Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer in der EU gegeben. Ein Expertenausschuss der EMA habe eine bedingte Marktzulassung des Impfstoffs in der EU empfohlen, sagte EMA-Chefin Emer Cooke am Montag. Die formale Entscheidung treffen nun die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten.

Impfstoff von Biontech: EU-Kommission will noch am Montag entscheiden

Ursula von der Leyen am Montag auf Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA will die EU-Kommission noch am Montag über die Marktzulassung des Corona-Impfstoffs der beiden Unternehmen entscheiden. Sie erwarte eine Entscheidung bis zum Abend, schrieb EU-Kommissionspräsidentinam Montag auf Twitter . „Nun werden wir schnell handeln.“ Dies sei ein entscheidender Moment in den Bemühungen, sichere und wirksame Impfstoffe an die Europäer zu liefern.

Biontech-Chef: Wir sind bereit für die Auslieferung des Impfstoffes

Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer stehen nach eigenen Angaben zur Auslieferung der ersten Impfstoffe in die EU in den Startlöchern. „Wir sind bereit, mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen in der EU zu beginnen, sobald wir grünes Licht erhalten“, sagte Biontech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin am Montag.

Keine Beweise, dass Impfstoff nicht gegen neue Corona-Variante wirkt