Restaurants dürfen tagsüber wieder öffnen, auch Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum in Rom sind Besuchern wieder zugänglich. Keine der italienischen Regionen galt am Montag noch als rote Zone, der Kategorie mit dem größten Infektionsrisiko.

Als orange - der Kategorie für das mittlere Infektionsrisiko - eingestuft wurden:

Die nächtliche Ausgangssperre von 22.00 bis 05.00 Uhr bleibt auch nach den Lockerungen landesweit in Kraft. Restaurants, die bisher nur Außer-Haus-Service anbieten durften, dürfen nun aber wieder bis 18.00 Uhr Gäste vor Ort bedienen.wie die Vatikanischen Museen oder das Forum in Rom dürfen wieder öffnen - allerdings nur von montags und bis freitags. Mit deram Wochenende sollen große Menschenansammlungen verhindert werden.Bereits nach der Ankündigung der Lockerungen am Wochenende waren die Menschen in vielen italienischen Städten zu Tausenden auf die Straßen und in die Parks geströmt.

Gesundheitsminister Roberto Speranza warnte vor fahrlässigem Verhalten. Die Einstufung von Regionen alsbedeute nicht, „dass wir der Gefahr entkommen sind“, sagte er. Die Menschen müssten weiterhin „größte Vorsicht walten lassen, wenn wir die Fortschritte der vergangenen Wochen nicht rückgängig machen wollen“. In Italien war die Zahl derzuletzt deutlich zurückgegangen. Am Sonntag wurden nach Behördenangaben landesweit 11.252 neue Ansteckungsfälle verzeichnet, rund 1500 weniger als am Vortag.Während der ersten Infektionswelle im Frühjahr 2020 war Italien eines der am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder Europas gewesen. Insgesamt starben in dem Land seitmehr als 88.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Ein landesweiterund weitreichende Schließungen von Geschäften und Lokalen haben die italienische Wirtschaft in eine tiefe Rezession gestürzt.