Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen deutlich

Auch die Inzidenz in Baden-Württemberg steigt.

Diese Städte und Landkreise liegen unter einer Inzidenz von 100

Ab Samstag greift die Bundes-Notbremse und damit gelten auch in Baden Württemberg neue Regeln für Hotspots mit einer Inzidenz über 100. Nur vier Landkreise liegen am Freitag laut Robert Koch-Institut (RKI) in Baden-Württemberg unter diesem Wert.

Corona-Inzidenz-Karte BW: Lörrach und Freiburg - Hier liegt die Inzidenz unter 100

Diese Städte und Kreise in Baden-Württemberg haben aktuell (Stand: 23.04.2021) eine 7-Tage-Inzidenz von unter 100:

99,2 Kreis Lörrach

94,9 Kreis Emmendingen

90 Stadt Freiburg i.Breisgau

66,4 Kreis Breisgau-Hochschwarzwald

Corona BW Inzidenz: Esslingen, Tübingen, Ludwigsburg- Hier ist die Inzidenz über 100

330,1 Kreis Heilbronn

275,7 Stadt Heilbronn

266,4 Kreis Tuttlingen

253,6 Kreis Schwäbisch Hall

248,5 Kreis Heidenheim

248,1 Kreis Rottweil

229,6 Kreis Ostalbkreis

223,6 Kreis Calw

222 Enzkreis

219,2 Kreis Esslingen

216,5 Kreis Zollernalbkreis

214,2 Kreis Rems-Murr-Kreis

212,1 Kreis Biberach

207,3 Stadt Stuttgart

207,2 Kreis Göppingen

205,9 Stadt Ulm

205 Stadt Mannheim

200,1 Kreis Rastatt

199,6 Kreis Freudenstadt

198,4 Kreis Ludwigsburg

197,1 Kreis Hohenlohekreis

195,4 Kreis Alb-Donau-Kreis

193,4 Schwarzwald-Baar-Kreis

186,7 Kreis Tübingen

186,6 Stadt Baden-Baden

176,6 Kreis Reutlingen

175,9 Kreis Böblingen

175,8 Kreis Sigmaringen

167,5 Stadt Pforzheim

160,4 Kreis Karlsruhe

155,2 Kreis Ravensburg

153,3 Kreis Konstanz

148,5 Bodenseekreis

146,4 Stadt Karlsruhe

145 Ortenaukreis

144,1 Rhein-Neckar-Kreis

142 Neckar-Odenwald-Kreis

120,8 Main-Tauber-Kreis

107,6 Kreis Waldshut

104 Stadt Heidelberg

Ab welcher Inzidenz schließen Schulen?

Mit der Notbremse des Bundes gelten für Schulen und Hochschulen nun dieselben Regeln. Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 165, ist Präsenzunterricht verboten. Eine Notbetreuung für Kinder bis Klasse 7 wird angeboten.

Corona Regeln Friseure Baden-Württemberg: Braucht man einen Corona-Test für den Friseur?

Corona Zahlen BW: Neuinfektionen, Inzidenz und Fallzahlen

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist deutlich gestiegen. Im Laufe der vergangenen sieben Tage haben die Behörden mit Stand vom Freitag (17.00 Uhr) im Schnitt 184,5 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner registriert, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Am Dienstag lag der Wert noch bei 172,5.

Die Zahl der bestätigten Fälle seit Pandemiebeginn stieg um 3793 auf 421.284. 14 weitere Menschen starben an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit. Die Zahl der Toten stieg damit auf 9160. Als genesen gelten 371.600 Menschen (plus 2900).

