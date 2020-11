Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Samstag einen neuen Rekordwert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Besonders in Baden-Württemberg gibt es Städte mit hohen Fallzahlen. Dort liegt keine Stadt mehr unter dem Grenzwert von 50. Auch in Karlsruhe steigt die 7-tage.Inzidenz weiter an. So ist die Situation am Beginn der neuen Woche.