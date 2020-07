Am ersten Ferienwochenende in Baden-Württemberg rechnen Behörden und Polizei in der Urlaubsregion Schwarzwald mit einem großen Besucheraufkommen. Das wird noch durch die aktuelle Corona-Situation verstärkt, da voraussichtlich mehr Menschen als in vorangegangenen Jahren die deutschen Touristenregionen ansteuern werden. Besonders davon betroffen sein werden in Baden-Württemberg auch der Titisee, der Schluchsee sowie der Windgfällweiher. Dort werden in den kommenden Wochen viele Badewillige erwartet, berichtet der Schwarzwälder Bote (SB) in einem Bericht vom Freitag.

Corona Titisee und Schluchsee: Verstärkte Kontrollen

Badeseen war es in Baden-Württemberg an den vergangenen Wochenenden immer wieder zu großen Menschenansammlungen gekommen - Bodensee wird angesichts der großen Menschenaufläufe der vergangenen Wochen Sperrungen und Einschränkungen geben, Gerade anwar es inan den vergangenen Wochenenden immer wieder zu großen Menschenansammlungen gekommen - einzelne Seen wurden daraufhin sogar abgeriegelt . Und auch amwird angesichts der großen Menschenaufläufe der vergangenen Wochenundgeben, unter anderem in Sipplingen

In Bezug Titisee und Schluchsee kündigte die Polizei dem Bericht des SB zufolge an, verstärkt kontrollieren zu wollen. Mit dem erhöhten Besucherandrang seien schließlich auch Probleme des Verkehrs verbunden. Schwerpunktmäßig, so heißt es in dem Bericht, gehe es um verbotswidriges Parken außerhalb geschlossener Ortschaften in Schluchsee im Bereich Aha, B500 und L146 sowie entlang des Titisees im Bereich Hinterzarten, Bruderhalde, K4962. Durch das wilde Parken komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen.