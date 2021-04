Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen.

Auch die Inzidenz in Baden-Württemberg klettert weiter.

Diesen Städten und Landkreisen in BW droht die Notbremse

Der Inzidenzwert in Baden-Württemberg steigt weiter. Immer noch liegt nach Informationen des Robert Koch-Instituts kein Landkreis unter dem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Dafür liegen am Dienstag, 06.04.2021 lediglich 14 Landkreise unter einer Inzidenz von 100.

Corona Inzidenz BW: Zahlreiche Kreise rutschen über Ostern wieder unter 100

Im Vergleich zu vergangener Woche hat sich die Zahl der Städte und Kreise mit einer Inzidenz unter 100 am Dienstag 06.04.2021 erhöht. So sanken im Vergleich zu Donnerstag 01.04.2021 der Kreis Enzkreis, Tuttlingen, die Stadt Karlsruhe, der Kreis Emmendingen, der Bodenseekreis und der Kreis Waldshut unter die Marke von 100. Über Ostern wird allerdings weniger gemeldet und getestet, weshalb die Zahlen nicht aussagekräftig sind.

Corona Inzidenz BW: Stuttgart, Heidelberg, Freiburg - Hier liegt die Inzidenz unter 100

Diese Städte und Kreise in Baden-Württemberg haben aktuell (Stand: 06.04.2021) eine 7-Tage-Inzidenz von unter 100:

99,7 Kreis Enzkreis

99,5 Kreis Tuttlingen

98,4 Stadt Karlsruhe

97,7 Stadt Pforzheim

97,2 Kreis Böblingen

96,1 Kreis Emmendingen

92 Kreis Bodenseekreis

91,8 Kreis Waldshut

87,1 Kreis Schwarzwald-Baar-Kreis

74,7 Kreis Calw

72,1 Kreis Lörrach

71,2 Stadt Heidelberg

67,5 Kreis Breisgau-Hochschwarzwald

57,1 Stadt Freiburg i.Breisgau

Corona Inzidenz: Karlsruhe, Rems-Murr-Kreis, Tübingen - Diese Kreise haben eine Inzidenz über 100

Diese Städte und Kreise in Baden-Württemberg haben aktuell (Stand 06.04.2021) laut RKI eine Inzidenz über 100:

278,5 Kreis Schwäbisch Hall

207,7 Kreis Hohenlohekreis

194,3 Stadt Heilbronn

176,7 Kreis Rastatt

154,4 Kreis Sigmaringen

154,1 Kreis Main-Tauber-Kreis

153,2 Stadt Mannheim

147,8 Kreis Ostalbkreis

135,9 Stadt Baden-Baden

134,4 Kreis Heilbronn

132,6 Kreis Heidenheim

127,7 Kreis Freudenstadt

123 Kreis Reutlingen

122 Kreis Karlsruhe

120,5 Kreis Konstanz

118 Kreis Rems-Murr-Kreis

117,2 Kreis Esslingen

117,2 Kreis Ortenaukreis

116,2 Kreis Göppingen

116,2 Kreis Rhein-Neckar-Kreis

115,6 Kreis Neckar-Odenwald-Kreis

114,4 Stadt Ulm

114,3 Kreis Biberach

112,2 Kreis Rottweil

112 Kreis Zollernalbkreis

108,4 Kreis Tübingen

108,4 Kreis Ludwigsburg

108 Stadt Stuttgart

103,7 Kreis Ravensburg

102 Kreis Alb-Donau-Kreis

Corona Verordnung BW: Notbremse ab Inzidenz 100

Notbremse soll konsequenter angewendet werden. Übersteigt die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert 100 treten folgende Regeln in Kraft: Seit dem 29.03.2021 gilt eine neue Corona-Verordnung und damit neue Corona-Regeln in Baden-Württemberg . Besonders diesoll konsequenter angewendet werden. Übersteigt die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert 100 treten folgende Regeln in Kraft:

Schließung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten für den Publikumsverkehr.

Schließung von Außensportanlagen für den Amateur und individuellen Freizeitsport. Ab dem 29. März dürfen maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten individualsportlich aktiv sein. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen weiterhin nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben gelten als ein Haushalt. Weitläufige Anlagen im Freien wie Golfplätze, Reitanlagen oder auch Tennisplatzanlagen dürfen auch von mehreren individualsportlich aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden.

Der Einzelhandel darf kein Click & Meet anbieten.

Schließung von Betrieben zur Erbringung körpernaher Dienstleistungen (Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-, Sonnen- und Piercingstudios, sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen).

Friseure dürfen weiter offen bleiben.

Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen nur Online-Angebote anbieten.

Ausgangssperre: Wenn bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine erhebliche Gefährdung der wirksamen Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus besteht, ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags nur bei Vorliegen triftiger Gründe gestattet.

Inzidenz in Tübingen trotz Modellversuch hoch - Greift Notbremse?

Der Tübinger Corona-Modellversuch „Öffnen mit Sicherheit“ kann unter den Bedingungen des Osterwochenendes auch am Dienstag weitergehen, obwohl im Landkreis die Notbremse greift. Das teilte die Stadt am Montag mit. Ob der modifizierte Modellversuch in Tübingen auch über den Dienstag hinaus fortgesetzt werde, entscheide die Landesregierung am Dienstag, hieß es von Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne).

Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche - liegt in der Stadt Tübingen bei 89, im Landkreis bei 118,5. Zum Vergleich: Am 18. März betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt noch 19,7.

