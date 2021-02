Wegen der Corona-Pandemie wird das Classic Rock Night Open Air in Biberach zum zweiten Mal verschoben – auf Samstag, 13. August 2022. Um 18:30 Uhr geht’s los. Die Bands, die dann auftreten sollen, werden noch bekanntgegeben, teilt der Veranstalter Allgäu Concerts mit. In den vergangenen Jahren sind unter anderem Michael Patrick Kelly, Nena, Status Quo, Chris de Burgh und Foreigner vor der historischen Kulisse am Biberacher Marktplatz aufgetreten.