Die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg und ingehen in der Tendenz wieder nach oben. Als Hauptgrund dafür wird die Ausbreitung dervonund Gesundheitsämtern genannt. Ingibt es jetzt eine steigende Zahl an, die auf einen Abend in einem Lokal am 2. Juli zurückgeführt werden. Sie ist, wie die Deutsche Presse-Agentur (DPA) berichtet, auf 49 gestiegen. Die DPA bezieht sich auf eine Meldung der Stadt Karlsruhe vom Mittwoch. Unterdessen meldete sich das baden-württembergischezu Wort: Amtschefappellierte an die Behörden vor Ort, den Bußgeldkatalog „entsprechend auszuschöpfen“, sofern ein offensichtliches Fehlverhalten nachgewiesen werde. Zuvor hatten die „Stuttgarter Zeitung“/„Stuttgarter Nachrichten“ (StZ/STN) darüber berichtet.