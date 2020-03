Das Robert-Koch-Institut (RKI) stuft das Gesundheitsrisiko durch das Coronavirus in Deutschland als „hoch“ ein. Gründe für die Änderung der Risikoeinschätzung sind laut RKI-Präsident Lothar Wieler die Dynamik und der starke Anstieg der Fallzahlen. Auch waren Alarmsignale aus öffentlichen Gesundheitsdiensten und Kliniken ausschlaggebend. Ein weiterer Grund war, dass die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehbar sind. Es gebe immer mehr Fälle, die nicht auf bekannte Fälle zurückzuführen sind. An Krankenhäuser richtet Wieler ein Appell: Sie sollen die Kapazität auf Intensivstationen ausbauen.

In manchen Regionen sei das Risiko sogar „sehr hoch“

Das Risiko variiere von Region zu Region. Im Landkreis Heinsberg und in Nordrhein-Westfalen könne es auch „sehr hoch“ sein. Zuvor noch wurde die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung als mäßig eingestuft. Wieler sagte zugleich, dass man davon ausgehen muss, dass die Zahl der Erkrankten wesentlich höher ist, als sie dem RKI übermittelt werden. Bis Montagabend gab es laut RKI in Deutschland 6012 Infizierte – das waren mehr als 1100 Fälle mehr als am Tag zuvor. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität ging am Dienstag bereits von mehr als 7200 bestätigten Infektionen in Deutschland aus.

Shutdown in Deutschland

Der Coronavirus zwingt Deutschland außerdem zum Stillstand. Welche Maßnahmen es gibt, erfahrt ihr hier:

Ikea schließt alle Filialen in Deutschland

Mit dem Shutdown hat auch Ikea beschlossen, alle 53 Filialen in Deutschland zu schließen.

Rückholaktion und Reisewarnung

Bundesaußenminister Heiko Maas plant eine Rückholaktion für Deutsche. die im Ausland festsitzen. Eine weltweite Reisewarnung wurde ausgesprochen.