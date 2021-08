Die Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm steigt schon seit längerer Zeit wieder und hat heute, am 18. August, einenüberschritten. Wie das Landratsamt mitteilte, hat die Inzidenz den Wert von 35 wieder überschritten. Sollte das drei Tage in Folge bis Freitag, 20. August so bleiben, würden einige Corona-Regeln wieder