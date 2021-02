Impfberechtigten gegen das Coronavirus erheblich aus. Die Corona-Impfungen kommen in Deutschland nur schleppend voran. Baden-Württemberg weitet den Kreis dergegen das Coronavirus erheblich aus.

Impfreihenfolge BW: Reihenfolge bei Corona-Impfung angepasst

Ab sofort können sich weitere Gruppen im Alter von 18 bis einschließlich 64 Jahren den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca verabreichen lassen, wie Sozialminister Manne Lucha (Grüne) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Dazu zählen:

Personen mit bestimmten Vorerkrankungen

sowie wie Menschen, die enge Kontaktperson einer Schwangeren oder bestimmter zu Hause gepflegter Personen seien.

Mit einem ärztlichen Attest müsse die Berechtigung nachgewiesen werden. Bis Mitte März werden im Südwesten rund 450.000 Dosen Impfstoff von Astrazeneca erwartet.

Frühere Impftermine für Lehrer und Erzieher in Baden-Württemberg

Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte sollen in Baden-Württemberg bereits ab Montag 22.2. Termine für eine Corona-Impfung vereinbaren können. Dies sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) dem SWR. Bereits am Samstag hatte Lucha angekündigt, dass Lehrkräfte künftig in die zweite Priorisierungsstufe eingruppiert würden.

Impfreihenfolge BW: Polizisten werden geimpft

Auch die Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg erhalten ab nächster Woche den Impfstoff gegen das Coronavirus. Das kündigte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Heilbronn an. Ab nächster Woche würde man mit der Impfung der rund 34.000 Polizisten beginnen. Dafür werde man sowohl die zentralen Impfzentren als auch die Kreisimpfzentren nutzen. „Es geht voran“, sagte Strobl. In mehreren Bundesländern können sich Polizistinnen und Polizisten bereits jetzt oder in Kürze gegen das Coronavirus impfen lassen.

Impftermine BW: Hier gibt`s den Termin für die Corona-Impfung Baden-Württemberg

Die Vereinbarung von Impfterminen ist auf zwei Wegen möglich:

Telefonisch über die Hotline 116 117

Online über das Portal www.impfterminservice.de

Termine, Impfreihenfolge, Aufklärungsbogen: Wann kann ich mich impfen lassen?