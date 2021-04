Die Corona-Zahlen in Deutschland stiegen vor Ostern deutlich

Auch die Inzidenz in Baden-Württemberg kletterte

Über die Osterfeiertage allerdings sank die Inzidenz in zahlreichen Kreisen und Städten in BW

Das RKI weist allerdings darauf hin, dass rund um die Osterfeiertage weniger Tests gemacht und gemeldet wurden

Diesen Städten und Landkreisen in BW droht weiterhin die Notbremse

Der Inzidenzwert in Baden-Württemberg sinkt leicht. Am Donnerstag 08.04.2021 liegt nach Informationen des Robert Koch-Instituts kein Landkreis unter dem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Dafür liegen am Mittwoch, 07.04.2021 lediglich 18 Landkreise unter einer Inzidenz von 100.

Corona Inzidenz BW: Zahlreiche Kreise rutschen über Ostern wieder unter 100

Im Vergleich zu vergangener Woche hat sich die Zahl der Städte und Kreise mit einer Inzidenz unter 100 am Donnerstag 08.04.2021 deutlich erhöht. So war die Zahl der Städte und Kreise unter 100 mit 22 etwa doppelt so hoch wie noch am Gründonnerstag. Über Ostern wird allerdings weniger gemeldet und getestet, weshalb die Zahlen nicht aussagekräftig sind.

Corona Inzidenz BW Karte: Ulm, Heidelberg, Freiburg - Hier liegt die Inzidenz unter 100

Diese Städte und Kreise in Baden-Württemberg haben aktuell (Stand: 08.04.2021) eine 7-Tage-Inzidenz von unter 100:

97,7 Kreis Zollernalbkreis

96,3 Kreis Rhein-Neckar-Kreis

96,2 Stadt Ulm

95,9 Kreis Main-Tauber-Kreis

95,8 Kreis Heilbronn

93,7 Kreis Rottweil

93,3 Kreis Bodenseekreis

88,6 Kreis Böblingen

88,1 Stadt Karlsruhe

87,9 Kreis Ortenaukreis

81,8 Stadt Pforzheim

81,2 Kreis Enzkreis

80,8 Kreis Neckar-Odenwald-Kreis

80,7 Kreis Waldshut

77,5 Kreis Emmendingen

72 Kreis Konstanz

71,5 Kreis Schwarzwald-Baar-Kreis

68,5 Kreis Calw

65,1 Kreis Lörrach

60,7 Stadt Heidelberg

56,9 Kreis Breisgau-Hochschwarzwald

53,2 Stadt Freiburg i.Breisgau

Corona Inzidenz: Esslingen, Ravensburg, Tübingen- Diese Kreise haben eine Inzidenz über 100

Diese Städte und Kreise in Baden-Württemberg haben aktuell (Stand 08.04.2021) laut RKI eine Inzidenz über 100:

229,7 Kreis Schwäbisch Hall

168,3 Stadt Heilbronn

159,8 Kreis Hohenlohekreis

135,3 Kreis Ostalbkreis

134 Kreis Rastatt

128,8 Kreis Heidenheim

128,8 Stadt Mannheim

125 Stadt Baden-Baden

118,5 Kreis Reutlingen

115,7 Kreis Esslingen

112,5 Kreis Freudenstadt

111,2 Kreis Rems-Murr-Kreis

110,4 Kreis Göppingen

107,8 Kreis Biberach

106,6 Kreis Alb-Donau-Kreis

103,9 Kreis Sigmaringen

103,6 Kreis Ludwigsburg

102,3 Kreis Tübingen

102,2 Stadt Stuttgart

100,9 Kreis Ravensburg

100,9 Kreis Tuttlingen

Corona Regeln Baden-Württemberg: Das gilt bei Treffen, Geschäften und Sport laut Verordnung

Die Corona-Verordnung für Baden-Württemberg wurde nochmals geändert. Beim Nächsten Corona-Gipfel am 12.04.2021 könnte eine weitere Verschärfung der Regeln kommen. Was gilt aktuell bei Treffen, Geschäften und Sport?

Corona Verordnung BW: Notbremse ab Inzidenz 100

Notbremse soll konsequenter angewendet werden. Übersteigt die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert 100 treten folgende Regeln in Kraft: Seit dem 29.03.2021 gilt eine neue Corona-Verordnung und damit neue Corona-Regeln in Baden-Württemberg . Besonders diesoll konsequenter angewendet werden. Übersteigt die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert 100 treten folgende Regeln in Kraft:

Schließung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten für den Publikumsverkehr.

Schließung von Außensportanlagen für den Amateur und individuellen Freizeitsport. Ab dem 29. März dürfen maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten individualsportlich aktiv sein. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen weiterhin nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben gelten als ein Haushalt. Weitläufige Anlagen im Freien wie Golfplätze, Reitanlagen oder auch Tennisplatzanlagen dürfen auch von mehreren individualsportlich aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden.

Der Einzelhandel darf kein Click & Meet anbieten.

Schließung von Betrieben zur Erbringung körpernaher Dienstleistungen (Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-, Sonnen- und Piercingstudios, sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen).

Friseure dürfen weiter offen bleiben.

Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen nur Online-Angebote anbieten.

Ausgangssperre: Wenn bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine erhebliche Gefährdung der wirksamen Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus besteht, ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags nur bei Vorliegen triftiger Gründe gestattet.

Corona Tübingen Inzidenz: Außengastronomie muss schließen

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) und die Pandemiebeauftragte Lisa Federle haben an die Einwohner der Stadt appelliert, die Corona-Regeln einzuhalten. In einem offenen Brief fordern sie: „Mithelfen, damit Tübingen offen bleibt“. Zugleich warben Palmer und Federle um Verständnis, dass das Corona-Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“ vorerst nur unter verschärften Bedingungen weiter gehen kann. Die Außengastronomie musste schließen.

Die Zahl der Kontakte in der Stadt werde zurückgehen, weil Auswärtige kein Tagesticket mehr erhalten könnten und die Außengastronomie nicht mehr zum Verweilen in der Stadt einlade.

Die Corona-Zahlen im Kreis Tübingen waren gestiegen. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 102,3 (Stand 08.04.). Die Inzidenz in der Stadt Tübingen lag am Mittwoch 07.04. nach Angaben des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer bei 73.

