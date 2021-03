Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs treffen sich am kommenden Mittwoch, 03.03.2021, zum nächsten Corona-Gipfel, um über die weiteren Maßnahmen in der Corona-Pandemie zu entscheiden

Vorerst läuft der Lockdown in Deutschland bis zum 7. März

Viele Menschen sehnen sich einer Umfrage zufolge nach mehr Freiheiten

Weitreichende Lockerungen wird es aber erst geben, wenn die Corona-Zahlen weiter gesunken sind

Vieles hängt davon ab, ob die Impfungen beschleunigt werden können

Den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge wurden bislang etwa 6,4 Millionen Dosen des Impfstoffs verabreicht (Stand 2.3., 8.00 Uhr). Davon haben rund 4,2 Millionen Menschen eine Erstimpfung und fast 2,2 Millionen bereits die Zweitimpfung bekommen. Zum zweiten Mal wurden im Bundesdurchschnitt bisher 2,6 Prozent der Einwohner gepikst.

Impfstoff gegen Corona: Thüringen führt im Ländervergleich

Bei den Erstimpfungen führt Thüringen die Liste im Ländervergleich mit einer Quote von 5,7 Prozent an, Brandenburg ist mit 4,3 Prozent bislang das Schlusslicht. Bei den Zweitimpfungen liegt Rheinland-Pfalz (3,4 Prozent) vorn, die kleinste Quote haben derzeit Hessen und Niedersachsen (2,2 Prozent).

Bei den meisten Geimpften handelt es sich laut RKI-Statistik um alte Menschen, Personal in Krankenhäusern und Altenheimen sowie Pflegeheimbewohner.

Impfstrategie: Markus Söder will „das System verändern“

Im Vergleich mit Ländern wie Israel oder den USA hinkt Deutschland beim Impfen allerdings hinterher. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat deshalb seine Forderung nach einer Änderung des Impfkonzepts vor dem Bund-Länder-Treffen bekräftigt. Spätestes im April, wenn mehr Impfstoff komme, müsse jede Dose verabreicht werden, „wo es nur geht“, sagte Söder bei einer Online-Pressekonferenz mit seinem sächsischen Kollegen Michael Kretschmer (CDU). Deshalb müsse man „das System verändern“: Der Astrazeneca-Impfstoff solle neben den Impfzentren auch von Hausärzten, Betriebsärzten und Schulärzten verabreicht werden. Es brauche deshalb eine schnelle Änderung der Impfverordnung des Bundes.

Söder regte etwa auch an, ältere Schüler vor den Abiturprüfungen zu impfen - das würde dort „ein hohes Maß an Sicherheit“ bringen. Und Kretschmer äußerte den Wunsch, der gesamten Bevölkerung über 18 Jahren in Hotspot-Regionen an der Grenze bald ein Impfangebot machen zu können. Neben den Kriterien der Ständigen Impfkommission müssten also weitere Kriterien dazukommen - auch darüber müsse man am Mittwoch reden.

Aus einer rechtlich fixierten Priorisierung könnte nach Worten Söders am Ende eine „Empfehlung“ werden, die dann angewandt werde. „Nur so können wir den dramatischen Rückstand, den Deutschland beim Impfen hat, aufholen“, sagte Söder. Hier müsse man besser werden.

Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel: Impfen ist wichtiger Punkt

Im Vorfeld des Corona-Gipfels ist eine Beschlussvorlage durchgesickert. Das Thema Impfen nimmt in dem Papier breiten Raum ein. So heißt es: „Die Impfverordnung des Bundes wird dahingehend geändert, dass ab der zweiten Märzwoche die Beauftragung ausgewählter Leistungserbringer der niedergelassenen ärztlichen Versorgung durch die Länder einen festen Rahmen hat.“

Für den April sei der Übergang in die nächste Phase der nationalen Impfstrategie vorgesehen, in der die haus- und fachärztlichen Praxen umfassend in die Impfkampagne eingebunden werden. Die Priorisierung der Corona-Impfverordnung gelte als Grundlage auch für die Impfungen in den Arztpraxen. Dazu heißt es aber ergänzend: „Die tatsächliche Entscheidung der Priorisierung erfolgt nach jeweiliger ärztlicher Einschätzung vor Ort.“

Wirken Impfstoffe gegen Mutationen?

„Die vorhandenen Vakzine schützen bislang alle vor schwerer Krankheit und Tod“, sagt der Gießener Virologe Friedemann Weber laut der dpa. Und wenn bereits geimpfte Menschen positiv auf B.1.1.7. getestet wurden, sei das „nicht besorgniserregend, sondern zeigt, dass die Impfung funktioniert“, sagt der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl. Die Impfung würde schwere Verläufe verhindern, und das sei die Aufgabe.

Bei der südafrikanischen Mutante warfen Studienergebnisse jüngst Zweifel an der Wirksamkeit des Astrazeneca-Impfstoffs auf. Beim Impfstoff der Hersteller Biontech/Pfizer deuten erste Laborergebnisse auf eine Wirksamkeit auch gegen Schlüsselmutationen der britischen wie auch der südafrikanischen Variante hin.

Der Biontech-Impfstoff schützt einer aktuellen Untersuchung zufolge wahrscheinlich auch vor der südafrikanischen Virusvariante - allerdings ist die Zahl der dagegen gebildeten Antikörper wohl geringer. Es ist noch unklar, welchen Effekt dies für die Wirkung der Impfung gegen die südafrikanische Virusvariante hat.

Können Impfstoffe an Mutationen angepasst werden?