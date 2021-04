Angela Merkel (CDU) dringt auf eine zügige Verabschiedung der Bundes-Notbremse gegen die dritte Corona-Welle. „Wir setzen die Notbremse bundesweit um“, sagte Merkel. „Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Landkreis wann gilt oder was wann nicht gilt, das ist dann vorbei.“ Die Bundesregierung will die dritte Corona-Welle mit einheitlichen Vorschriften brechen. Kanzlerindringt auf eine zügige Verabschiedung der Bundes-Notbremse gegen die dritte Corona-Welle. „Wir setzen die Notbremse bundesweit um“, sagte Merkel. „Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Landkreis wann gilt oder was wann nicht gilt, das ist dann vorbei.“

Corona-Notbremse für Deutschland: Diese Regeln sollen gelten

Die bundesweit verbindliche Notbremse soll in Kreisen und kreisfreien Städten ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gezogen werden. Wird diese Schwelle an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten, greifen ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen. In betroffenen Kreisen und kreisfreien Städten sollen unter anderem nächtliche Ausgangssperren von 21.00 bis 05.00 Uhr gelten, auch die nicht für die Grundversorgung notwendigen Geschäfte müssen schließen.

Umgekehrt wird die Notbremse wieder außer Kraft gesetzt, wenn die Inzidenz an fünf Werktagen unter 100 bleibt.

Inzidenz 200: Präsenzunterricht soll verboten werden

Schüler und Lehrer müssen sich für die Teilnahme am Präsenzunterricht zweimal pro Woche testen lassen. Bei einem Inzidenzwert von über 200 darf es nur noch Distanzunterricht geben. Betroffen sind neben den allgemeinbildenden Schulen auch Berufsschulen, Hochschulen und außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung.

Diese Regionen liegen laut RKI derzeit bei einer 7-Tage-Inzidenz über 200:

567,4 Stadt Hof

532,9 Kreis Greiz

474,7 Kreis Hof

378,4 Kreis Zwickau

376,8 Kreis Erzgebirgskreis

364,8 Kreis Wartburgkreis

358,7 Stadt Gera

347,3 Kreis Vogt

344,8 Kreis Sonneberg

343,5 Kreis Ilm-Kreis

341,3 Kreis Dingolfing-Landau

338,7 Kreis Gotha

330,5 Kreis Mühldorf a.Inn

327,8 Stadt Remscheid

324,2 Kreis Schmalkalden-Meiningen

322,3 Stadt Heilbronn

322,1 Kreis Kronach

320,9 Kreis Burgen

316,5 Kreis Vechta

315 Kreis Fulda

313,9 Kreis Deggendorf

307,5 Kreis Schwäbisch Hall

289,9 Kreis Hersfeld-Rotenburg

287,7 Stadt Salzgitter

286,8 Kreis Haßberge

282,3 Kreis Spree-Neiße

280 Kreis Weimarer Land

279,1 Kreis Saalekreis

276,5 Kreis Sömmerda

275,9 Kreis Straubing-Bogen

272,5 Stadt Kaufbeuren

271,2 Stadt Chemnitz

268,3 Kreis Donau-Ries

267,5 Kreis Rhön-Grabfeld

267,1 Stadt Hagen

265,3 Stadt Memmingen

264,8 Kreis Cham

264,5 Kreis Hohenlohekreis

260,9 Stadt Suhl

257,7 Kreis Saale-Orla-Kreis

255,7 Kreis Kulmbach

255,2 Kreis Bautzen

253,9 Kreis Saalfeld-Rudolstadt

250,1 Kreis Lichtenfels

249,5 Stadt Offenbach

249,3 Kreis Altötting

248,7 Kreis Traunstein

248,3 Kreis Saale-Holzland-Kreis

246,3 Stadt Halle

246,1 Stadt Augsburg

240,1 Kreis Stendal

239,3 Stadt Amberg

238,7 Kreis Mittelsachsen

238,6 Kreis Elbe-Elster

238,2 Stadt Worms

236,7 Stadt Bayreuth

236,6 Kreis Vogelsbergkreis

234,7 Kreis Nordsachsen

234,2 Kreis Heidenheim

234 Kreis Göppingen

233,2 Kreis Oder-Spree

230 Kreis Kelheim

229,6 Kreis Meißen

228,8 Kreis Ostallgäu

228,7 Kreis Marburg-Biedenkopf

227 Stadt Ludwigshafen

226,1 Stadt Landshut

226 Kreis Eichsfeld

226 Kreis Altenburger Land

222,6 Kreis Märkischer Kreis

219,8 Stadt Kempten

219,5 Kreis Heilbronn

219,5 Stadt Fürth

217,7 Kreis Vorpommern-Greifswald

216,9 Kreis Kyffhäuserkreis

215,7 Kreis Regen

215,1 Stadt Mülheim a.d.Ruhr

214,1 Stadt Solingen

210,1 Kreis Landshut

209,9 Kreis Unterallgäu

209,2 Stadt Wuppertal

208,8 Kreis Limburg-Weilburg

208,8 Kreis Oberbergischer Kreis

208,6 Kreis Cloppenburg

208,5 Kreis Görlitz

208,2 Kreis Mansfeld-Südharz

208 Kreis Ansbach

207,1 Kreis Regensburg

205,1 Stadt Duisburg

204,7 Stadt Nürnberg

204,5 Stadt Gelsenkirchen

204,4 Kreis Unna

204,1 Kreis Lahn-Dill-Kreis

203,7 Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

201,8 Kreis Rastatt

Notbremse an Schulen: Lehrerverbände kritisieren Corona-Maßnahme

Lehrerverbände kritisieren die geplante Notbremse für Schulen ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200. „Niemand aus der Schulpraxis versteht, warum Schulen plötzlich bis zu einer Inzidenz von 200 geöffnet bleiben können“, betonte Michael Schwägerl, Vorsitzender des Bayerischen Philologenverbands (bpv) . Der Vorschlag dürfe nicht im Freistaat umgesetzt werden. Bisher gilt in Bayern die Notbremse mit Distanzunterricht für die meisten Schüler ab 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Nach einem Beschluss des Bundeskabinetts sollen im Rahmen der Bundesnotbremse Schulen erst schließen, wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 200 überschreitet. Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen sind möglich. Diese Bremse soll auch für Kitas gelten, die Länder können aber Notbetreuung ermöglichen. Wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, könnte die Notbremse für Schulen Ende April in ganz Deutschland in Kraft treten.

„Wenn man massive Einschränkungen im öffentlichen und privaten Leben anordnet, um Kontakte zu vermeiden, dann ist es geradezu grob fahrlässig, mit Schulschließungen bis zu einer Inzidenz von 200 zu warten“, kritisierte Pankraz Männlein, Landesvorsitzender des Verbandes der Lehrer an beruflichen Schulen (VLB)

Auch der Deutsche Realschullehrerverband (VDR) fordert niedrigere Grenzwerte für Schulen. „Neben einer klar strukturierten Test- und Impfstrategie muss man sich jetzt bundesweit auf eindeutige Grenzwerte mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 für Wechselunterricht und 100 für Distanzunterricht festlegen“, meinte der Verbandsvorsitzende Jürgen Böhm.

Bundestag entscheidet über Notbremse am kommenden Mittwoch

Der Bundestag will über die bundesweit einheitliche Corona-„Notbremse“ am Mittwoch kommender Woche entscheiden. Das teilte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, mit. Es werde aber noch deutlich länger als acht Tage dauern, bis die Änderungen am Infektionsschutzgesetz wirksam würden, sagte sie. Die Bundesländer seien weiter in der Verantwortung, auf die steigende Zahl an Neuinfektionen zu reagieren.