Seit einer Woche gibt es nun schon eine Reisewarnung für Teile von Kroatien - gestern sprach das Auswärtige Amt eine Warnung für eine weitere Region aus. Das Auswärtige Amt hatte bereits davor auf einen Anstieg der Neuinfektionen hingewiesen. Auch die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Reiserückkehrer war zuletzt gestiegen. Weshalb eine Warnung für die Gespanschaften Zadar, Šibenik-Knin und Split-Dalmatien ausgesprochen wurde - mit Folgen für Urlauber.

Deutsche Fluglinie Eurowings streicht Flüge nach Kroatien

sagte der 54-jährige Manager. "Das System davor war ganz klar das Bessere und hat weniger Schaden angerichtet." Wie Eurowings-Vorstandschef Jens Bischof dem Spiegel mitteilt, werde Eurowings, gerade auf den Strecken nach Kroatien aber auch nach Spanien, sein Angebot wieder einschränken. Noch vor Kurzem habe seine Linie geplant, von September an wieder 60 statt bislang 50 ihrer insgesamt 100 Flugzeuge einzusetzen. Angesichts der sinkenden Nachfrage werde man nun aber "eher unter die 50 Maschinen gehen"

Zahlen: Kroatien meldet Anstieg bei Corona-Neuinfektionen

In Kroatien haben die Behörden erneut eine hohe Zahl an Neuinfektionen gemeldet. Am Donnerstag 03.09., 7:22 Uhr wurden laut Johns Hopkins Universität 311 neue Infektionsfälle verzeichnet. Besonders viele Fälle wurden an der südlichen Adriaküste Kroatiens festgestellt, die besonders viele Touristen anzieht.

Corona Kroatien: Diese Regeln gelten jetzt für Touristen im Urlaub

Corona-Regeln in Kroatien: Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen sind die Regeln verschärft worden. Auch für Urlauber hat das Folgen: „Die touristische Infrastruktur steht nur im Rahmen der behördlichen Hygieneempfehlungen zur Verfügung", so das Auswärtige Amt. Das sind die neuen Regeln in Kroatien:

Maskenpflicht herrscht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Krankenhäusern.

Für im Gastgewerbe tätige Personen gilt auch die Maskenpflicht.

In der beliebten Region Split-Dalmatien gilt die Maskenpflicht auch für Besucher von Cafés, Bars, Ausstellungen und anderen sozialen Begegnungen.

Der Mundschutz ist in allen Räumen zu tragen, in dem mehr als drei Personen sind.

Fitnessstudios sind geschlossen und organisierte Sportveranstaltungen verboten.

Corona-Pandemie: Kroatien zunächst wenig betroffen

Kroatien mit seinen rund 4,2 Millionen Einwohnern war zu Beginn vergleichsweise wenig von der Corona-Pandemie betroffen. Obwohl es keine strikten Beschränkungen gab, stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen monatelang nie über hundert. Mitte Mai wurden fast gar keine neuen Fälle mehr registriert. Seit Kroatien seine Grenzen für Touristen geöffnet hat, sind die Infektionszahlen aber stark gestiegen. Zuletzt lag die Zahl der Neuinfektionen jeden Tag über 300.

Urlaub in Kroatien: Sibenik-Knin und Split-Dalmatien von RKI als Risikogebiete eingestuft

Mehrere Küstenregionen Kroatiens gelten in Deutschland schon seit vergangener Woche als Corona-Risikogebiete. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stufte die Regionen Sibenik-Knin und Split-Dalmatien sowie vorgelagerte Inseln wie Brac oder Hvar und damit einen großen Teil der Urlaubsgebiete an der zentralen Adriaküste wegen der hohen Infektionszahlen als Risikogebiete ein, weshalb das Auswärtige Amt nun vor touristischen Reisen in die Regionen warnt.

Auswärtiges Amt spricht zusätzliche Reisewarnung für Region Zadar aus

Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen warnt die Bundesregierung nun vor Reisen in drei kroatische Regionen. Am Mittwoch wurde auch der Verwaltungsbezirk (Gespanschaft) Zadar auf die Liste gesetzt - und parallel auf der aktualisierten Liste, die das bundeseigene Robert Koch-Institut am Mittwoch veröffentlichte, als Corona-Risikogebiet geführt.

Zuvor galt bereits eine Reisewarnung der Bundesregierung für die beiden südlichen Verwaltungsbezirke, die Gespanschaften Šibenik-Knin mit dem Nationalpark Krka sowie Split-Dalmatien mit der Hafenstadt Split und den Inseln Brac und Hvar.

Kroatien als Risikogebiet? Das bedeutet die Einstufung des RKI

Die Einstufung als Risikogebiet durch das bundeseigene Robert Koch-Institut bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat.

Nach Angaben von Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) war diese Zahl bei der sogenannten 7-Tages-Inzidenz in Kroatien zwar nicht erreicht. Dennoch sollten Kroatien oder die Region Dalmatien mit ihren größeren Städten Split, Zadar und Dubrovnik als Risikogebiet erwogen werden, sagte Lucha der dpa. Süddeutschland sei möglicherweise besonders betroffen, da die kroatische Küste geografisch deutlich näher liege als die Nord- und Ostsee.

Corona-Zahlen: Tourismusverband legt Karte mit Zahlen für Kroatien auf

Der kroatische Tourismusverband (HUT) hat außerdem eine nützliche interaktive Karte mit markierten aktiven Covid-19 Fällen erstellt, die hier zu finden ist.

Die Karte zeigt an, welche Regionen Kroatiens besonders von dem Virus betroffen sind.

Reisewarnung aus Wien - Urlauber sollen dringend heimkehren

Urlauber, die sich in Kroatien befinden, werden dringend aufgerufen heimzukehren, teilte das Außenministerium in Wien mit. Tatsächlich meldet Kroatien seit Tagen steigende Infektionszahlen. Die Behörden räumten ein, dass Nachtlokale und Strandpartys ein Problem darstellen. Bei den 180 Neuinfizierten, die am Donnerstag gemeldet wurden, liegt das Durchschnittsalter bei 31 Jahren. "Ein großer Teil davon, mehr als zwei Drittel, hängt mit Treffen an der Adriaküste zusammen", sagte Krunoslav Capak, Chef des Instituts für öffentliche Gesundheit.

Kroatien-Rückkehrer müssen bei der Einreise nach Österreich ab Montag einen negativen Corona-Test vorlegen. Deutsche Rückkehrer aus Kroatien dürfen durch Österreich fahren, solange sie keinen Zwischenstopp machen. Eine "unausweichliche WC-Pause" ist laut österreichischem Gesundheitsministerium aber erlaubt.

Reisewarnung für Kroatien aus Deutschland trifft Tourismusbranche hart

Die kroatische Tourismusbranche fürchtete eine Reisewarnung der Bundesregierung für das beliebte Reiseland an der Adria. Eine Reisewarnung aus Deutschland „würde uns am härtesten treffen“, sagte der Direktor der kroatischen Zentrale für Tourismus in Frankfurt, Romeo Draghicchio, der Deutschen Presse-Agentur. „Die Deutschen sind unsere Urlaubsgruppe Nummer eins.“ Derzeit hielten sich etwa 180.000 Urlauber aus Deutschland in dem EU-Land an der Adria auf.

Kann ich meine Reise nach Kroatien stornieren?

Laut der kroatischen Zentrale für Tourismus machen gegenwärtig 180.000 Deutsche Urlaub in Kroatien. Die meisten Campingplätze, Ferienwohnungen und Hotels haben geöffnet. Wer nach der nun ausgesprochenen Reisewarnung für Kroatien Angst vor einer Ansteckung hat, könnte nach einem Urteil des Amtsgerichts Frankfurt, gute Chancen haben sein Reise kostenlos zu stornieren. Selbst dann wenn der Urlaubsort sich nicht in einer der beiden von der Regierung und dem Auswärtigen Amtes ausgesprochenen Reisewarnung betrifft.

Ist eine volle Erstattung des Reisepreises bei Pauschalreisen möglich?

Kunden die wegen einer Ansteckungsgefahr ihre Reise stornieren wollen, muss der Reiseveranstalter unter Umständen auch wenn keine Reisewarnung vorliegt den Preis voll erstatten. Dies hat das Amtsgericht Frankfurt in einem Urteil entschieden mit der Begründung, dass Reisewarnungen für das Reisegebiet nicht zwingend notwendig seien. Es genüge bereits eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine gesundheitsgefährdende Ausbreitung des Virus.

Muss ich bezahlen wenn ich aus dem Ausland zurückgeholt werden muss?

Die Bundesregierung hat Urlaubern, die aus dem Ausland zurückgeholt werden mussten, Rechnungen zwischen 200 bis 1000 Euro ausgestellt. Die Kosten hängen vom Reiseland ab.

Kann ich meine Individualreise stornieren?

Bei Individualreisen ist es oft schwer seine Reise zu stornieren und sein Geld zurückzubekommen. Hier gibt die Verbraucherzentrale Auskunft.

Kann ich mein Flugticket umtauschen?

Die Reisewarnung für 160 Nicht-EU-Länder für nicht notwendige, touristische Reisen ist von der Bundesregierung bis zum 31. August 2020 verlängert worden. Tickets für Flugreisen in dieser Zeit können umgetauscht werden. Die Airlines müssen die Kosten dann erstatten.

Corona in Kroatien: Strandpartys als Hotspot?

Viele Reise-Rückkehrer aus Kroatien hatten sich dort mit dem Coronavirus infiziert. Dabei handelt es sich hauptsächlich um junge Menschen, die an Partys teilgenommen hatten. Wie eine Urlauberin sich gegenüber dem schweizer Onlinemagazin 20min äußert, erhebt sie Vorwürfe gegen eine Bar die total überfüllt gewesen war und kaum noch Platz bot. Barkeeper trugen ihre Schutzmasken nicht nicht sachgemäß oder gar nicht. Auch Fieberkontrollen am Eingang wurden ebenfalls nur spontan genutzt.

Wegen der Quarantäne-Pflicht schränkt Eurowings seine Flüge nach Kroatien wieder ein.

Corona-Test: Panne auch in Langenau sorgt für Verwirrung

Für Aufsehen sorgen Fälle wie die jüngste Test-Panne in Bayern, die auch die Behörden in Langenau (Alb-Donau-Kreis) alarmiert: An der deutsch-österreichischen Grenze haben sich vier Männer aus Langenau auf der Heimreise aus dem Urlaub testen lassen - allerdings erhielten sie das Ergebnis der positiven Probe erst eine Woche später und waren zwischenzeitlich unter anderem arbeiten.

Sie gehören nach Angaben des Gesundheitsamtes Alb-Donau-Kreis zu den rund 1000 Menschen, die wegen eines Fehlers bei der Datenverarbeitung in Bayern erst sehr spät von ihrer Infektion erfuhren. Die Langenauer Männer hätten seither verschiedenste Kontakte gehabt, die nun zurückverfolgt würden, sagte ein Sprecher des Amtes am Dienstag in Ulm.

Laut SWR war den Männern an der Teststation gesagt worden, es sei alles in Ordnung, wenn sie nach einigen Tagen nichts hörten. Einige seien wieder zur Arbeit gegangen, zitiert der Sender den Bürgermeister von Langenau, Daniel Salemi (parteilos). Nach Angaben des Gesundheitsamtes wurden die Männer ebenso wie eine zunächst nicht bekannte Zahl von Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt.

Wie groß ist das Risiko in Kroatien Urlaub zu machen?

Das Risiko in Kroatien ist angesichts dieser Fälle sehr hoch. Vor dem Antritt einer Reise, sollten sich Urlauber unbedingt über die aktuelle Lage vor Ort und die Reisebestimmungen informieren. Das können sie auf der Webseite des Auswärtigen Amtes

Besteht ein öffentlicher Fährverkehr auf und von den kroatischen Inseln?

Reisen vom Festland auf Inseln oder von den Inseln ist möglich, vorausgesetzt, dass es eine entsprechende Verbindung gibt. Mehr Informationen zu Fährverbindungen, die von der Fährgesellschaft Jadrolinija betrieben werden

Kroatien-Reisen Corona: Autofahren in Kroatien

In Kroatien gibt es keine Beschränkungen für den Autoverkehr. In der Zwischenzeit hat die kroatische Autobahn-Betreibergesellschaft „Hrvatske Autoceste“ eine Informationskampagne über sicheres Reisen mit Hinweisschildern auf Straßen und Info-Flugblättern gestartet.