Dersieht aus wie ein Getränkeautomat. Didzis Gavars, Labor-Besitzer aus Lettland, hat diesen Automaten erfunden. Wegen der ansteigenden Coronazahlen im Land sind die Test-Labore bereits an ihre Grenzen gestoßen. Um die langen Schlangen vor den Testzentren und das damit erhöhte Risiko einer Ansteckung zu vermeiden, hat Gavars innerhalb von 40 Tagen diesen Automaten erfunden. „Ein großes Problem für alle Labore und Krankenhäuser sind doch heute die ganzen Kontakte mit potentiellen Infektionsquellen. Und genau deshalb ist es so wichtig, alle möglichen Situationen auszuschließen, in denen man in Berührung mit einer infizierten Person kommen kann“, sagt der Laborchef gegenüber dem SWR.

Zunächst reicht ein Roboterarm dem Probanden eine Schachtel mit Testzubehör ins Freie. Danach macht der Proband selbstund verpackt alles wieder in die Schachtel und steckt sie zurück in den Automat. Somit wird die Gefahr einervermieden. Wer den Automaten nützen will, muss sich zunächst online registrieren und kann sich dann rund um die Uhr einen Corona-Test abholen. „Hier in dieser Kiste befindet sich alles, was man für einen ganz regulären Speicheltest benötigt. Eine genaue Anleitung, eine infektionsgeschützte Plastiktüte, ein verschließbares Röhrchen für die Speichelprobe. Mit all dem kann ich zuhause in aller Ruhe einen Test machen, danach alles zurück in die Tüte stecken und die Box anschließend wieder hierher zurückbringen“, sagt Gavars gegenüber dem Sender.