Während der Corona-Impfstoff der Firmenin anderen Ländern schon zugelassen ist, wartet Deutschland noch auf die Genehmigung. Kurz nach Weihnachten könnte es so weit sein. Der 27. wird als Starttermin anvisiert.

Dieder Länder stellen sich auf einen Beginn deram 27. Dezember ein. Zuvor hatte(CDU) die Länder über die zu erwartende Zulassung und Lieferung des Biontech-Impfstoffes informiert, wie die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwochabend mitteilte. „Für die Bundesländer ergibt sich daraus der 27.12 als Starttermin für diegegen das neuartigeSars-CoV-2. Insbesondere soll mit der Impfung in den Pflegeheimen begonnen werden.“

Für dender Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer will die Europäische Arzneimittelagentur EMA bereits am nächsten Montag (21. Dezember) grünes Licht geben - acht Tage früher als geplant. In Großbritannien, den USA und Kanada ist der Impfstoff bereits auf dem Markt - allerdings mit Hilfe von Notfallzulassungen.