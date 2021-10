Wintersportort Europa. Zahlreiche Menschen steckten sich beim Après-Ski mit Covid-19 an und schleppten das Virus anschließend nach Hause in ihre Heimatländer. Der österreichische Ischgl wurde im März 2020 zu einem Epizentrum der Verbreitung des Coronavirus in ganz. Zahlreiche Menschen steckten sich beim Après-Ski mit Covid-19 an und schleppten das Virus anschließend nach Hause in ihre Heimatländer.

Im Winter 2021 sollen sich diese dramatischen Ereignisse nicht noch einmal wiederholen. Am 25. November startet Ischgl in die diesjährige Wintersaison. Nachdem aus Sicherheitsgründen die Saison im vergangenen Jahr ausgefallen war, sollen in der Wintersaison 2021/22 umfangreiche Anti-Corona-Maßnahmen Touristinnen und Touristen vor Covid-19 schützen.

Anti-Corona-Maßnahmen in Ischgl, Österreich: Garantie für sicheren Ski- und Winterurlaub?

„Ziel ist und bleibt es, eine der sichersten Destinationen im Alpenraum für unsere Gäste zu sein“, sagte Alexander von der Thannen vom Tourismusverband Paznaun-Ischgl. Er kündigt bereits folgende Maßnahmen an:

Seilbahnkabinen würden mit Kaltvernebelungsgeräten desinfiziert .

. Auch Skibusse , Sportshops, Skidepots, WC-Anlagen, Aufzugskabinen und Erste-Hilfe-Stationen würden mit dieser Methode desinfiziert werden.

, Sportshops, Skidepots, WC-Anlagen, Aufzugskabinen und Erste-Hilfe-Stationen würden mit dieser Methode desinfiziert werden. Kamerasysteme sollen die Wartezeiten an den Kassen und Liften mittels Dichtemessungen und Mobilitätsanalysen optimieren.

Winterurlaub in Ischgl, Österreich: Gilt die 3G-Regel?

Die offiziellen Regeln der Behörden für die kommende Winterurlaubssaison sind noch nicht bekannt. Absehbar ist jedoch, dass für den Skibetrieb die 3G-Regel gilt. Das heißt, nur Getestete, Geimpfte und Genesene dürfen auf die Piste. In geschlossenen Bereichen und in den Seilbahnkabinen wird es voraussichtlich eine FFP2-Maskenpflicht geben.