Verdacht auf Corona: Das plant der Bund zu Quarantäne bei Halsschmerzen, Husten und Schnupfen

Beschlussvorlage des Bundes, also die Vorschläge mit denen die Bundesregierung in die Beratungen geht, liegen zahlreichen Medien vor. Darin werden auch weitere Maßnahmen zur Isolierung von Corona-Verdachtsfällen diskutiert. Im ersten Unterpunkt der Vorlage richtet sich die Bundesregierung mit Empfehlungen an die Bürger und Bürgerinnen. Der Bund empfiehlt allen Menschen mit Diedes Bundes, also die Vorschläge mit denen die Bundesregierung in die Beratungen geht, liegen zahlreichen Medien vor. Darin werden auch weiterezurvon Corona-Verdachtsfällen diskutiert. Im ersten Unterpunkt der Vorlage richtet sich die Bundesregierung mit Empfehlungen an die Bürger und Bürgerinnen. Der Bund empfiehlt allen Menschen mit Erkältungssymptomen sich zu Hause in Quarantäne zu begeben. Das soll man bei Erkältungssymptomen tun:

Bei welchen Symptomen soll ich zu Hause bleiben? Im Prinzip bei allen Erkältungssymptomen, also Halschmerzen, Husten, Schnupfen, Fieber. Der Bund betont jedoch, dass besonders bei Schnupfen und Husten eine Isolierung wichtig ist.

Wie lange muss ich bei Schnupfen und Halsschmerzen zu Hause bleiben? „Dort sollen sie fünf bis sieben Tage bis zum Abklingen der Symptome verbleiben“, heißt es. in der Vorlage.

Darf ich Kontakt innerhalb des Haushalts haben? Eher nein. Auch innerhalb des Haushalts soll man Distanz halten, wenn man erkältet ist. Das gilt insbesondere für Risikogruppen.

Darf ich bei Erkältung einkaufen oder spazieren gehen? Da man sich selbst in Quarantäne begeben hat und diese nicht vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, darf man das Haus verlassen. Allerdings sollte man abwägen, ob das nötig ist. So kann man beispielsweise Nachbarn oder Freunde bitten, einkaufen zu gehen.

Wie kann ich mich krankschreiben lassen? Die Krankschreibung soll telefonisch durch den Hausarzt erfolgen zunächst ohne Präsenzbesuch in der Praxis.

Muss ich einen Corona-Test machen? In Absprache mit dem Arzt werde auch geklärt, ob ein Corona-Test erforderlich sei.

Söder meldet Bedenken gegen Pläne für Quarantäne bei Erkältungssymptomen an

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Bedenken gegen die Pläne des Bundes angemeldet, Menschen bei jedem Auftreten von Erkältungssymptomen sofort in die häusliche Quarantäne zu schicken. Darüber müssten Bund und Länder noch einmal „ausführlich diskutieren“, sagte Söder am Montag im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf das für Montagnachmittag geplante Gespräch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der 16 Bundesländer.

Markus Söder hat die Pläne der Bundesregierung für Quarantäne bei Erkältungen kritisiert.

Anstelle dieses Weges sollte in Schulen besser eine Umstellung auf „Wechselunterricht“ erfolgen, sagte der CSU-Chef. Gruppen sollten geteilt und jeweils ein Teil zu Hause via Internet unterrichtet werden. Auch der „Leistungsdruck“ müsse in dieser Zeit gesenkt werden. Es könne nicht sein, Schülern in der derzeitigen Lage die selben Aufgaben- und Klausurenprogramm abzuverlangen wie üblich.

Corona Cluster: Quarantäne auch ohne positiven Test möglich?

Da eine vollständige Nachverfolgung von Kontakten oft nicht möglich ist, sollen bei Ausbruchsgeschehen in einem bestimmten Cluster wie einer Schule oder einem Unternehmen die Maßnahmen wie eine Quarantäne auch ohne positives Testergebnis angewendet werden. „Mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit ist die Isolierung von Kontakt- bzw. Ausbruchsclustern im Vergleich zu Beschränkungsmaßnahmen ein milderes Mittel“, heißt es in der Vorlage.

Christian Drosten hatte diese Der Berliner Virologe Prof.hatte diese Möglichkeit zur Eindämmung der Pandemie in dem NDR-Podcast „Coronavirus Update“ mehrfach zur Sprache gebracht.

Das bedeuten Quarantäne und Isolierung

Bei den unterschiedlichen Maßnahmen fallen immer wieder die Begriffe „Quarantäne“ und „Isolierung“. Doch was heißt was?

Isolierung: Die Isolierung ist eine behördlich angeordnete Maßnahme bei Kranken mit bestätigter Corona-Infektion. Die Entlassung aus der Isolierung erfolgt nach festgelegten Kriterien. In der Regel ist dies der Fall, wenn davon auszugehen ist, dass die Person nicht mehr ansteckend ist.

Quarantäne: Die Quarantäne ist eine zeitlich befristete Absonderung von Personen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht oder von Personen, die möglicherweise das Virus verbreiten können. Die Quarantäne kann sowohl von den Behörden festgelegt werden, als auch freiwillig erfolgen.