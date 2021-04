Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen

Welche Corona-Regeln gelten in Baden-Württemberg?

Wie sind die Fallzahlen am Freitag im Landkreis Karlsruhe?

Der Inzidenzwert in der Stadt Karlsruhe liegt am Freitag bei 100. Der Landkreis Karlsruhe liegt darüber. Wie ist die Lage in Stadt und Landkreis?

Video Länder beraten über Schule nach den Osterferien Mehr zum Video

Corona Fallzahlen Landkreis Karlsruhe: So hoch sind die Corona-Zahlen

Der Kreis Karlsruhe meldet tägliche die aktuellen Corona-Zahlen in einer Karte. Die Karte zeigt die unterschiedlichen Kommunen im Landkreis.

So sehen die Werte für das Stadtgebiet Karlsruhe im Detail aus (Stand 09.04.2021, 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 8314

Aktive Fälle sind momentan noch 541 Personen

7-Tage-Inzidenz: 100 (Stand 08.04..; 16:00 Uhr)

So hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen im Landkreis Karlsruhe am Freitag 09.04.

© Foto: Landkreis Karlsruhe

Neben den Zahlen für das Stadtgebiet werden auch die Fallzahlen für den Landkreis ausgegeben (Stand 09.04., 0:00 Uhr)

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 22.989

Zahl der aktuell Infizierten: 1424

Zahl der Toten: 598

7-Tage-Inzidenz: 107,6 (08.04., 16:00 Uhr)

Inzidenzwert Karlsruhe

Nach Informationen des ZDF ist die Inzidenz in der Stadt Karlsruhe um 17 Prozent in der letzten Woche gesunken. Im Landkreis immerhin um 25 Prozent in sieben Tagen. Deutschlandweit sinkt die wichtige Kennzahl um 19 Prozent. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.

Corona Fallzahlen Landkreis Karlsruhe: So hoch sind die Werte in den Gemeinden

Neben den Zahlen für den gesamten Landkreis, teilt das Landratsamt immer auch die Zahlen für die einzelnen Gemeinden mit. Die Zahlen in Klammern bezeichnen jeweils die aktiv Infizierten (Stand 09.04.)

Bad Schönborn 605 (25)

Bretten 1396 (49)

Bruchsal 1586 (82)

Dettenheim 147 (15)

Eggenstein-Leopoldshafen 422 (5)

Ettlingen 1148 (60)

Forst 228 (12)

Gondelsheim 156 (7)

Graben-Neudorf 327 (8)

Hambrücken 185 (20)

Karlsbad 495 (49)

Karlsdorf-Neuthard 355 (22)

Karlsruhe 8314 (541)

Kraichtal 440 (18)

Kronau 200 (11)

Kürnbach 84 (7)

Linkenheim-Hochstetten 279 (29)

Malsch 356 (26)

Marxzell 170 (5)

Oberderdingen 450 (44)

Oberhausen-Rheinhausen 299 (9)

Östringen 539 (37)

Pfinztal 419 (45)

Philippsburg 525 (54)

Rheinstetten 621 (59)

Stutensee 659 (31)

Sulzfeld 170 (8)

Ubstadt-Weiher 355 (28)

Waghäusel 938 (56)

Waldbronn 384 (31)

Walzbachtal 318 (13)

Weingarten 375 (14)

Zaisenhausen 44 (4)

Corona Zahlen Karlsruhe: Diese Fallzahlen meldet das RKI

Auch das Robert Koch-Institut meldet täglich die aktuellen Corona-Zahlen. Diese unterscheiden sich von denen des Landkreises aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung.

Die Zahlen aus dem Stadtkreis Karlsruhe im Detail (Stand 09.04.2021, 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 8266

Neuinfektionen: 102

7-Tage-Inzidenz: 100

Tote: 180

Aktuelle Lage der Covid 19-Infektionen der Gemeinden in Karlsruhe

Corona mit den entsprechenden Fallzahlen in den einzelnen Gemeinden von Karlsruhe aussieht, erfahrt ihr unter Wie die aktuelle Lage zumit den entsprechenden Fallzahlen in den einzelnen Gemeinden von Karlsruhe aussieht, erfahrt ihr unter corona.karlsruhe.de

Corona Impfung Karlsruhe: Termin, Anmeldung und Registrierung

Ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Corona ist die Impfung. Wie man zum Impfzentrum kommt, wo man einen Termin ausmachen kann und alle Fragen und Antworten hat der Landkreis auf seiner Internetseite zusammengefasst.

Corona Karlsruhe: So sind Ärzte und Teststellen zu erreichen

Treten Symptome einer Corona-Infektion auf, ist es wichtig diese abzuklären. Ob ein Test nötig ist und wie Menschen Informationen und Hilfe bekommen, erfahren Sie an diesen Hotlines:

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Telefon 116 117

Corona-Hotline: Telefon (0721) 133 33 33 (rund um die Uhr erreichbar)