Die erste Freiwillige, die in Tübingen den Corona-Impfstoff der Firma Curevac erhalten hat , ist wieder nach Hause entlassen worden. „Es sieht sehr, sehr gut aus, was diedes Impfstoffs angeht“, sagte Studienleiter Peter Kremsner vom Institut für Tropenmedizin am Montag. Die nächsten drei Teilnehmer sollten im Verlauf des Tages geimpft werden.