Die Infektion mit dem Corona-Virus wurde bei einem Mann aus dem Kreis Heinsberg diagnostiziert, wie das Gesundheitsministerium des Landes am Dienstagabend in Düsseldorf mitteilte. Der Kreis Heinsberg berief einen Krisenstab ein. Im Kreisgebiet bleiben am Mittwoch vorsorglich die Schulen und Kindergärten geschlossen, in der Kreisverwaltung soll es keinen Publikumsverkehr geben. Betroffen sind bereits mehrere europäische Länder, vor allem Italien.

Der Infizierte in Nordrhein-Westfalen wurde den Angaben zufolge bereits am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen. Er schwebe in Lebensgefahr und werde zurzeit auf der Intensivstation isoliert. Die Ehefrau des Mannes werde wegen Symptomen einer Viruserkrankung ebenfalls stationär behandelt. Ob sie auch mit dem Coronavirus infiziert ist, war am Dienstagabend noch offen.

Weitere Corona-Fälle in Bayern und Baden-Württemberg

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte, spätestens seit den ersten Fällen in Bayern sei auch in Nordrhein-Westfalen mit einem Import von Infektionsfällen sowie weiteren Übertragungen und Infektionsketten zu rechnen gewesen. Die Behörden gingen den Fällen nun mit Hochdruck nach, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus so gut es gehe zu verhindern.

Neben weiteren Infektionen in Bayern gibt es nun auch in Baden-Württemberg den ersten Patient mit Corona-Virus. Er kommt aus dem Kreis Göppingen: