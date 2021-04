Die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Deutschland steigen

Die Kanzlerin ist über 60 Jahre und kommt für eine Astrazeneca-Impfung infrage

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich einem Bericht zufolge am Freitag mit dem Impfstoff Astrazeneca gegen Corona impfen lassen. Dies berichtete die "Welt" am Donnerstag ohne Angaben von Quellen. Die Kanzlerin ist über 60 Jahre alt und fällt damit in die Gruppe derjenigen, die in Deutschland für Astrazeneca-Impfungen infrage kommen.

Merkel soll am Freitag mit Astrazeneca geimpft werden