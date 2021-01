Bund und Länder beraten am Montag über Strategien bei der Impfkampagne.

Die EU wirft AstraZeneca vor, Lieferverpflichtungen für Impfstoffe nicht nachzukommen.

Das Präparat wird wohl nur für 18- bis 64-Jährige von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen.

Bereits vor dem Impfgipfel am Montag, 1. Februar, warnt Gesundheitsminister Jens Spahn vor all zu hohen Erwartungen und hat die Menschen in Deutschland auf weitere harte Wochen in der Coronakrise einge­stimmt.

Wie viel Impfstoff geliefert wird ist weiterhin unklar

Freitag, 29.1.21, könnte die Streit um die Liefermengen noch nicht gelöst. Wie das Ärzteblatt schreibt, ist weiterhin unklar, in welchem zeitlichen Rahmen Biontech/Pfizer und Moderna zugelassen. Gerade der Wirkstoff des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca ist für viele EU-Staaten vielversprechend. Der Impfstoff, den der Konzern gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hatte, wird bereits seit Januar in großem Stil in Großbritannien eingesetzt. An diesem, könnte die Europäische Arzneimittelagentur die Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs empfehlen. Dann muss nur noch die EU-Kommission zustimmen. Das gilt als Formsache und könnte ebenfalls noch an diesem Freitag geschehen. Damit hätte die EU den dritten Impfstoff gegen Covid-19 - und das ungefähr ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Krise in Europa. Allerdings ist damit dernoch nicht gelöst. Wie das Ärzteblatt schreibt, ist weiterhin unklar, in welchem zeitlichen Rahmen Astra Zeneca die der EU vertraglich zugesicherte Menge an Impfdosen liefern kann. Es gibt wohl eine Vereinbarungen über 400 Millionen Impfdosen, nach EU-Angaben sollten 80 Millionen davon nach einer Zulassung bereits im ersten Quartal zur Verfü­gung stehen. Bislang sind in der EU nur die Impfstoffe vonzugelassen. Gerade der Wirkstoff des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca ist für viele EU-Staaten vielversprechend. Der Impfstoff, den der Konzern gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hatte, wird bereits seit Januar in großem Stil in Großbritannien eingesetzt.

"Es gibt verbindliche Bestellungen und der Vertrag ist glasklar" sagt Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.

Wird der Impfstoff auch für ältere Menschen zugelassen?

preiswerter als die beiden anderen und sehr viel handlicher gerade für Massenimpfungen. So muss er nicht tiefgefroren aufbewahrt werden. Unklar ist noch die Wirksamkeit bei Älteren. Beobachter rechnen damit, dass die EMA-Experten den Impfstoff Vorteile des Präparates sind: Er ist vergleichsweiseals die beiden anderen undgerade für Massenimpfungen. So muss er nicht tiefgefroren aufbewahrt werden. Unklar ist noch die Wirksamkeit bei Älteren. Beobachter rechnen damit, dass die EMA-Experten den Impfstoff vorerst nur für Personen von 18 bis 65 Jahren zulassen werden. Eine solche Altersbeschränkung empfiehlt etwa auch die Ständige Impfkommission (Stiko), wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Denn die derzeit verfügbaren Daten reichten nicht aus für eine Zulassung für Ältere. Zuvor erschienene Berichte, dass Impfstoff bei über 65-Jährigen nur zu acht Prozent wirksam sei, hatte Astrazeneca aber als falsch zurückgewiesen.

Mit einem Impfgipfel am Montag wollen Bund und Länder um Vertrauen der Bevölkerung für die schleppend anlaufenden Massenimpfungen werben.