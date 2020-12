In nahezu 8000 Fällen sei es um die Pflicht zum Tragen einergegangen, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Stuttgart. 425 Mal seien Ansammlungen das Problem gewesen. Insgesamt seien mehr als 370 Verstöße angezeigt worden. „Es gibt leider einen kleinen, ja sehr kleinen Teil der Bevölkerung, der sich nicht an die Regeln hält“, sagte der Minister.