7. August 2020, 8:22 Uhr

111 Neuifektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Auf Mallorca steigt die Zahl der Corona-Fälle spürbar an. Allein am 6. August wurdengemeldet. Droht möglicherweise eine kurzfristige Reisewarnung für die beliebte Baleareninsel?

Erschreckende Fallzahlen: Fast 300.000 Corona-Tote in USA befürchtet

Update, 7. August 2020, 07:07 Uhr

USA könnten bis Dezember insgesamt fast 300.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus sterben. Doch das muss nicht sein - So lässt es sich vermeiden. In denkönnten bis Dezember insgesamt fastnach einer Infektion mit dem

Keine Masken, kein Abstand: „Grobe Corona-Sünden“ auf dem Bau

Update, 6. August 2020, 15:06 Uhr

Corona-Disziplin“ auf dem Bau sinkt: Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus auf die leichte Schulter. Das ist fatal“, sagt der Vorsitzende der IG BAU Stuttgart, Mike Paul. Die „“ auf dem Bau sinkt: Auf immer mehr Baustellen im Landkreis Göppingen wird gegen Abstands- und Hygieneregeln verstoßen . Das kritisiert die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). „Viele Baufirmen nehmen diemit demauf die leichte Schulter. Das ist fatal“, sagt der Vorsitzende der IG BAU Stuttgart, Mike Paul.

Die Kanaren versichern alle Touristen gegen Corona

Update, 6. August 2020, 14:23 Uhr

Kanaren versichern als erste Region Spaniens alle Besucher gegen zusätzliche Kosten im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus während des Urlaubs auf den Inseln. Die Versicherung decke den Rückflug in die Heimat, die Quarantäne-Unterkunft sowie auch die medizinischen Kosten ab, Dieversichern als erste Region Spaniens alle Besucher gegen zusätzlicheim Falle einer Infektion mit demwährend des Urlaubs auf den Inseln. Diedecke den Rückflug in die Heimat, diesowie auch die medizinischen Kosten ab, sagte die regionale Tourismusministerin Yaiza Castilla in Santa Cruz de Tenerife

Verstoß gegen Maskenpflicht: In Baden-Württemberg drohen 250 Euro Strafe

Update, 6. August 2020, 10:25 Uhr

Strafen für Maskenmuffel. So will Nordrhein-Westfalen bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ohne Vorwarnung ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro verhängen. Mehrere Bundesländer verschärfen die. So will Nordrhein-Westfalen bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ohne Vorwarnung einin Höhe von 150 Euro verhängen. In Baden-Württemberg sind 250 Euro fällig.

Elf Schüler und Schülerinnen in Günzburg mit Corona infiziert

Update, 6. August 2020, 10:11 Uhr

Schule im Landkreis Günzburg wurden Schüler und Schülerinnen einer privatenim Landkreiswurden positiv auf das Corona-Virus getestet . Jetzt sollen alle Schüler getestet werden.

Auswärtiges Amt spricht Reisewarnung für Antwerpen aus

Update, 6. August 2020, 9:37 Uhr

Ist Deutschland für die zweite Corona-Welle gerüstet?

Update, 6. August 2020, 9:28 Uhr

Corona-Pandemie eine zweite Welle in Deutschland kommt, ist ungewiss. Doch eine Umfrage zeigt: Krankenhäuser, Hausärzte und Kommunen sehen sich vorbereitet. Ob in dereinein Deutschland kommt, ist ungewiss. Doch eine Umfrage zeigt: Krankenhäuser, Hausärzte und Kommunen sehen sich vorbereitet. An anderen Stellen gibt es aber noch Handlungsbedarf

Corona-Ausbruch durch Abifahrt nach Kroatien

Update, 5. August 2020, 18:18 Uhr

Seit Mittwochnachmittag ist bekannt, dass sich neun Personen aus dem Landkreis Göppingen nach einer Teilnahme an einer bundesweit organisierten Abitur-Abschlussreise mit dem Coronavirus infiziert haben.

Auch ohne Corona-Lockdown massiver Wirtschaftseinbruch in Schweden

Update, 5. August 2020, 17:12 Uhr

Schweden verzeichnet trotz lockerer Corona-Regeln und Verzicht auf einen Lockdown den stärksten Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) seit 40 Jahren. Der Grund scheint klar

Experten empfehlen Corona-Maske auch im Klassenzimmer

Update, 5. August 2020, 16:06 Uhr

Corona-Infektionszahlen in Deutschland rückt die Maskenpflicht immer stärker in den Blickpunkt. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle empfiehlt zumindest für Angesichts wieder steigenderin Deutschland rückt dieimmer stärker in den Blickpunkt. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle empfiehlt zumindest für ältere Schüler das Tragen einer Maske - auch während des Unterricht s.

Baden-Württemberg verlängert Corona-Verordnung - Maskenpflicht auch auf Märkten

Update, 5. August 2020, 14:57 Uhr

Baden-Württemberg hat die Corona-Verordnung geändert und verlängert. Künftig gilt die hat diegeändert und verlängert. Künftig gilt die Maskenpflicht auch auf bestimmten Wochen- und Jahrmärkten

Experte gerät nach Warnung vor Partyurlaub in Kroatien in Kritik

Update, 5. August 2020, 13:50 Uhr

Kroatien gewarnt hatte, ist der Experte in die Kritik geraten. Nachdem der Epidemiologe Rastislav Madar auf Twitter vor Partyurlaub ingewarnt hatte, ist der Experte in die Kritik geraten. Doch warum?

Hoffnung auf den Impfstoff gegen Coronavirus-Infektion – Wie ist der aktuelle Stand?

Update, 5. August 2020, 13:29 Uhr

Coronavirus breitet sich immer noch weiter aus - auch in Deutschland. Deswegen wird ein Impfstoff immer wichtiger. Doch wann ist er verfügbar? Dasbreitet sich immer noch weiter aus - auch in Deutschland. Deswegen wird einimmer wichtiger. Doch wann ist er verfügbar? Hier haben wir den aktuellen Stand zusammengefasst

Johns-Hopkins-Uni: Mehr als 700.000 Corona-Tote weltweit

Update, 5. August 2020, 11:58 Uhr

Corona-Pandemie sind US-Wissenschaftlern zufolge weltweit bereits mehr als 700.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Seit Beginn dersind US-Wissenschaftlern zufolge weltweit bereits mehr alsnach einer Infektion mit dem Virus

Spahn verteidigt Maskenpflicht

Update, 5. August 2020, 10:35 Uhr

Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in bestimmten Bereichen in der Öffentlichkeit verteidigt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat diezum Tragen einesin bestimmten Bereichen in derverteidigt. Er äußert sich auch zum Freiheitsargument von Masken-Gegnern.

150 Euro Bußgeld für „Masken-Muffel“ in Nordrhein-Westfalen

Update, 5. August 2020, 9:58 Uhr

Nordrhein-Westfalen will bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen, S-Bahnen oder Straßenbahnen künftig will beiin Bussen, S-Bahnen oder Straßenbahnen künftig sofort ein Bußgeld von 150 Euro verhängen

Bundesregierung hebt Reisewarnung für die Türkei teilweise auf

Update, 4. August 2020, 17:18 Uhr

Neue Verordnung in BW: Keine Mail-Adressen mehr in Kontaktlisten

Update, 4. August 2020, 17:07 Uhr

E-Mail-Adressen mehr in den Kontaktlisten hinterlassen werden. Nach Zweifeln des Landesdatenschützers sei dies in der neuen Corona-Verordnung so festgelegt worden, Bei Besuchen in Restaurants, im Schwimmbad oder in Hotels muss keinemehr in denhinterlassen werden. Nach Zweifeln des Landesdatenschützers sei dies in der neuenso festgelegt worden, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Dienstag

Studie: 600 Prozent mehr Corona-Infizierte in Italien als gemeldet

Update, 4. August 2020, 16:36 Uhr

viel mehr Corona-Infizierte als angenommen - Insgesamt nicht 250.000 Menschen, sondern gleich sieben Mal so viele. Aktuelle Studie zu Infektionszahlen liefert erschreckendes Ergebnis für Italien : Dort gibt es laut den Ergebnissen der Untersuchung wohlals angenommen - Insgesamt nicht 250.000 Menschen, sondern gleich sieben Mal so viele.

Nach Festnahme bei Demo: Die abstrusen Thesen des Corona-Gegners Markus Haintz

Update, 4. August 2020, 15:02 Uhr

Faschismus“. Bei der Corona-Demo in Berlin Markus Haintz sieht Deutschland „auf dem Weg in den“. Bei derin Berlin spielt er eine zentrale Rolle und wird von der Polizei vorübergehend festgenommen

Coronavirus: Zahl der Erkrankten im Landkreis Göppingen wieder gesunken

Update, 4. August 2020, 14:41Uhr

Geislingen, wo es jüngst verhältnismäßig viele Neuinfektionen gab. Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Kreis Göppingen geht laut Gesundheitsamt momentan wieder zurück . Das betrifft auch, wo es jüngst verhältnismäßig vielegab.

Polen meldet Höchstwert bei Zahl der Corona-Neuinfektionen

Update, 4. August 2020, 14:18 Uhr

In Polen ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in die Höhe geschnellt. In der Grenzstadt Slubice ist ein beliebter Markt geschlossen worden.

Ärzteverband: Zweite Corona-Welle ist schon da

Update, 4. August 2020, 14:00 Uhr

zweite Corona-Welle hat Deutschland nach Einschätzung des Ärzteverbandes Marburger Bund bereits erfasst. „Wir befinden uns ja schon in einer zweiten, flachen Anstiegswelle“, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna. Die von vielen befürchtetehat Deutschland nach Einschätzung des Ärzteverbandes Marburger Bund bereits erfasst. „Wir befinden uns ja schon in einer zweiten, flachen Anstiegswelle“, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna. Die Krankenhäuser seien darauf vorbereitet, erläuterte die Verbandschefin.

Erneut Corona-Ausbruch mit mehr als 100 Infizierten bei Firma in Bayern

Update, 4. August 2020, 12:05 Uhr

Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland steigen

Update, 4. August 2020, 10:34 Uhr

879 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Seit Beginn der 211.281 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des RKIbinnen eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise in Deutschland haben sich somit mindestensMenschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Auch die anderen Kennziffern steigen, während der R-Wert leicht sinkt.

Bahn will Maskenpflicht - Bundespolizei soll Einhaltung kontrollieren

Update, 4. August 2020, 7:00 Uhr

Wenn andere ohne Mund-Nasen-Bedeckung im ICE sitzen, besorgt das viele Mitreisende. Muss eine härtere Gangart her, um Corona-Vorgaben in Zügen zu garantieren? Bahn und Bund machen eine deutliche Ansage.

Neue Studie über Masken in Schulen

Update, 3. August 2020, 21:28 Uhr

Maskenpflicht eine Schulschließung im Falle eines Infektionsaufkommens ersetzen? Das haben Mediziner der Leipziger Uniklinik versucht herauszufinden. Ist es sinnvoll die Schulen trotz der Corona-Pandemie wieder zu öffnen? Und kann eineeineim Falle einesersetzen? Das haben Mediziner der Leipziger Uniklinik versucht herauszufinden. Am Montag stellten sie die Ergebnisse der bundesweit bisher größten Studie vor - mit überraschenden Ergebnissen.

Corona Baden-Württemberg: Diese Regeln gelten jetzt

Update, 3. August 2020, 18:10 Uhr

30 Corona-Cluster auf Mallorca und den Nachbarinseln

Update, 3. August 2020, 15:36 Uhr

30 kleinere aktive Corona-Cluster. Auf Mallorca und den Nachbarinseln gibt es derzeit bis zu Das teilte das balearische Gesundheitsministerium mit . 279 Personen galten am 31. Juli als infiziert, 600 Personen befanden sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne unter Überwachung.

Corona-Testzentrum am Stuttgarter Flughafen nimmt Betrieb auf

Update, 3. August 2020, 14:54 Uhr

Nach Corona-Ausbruch: Hurtigruten stoppt alle Expeditionskreuzfahrten

Update, 3. August 2020, 12:24 Uhr

Neuinfektionen in Kroatien steigen täglich stark an

Update, 3. August 2020, 11:36 Uhr

Arbeiten in Corona-Zeiten: So geht es mit Homeoffice und Onlinekonferenzen weiter

Update, 3. August 2020, 11:09 Uhr

Homeoffice sich als feste Maßnahme in der Arbeitswelt etablierte. Auch Konferenzen finden seither in der Regel online statt. Doch wie geht es damit weiter? Eine aktuelle Studie zu Während der Corona-Zeit hat sich dassich als feste Maßnahme in der Arbeitswelt etablierte. Auchfinden seither in der Regelstatt. Doch wie geht es damit weiter? Eine aktuelle Studie zu Corona hat sich mit diesem Thema befasst: Homeoffice und Onlinekonferenzen werden auch nach der Corona-Krise die Arbeitswelt prägen

Paul-Ehrlich-Institut: Impfstoff gegen Coronavirus bald verfügbar

Update, 3. August 2020, 9:36 Uhr

Impfstoff gegen das Coronavirus geben wird. „Wir haben aus den ersten klinischen Prüfungen Ergebnisse erhalten, die zeigen, dass einige Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts , Klaus Cichutek, ist zuversichtlich, dass es zeitnah einegegen dasgeben wird. „Wir haben aus den erstenErgebnisse erhalten, die zeigen, dass einige Impfstoffe tatsächlich eine spezifische Immunreaktion beim Menschen gegen SARS-CoV-2 erzeugen können“

Welche Staaten gelten als Risikogebiete? – Eine Übersicht

Update, 3. August 2020, 8:36 Uhr

Risikogebieten? Hier ist eine Liste der von der Bundesregierung als Welche Staaten zählen aktuell eigentlich zu den? Hier ist eine Liste der von der Bundesregierung als Riskoländer eingestuften Staaten

Menschen können Hunden und Katzen Virus übertragen

Update, 3. Ausgust 2020, 7:45 Uhr

Coronavirus infizierte Menschen können Hunde und Katzen anstecken. Umgekehrt ist das eher nicht der Fall. Mit deminfizierte Menschen könnenundanstecken. Umgekehrt ist das eher nicht der Fall. Die Ergebnisse der Studie.

Fast 18.000 Tests von Reiserückkehrern in Bayern

Update, 2. August 2020, 20:45 Uhr

Mit der Ferienzeit steigt die Sorge: Bringen Urlauber Corona-Infektionen mit nach Hause? In Bayern ließen sich schon viele testen.

Droht Beamten in BW ein Gehaltsentzug bei Reisen in Risikogebiete?

Update, 1. August 2020, 9:30 Uhr

Baden-Württembergs Beamten droht unter Umständen ein Gehaltsentzug, sollten sie bewusst in ein droht unter Umständen ein, sollten sie bewusst in ein Corona-Risikogebiet reisen und nach ihrer Rückkehr in Quarantäne gehen. Das sagt Innenminister Strobl dazu.

Corona-Demos in Berlin: Die größte kommt aus Baden-Württemberg

Update, 1. August 2020, 8:15 Uhr

Polizei dürfte die Anspannung groß: Um die 20.000 Menschen werden an diesem Wochenende zu Demos in Berlin erwartet. Es geht unter anderem um Protest gegen die Corona-Auflagen. Und die Polizei muss die Einhaltung derselben überwachen. Für diedürfte die Anspannung groß: Um die 20.000 Menschen werden an diesem Wochenende zuerwartet. Es geht unter anderem um Protest gegen die. Und die Polizei muss die Einhaltung derselben überwachen. Die größte Demo kommt dabei von „Querdenken 711“ aus Baden-Württemberg.

Kontroversen gibt es zudem erneut um den Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann.

Auch RKI stuft Aragon und Katalonien als Risikogebiete ein

Update, 1. August 2020, 7:45 Uhr

Die Bundesregierung warnt vor Reisen in die nordspanischen Gebiete Aragon, Katalonien und Navarra . Auch das RKI spricht sich gegen Reisen in diese Gebiete aus. Beamten aus Baden-Württemberg könnte eine Missachtung sogar ans Geld gehen.

Rekord an Corona-Neuinfektionen - So viele Fälle wie nie

Update, 31. Juli 2020, 21:12 Uhr

Corona-Krise gibt es jetzt einen besorgniserregenden Höhepunkt - Die In dergibt es jetzt einen besorgniserregenden Höhepunkt - Die WHO verzeichnet einen neuen Rekord bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus . Diese Länder haben aktuell die meisten neuen Corona-Fälle.

Erster Hund mit bestätigter Coronavirus-Infektion ist tot

Update, 31. Juli 2020, 17.51 Uhr

Corona-Test des Vierbeiners schwer zu bekommen und offenbarte schließlich noch mehr - die Ergebnisse werfen jetzt Fragen auf. In den USA ist der erste Hund mit Corona gestorben . Buddy erkrankte etwa zeitgleich wie sein Herrchen am Coronavirus. Derdes Vierbeinersund offenbarte schließlich noch mehr - die Ergebnisse werfen jetztauf.

Maskenpflicht an Schulen in Bayern wird eingeführt und notfalls weiter verschärft

Update, 31. Juli 2020, 14:45 Uhr

Noch sind gut fünf Wochen Sommerferien in Bayern: Zum Schulstart will der Kultusminister möglichst wieder den Regelbetrieb starten. Weil der Corona-Verlauf aber unberechenbar ist, gibt es viele Auflagen - je nach Szenario.

Teile Spaniens zu Corona-Risikogebieten erklärt

Update, 31. Juli 2020, 10:55 Uhr

Drei Regionen in Spanien sind vom Robert-Koch-Institut offiziell zu Corona-Risikogebieten erklärt worden. Am Nachmittag sprach das Auswärtige Amt eine offizielle Reisewarnung aus. Grund dafür sind die wieder steigenden Infektionszahlen.

Deshalb gibt es heute noch keine aktuellen Fallzahlen des Robert Koch-Instituts

Update, 30. 07 2020, 14:21 Uhr

Ministerpräsident Kretschmann rät vom Urlaub im Ausland ab

Update, 30. Juli 2020, 10:15 Uhr

Winfried Kretschmann (Grüne) kompliziert und auch nicht angemessen ist“, sagte er. Ministerpräsident(Grüne) rät wegen der Corona-Pandemie vom Urlaub im Ausland ab. „Ich mache es einfach nicht, weil es zuund auch nichtist“, sagte er.

An diesen Orten infizieren sich die meisten Menschen mit dem Coronavirus

Update, 30. Juli 2020, 10:01 Uhr

Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen seit ein paar Tagen wieder an. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt, Diemit dem Coronavirus steigen seit ein paar Tagen wieder an. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt, wo die Gefahr einer Ansteckung am größten ist

Jetzt mehr als 150.000 Corona-Tote in Amerika

Update, 30. Juli 2020, 6:50 Uhr

USA sind inzwischen mehr als 150.447 Todesfälle gezählt. Zuletzt kamen weitere 1267 verzeichnete Todesopfer binnen 24 Stunden hinzu. In densind inzwischen mehr als 150.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch überschritten. Bis zum Abend (Ortszeit) wurdengezählt. Zuletzt kamen weitere 1267 verzeichnete Todesopfer binnen 24 Stunden hinzu.

Bilanz nach drei Monaten: Viele Corona-Fälle an Schulen in Baden-Württemberg

Update, 29. Juli 2020, 21 Uhr

Knapp drei Monate eingeschränkter Unterricht an den Schulen in Baden-Württemberg sind nun vorbei. Die Corona-Bilanz ist gemischt. [SWP Plus]

Am Allgäu Airport gibt es jetzt ein Corona-Testzentrum

Update, 29. Juli 2020, 15:47 Uhr

Gmünd, Mamming, Dithmarschen und Co. - In diesen Städten gibt es besonders viele Neuinfektionen

Update, 29. Juli 2020, 15:01 Uhr

Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehen Ende Juli wieder in die Höhe - in Deutschland, Europa und in der Welt. In der Bundesrepublik und Europa haben sich - bedingt unter anderem durch Urlaubsreisen und -rückkehrer sowie wieder mögliche private Feiern nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen - Die Zahl dermit demgehen Ende Juli wieder in die Höhe - in Deutschland, Europa und in der Welt. In der Bundesrepublik und Europa haben sich - bedingt unter anderem durch Urlaubsreisen und -rückkehrer sowie wieder mögliche private Feiern nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen - lokale Hotspots gebildet, an denen es in den vergangenen Tagen zu einem deutlichen Anstieg der Neuinfektionen gekommen ist

Wenig Touristen in Kroatien wegen Coronavirus

Update, 29. Juli 2020, 12:02 Uhr

Urlauber in Kroatien drastisch zurückgegangen. Und das obwohl das Land lange mit wenigen Infizierten als relativ sicher galt. Im Juli 2020 sind rund zwei Millionen Touristen eingereist - Durch die Corona-Krise ist die Zahl derindrastisch zurückgegangen. Und das obwohl das Land lange mitals relativ sicher galt. Im Juli 2020 sind rundeingereist - das sind etwa die Hälfte weniger als im Juli vor einem Jahr

Deutsche Studie: Ein Fünftel der Corona-Klinikpatienten gestorben

Update, 29. Juli 2020, 11:08 Uhr

Corona-Patienten, die im Frühjahr in deutschen Kliniken aufgenommen wurden, hat laut einer Studie nicht überlebt. Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido), der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und der Technischen Universität Berlin hervorgeht. Gut ein Fünftel der, die im Frühjahr inaufgenommen wurden, hat laut einer Studie nicht überlebt. Besonders hoch war die Sterblichkeit mit 53 Prozent bei Patienten, die beatmet wurden , wie aus einer Analyse des(Wido), der(Divi) und derhervorgeht.

Pflichttests für Reisende: Welche Länder? Kosten? Wann? - Alle Infos

Update, 28. Juli 2020, 14:04 Uhr

Corona-Hotspot St. Wolfgang: Zahl der Neuinfektionen am Wolfgangsee steigt weiter an

Update, 28. Juli 2020, 13:42 Uhr

Auswärtiges Amt rät von Reisen nach Barcelona ab

Update, 28. Juli 2020, 10:54 Uhr

Steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen: Das sind die drei Gründe

Update, 27. Juli 2020, 18:41 Uhr

In Deutschland steigen die Corona-Zahlen aktuell wieder deutlich an. Experten gehen davon aus, dass eine zweite Welle bevorsteht.

Deutschlands erster Corona-Patient hat keine schützenden Antikörper mehr

Update, 27. Juli 2020, 15:53 Uhr

Corona-Patient 1 gilt, Der Mann aus Bayern, der bis jetzt alsgilt, hat keine schützenden Antikörper gegen das Coronavirus mehr . Sein Körper verfügt nur drei Monate nach der Infektion bereits nicht mehr über Antikörper, die ihn gegen eine erneute Ansteckung schützen würden.

Die Corona-Regeln der EU-Länder im Überblick

Update, 27. Juli 2020, 13:41 Uhr

Urlaubswelle rollt jetzt auch im Süden Deutschlands an - am Montag beginnen die Sommerferien in Bayern, am Donnerstag in Baden-Württemberg. Doch wie ist die aktuelle Situation in den Urlaubszielen Europas und was muss man beachten? Die großerollt jetzt auch iman - am Montag beginnen diein, am Donnerstag in. Doch wie ist die aktuelle Situation in denund was muss man beachten? Hier ein Überblick...

Neuer Corona-Hotspot nach Ausbruch in Mamming in Bayern

Update, 26. Juli 2020, 09:50 Uhr

Bayern ist nach einem Ausbruch des Virus SARS-CoV-2 ein neuer Corona-Hotspot entstanden: Mindestens 174 Erntheelfer haben sich auf dem Groß-Bauernhof im Landkreis Dingolfing-Landau mit dem Corona-Virus infiziert. In einem landwirtschaftlichen Betrieb inist nach einem Ausbruch des Virus SARS-CoV-2 ein neuerentstanden: Mindestenshaben sich auf dem Groß-Bauernhof im Landkreis Dingolfing-Landau mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt sind fast 500 Menschen in Quarantäne, der Betrieb wurde abgeriegelt.

Höchster Anstieg seit Beginn der Pandemie

Update, 25. Juli 2020, 08:50 Uhr

Tourismus wieder anläuft und in vielen Ländern Lockerungen greifen, meldet die neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-C0V-2 gemeldet worden wie am Freitag. Während derwieder anläuft und in vielen Länderngreifen, meldet die Weltgesundheitsorganisation WHO einen bedenklicher Rekord: Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Organisation binnen 24 Stunden noch nie so vielemit dem Coronavirus SARS-C0V-2 gemeldet worden wie am Freitag. Amerika liegt an der Spitze. Auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder.

Corona-Rekord in den USA - Spanien droht zweite Welle

Update, 24.07.2020, 09:10 Uhr

Spanien scheint das Coronavirus kein Ende zu nehmen. Im Gegenteil: Die Zahlen der Neuinfektionen in Spanien steigen immer weiter an. Auch inscheint daskein Ende zu nehmen. Im Gegenteil: Die Zahlen der Neuinfektionen in Spanien steigen immer weiter an. Das beliebteste Urlaubsland der Deutschen steht kurz vor einer zweiten Corona-Welle.

Corona auf Mallorca: Rückkehrer bringen Virus mit und das sagt Schlagerstar Tobee

Update, 23. Juli 2020, 10:55 Uhr

Nach wilden Partys auf Mallorca erlebt die Insel einen Shutdown. Schlagerstar Tobee hat eine klare Meinung dazu. [plus]

Schüler an Ulmer Gymnasium infiziert - doch nur eine Klasse wird informiert

Update, 23. Julie 2020, 8:00 Uhr

Schüler wird in Ulm positiv getestet. Die Schulleitung informiert lediglich die betroffene Klasse. Einwird inpositiv getestet. Die Schulleitung informiert lediglich die betroffene Klasse. Es seien keine weiteren Maßnahmen notwendig gewesen, heißt es. [plus]

Wieso die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Corona so schwierig ist

Update, 22. Juli 2020, 20:40 Uhr

Badeseen überfüllt - Warnung vor Infektionen, Corona-Hotspots und Unfällen - Erster See gesperrt

Update, 22. Juli 2020, 11:55 Uhr

Badeseen in Baden-Württemberg und Bayern einen Ansturm. Doch damit steigt die Wegen Corona erleben diein Baden-Württemberg und Bayern einen Ansturm. Doch damit steigt die Gefahr von Infektionen und Unfällen . Die Regierung ist besorgt. Als Konsequenz wird jetzt ein erste Badesee gesperrt.

Gericht bestätigt Quarantänepflicht für Türkei-Reisende

Update, 17. Juli 2020, 14:45 Uhr

Türkei nach Baden-Württemberg zurückkehrt, muss sich nach einem Gerichtsbeschluss in häusliche Quarantäne begeben. Wer von einer Reise in dienach Baden-Württemberg zurückkehrt, muss sich nach einem Gerichtsbeschluss in häusliche Quarantäne begeben. Das hat jetzt ein Gericht bestätigt. Es gibt nur eine Ausnahme.

Corona auf Mallorca: Vom „Ballermann“ zum Buhmann

Update, 17. Juli 2020, 7:30 Uhr

Nach den Sommerferien Maskenpflicht für Schüler, Corona-Tests für Lehrer

Update, 14. Juli 2020, 19:50 Uhr

Schulalltag nach dem Sommer wird ein anderer sein - geprägt von der Corona-Pandemie. Auf den Pausenhöfen und in den Fluren sollen Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse Maske tragen. Dernach dem Sommer wird ein anderer sein - geprägt von der Corona-Pandemie. Auf den Pausenhöfen und in den Fluren sollen Kinder und Jugendliche ab der fünften Klassetragen. Lehrer und Erzieher können sich nach dem Sommer mehrfach testen lassen

Sinkende Antikörperzahl dämpft Hoffnung auf Impfstoff

Update, 13. Juli 2020, 8:30 Uhr

Covid-19-Patienten dämpfen die Hoffnung auf eine lang anhaltende Immunität und damit auch auf eine Neue Untersuchungen von genesenendämpfen die Hoffnung auf eine lang anhaltende Immunität und damit auch auf eine lange Wirksamkeit einer möglichen Impfung.

Muss ich nach dem Urlaub zwangsläufig in Quarantäne?

Update, 9. Juli 2020, 15:43 Uhr

Der verdiente Urlaub ist vorbei - doch dann können die Probleme erst losgehen. Wer eine Reise in ein Corona-Risikogebiet unternimmt, sollte wissen, was das für die Rückkehr nach Deutschland bedeutet. Alle Details erfährst du hier...

Reisen trotz Corona - In diese europäischen Länder können Deutsche Urlaub machen

Update, 9. Juli 2020, 11:59 Uhr

Nachbarländern wieder geöffnet. Hier ein Überblick, Schon seit einigen Wochen hat Deutschland die Grenzen zu denwieder geöffnet. Hier ein Überblick, welche Regeln und Vorschriften in den europäischen Urlaubsländern gelten...

Nach Sommerferien ohne Corona-Abstandsregeln zum Unterricht

Update, 8. Juli 2020, 13:01 Uhr

Sommerferien sollen die Schüler in Baden-Württemberg wieder regulär unterrichtet werden - und zwar ohne Abstandsregeln. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) stellte am Mittwoch in Stuttgart ihren Plan für den „ Nach densollen die Schüler inwieder regulär unterrichtet werden - und zwar ohne. Kultusministerin(CDU) stellte am Mittwoch in Stuttgart ihren Plan für den „ Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen “ ab September vor.

Atteste gegen Maskenpflicht ohne medizinischen Grund

Update, 7. Juli 2020, 16:15 Uhr