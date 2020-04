Seit knapp zwei Wochen gilt in Deutschland das Kontaktverbot und nach wie vor steigt die Zahl der Neuinfizierten. Deshalb hat Bundeskanzlerin Angela Merkel das Kontaktverbot bis zum 19. April verlängert. Der Höhepunkt der an Coronaerkrankten in Deutschland ist noch nicht erreicht. Die Zeit mit den höchsten Infektionen steht uns noch bevor.

Coronavirus Baden-Württemberg: Ostern könnte es am schlimmsten werden

Wenn es nach Einschätzung von Gesundheitsminister Manne Lucha geht, könnte der Höhepunkt der Infizierten an Ostern erreicht werden. "Wir rechnen, Stand 3. April.2020, etwa an Ostern mit einem gewissen Peak an Behandlungen", sagte Manne Lucha der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Zwar sind die Neuerkrankungen nicht mehr exponentiell gestiegen, sondern auf einem stabilen Niveau geblieben. Wie der Gesundheitsminister weiter betont, müssen die Maßnahmen aber noch konsequent bis zum Ende der Osterferien durchgehalten werden. Vorher kann es überhaupt keine Signale für eine Lockerung geben.

Coronamaßnahmen: Noch kein Ende in Sicht?

Wann kann Deutschland wieder hochfahren? Dazu gibt es keine klare Antwort: Ein Datum gibt es nicht, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zwar werde intensiv überlegt, wie auch bei Einhaltung sämtlicher Maßnahmen das Leben wieder schrittweise geöffnet werden kann. Die Menschen halten sich weitestgehend an die Kontaktsperren, wie die Ergebnissen des Lockdowns zeigen. Die Ansteckungsrate ist gesunken.

Verschiedene Szenarien für den Wiedereinstieg werden durchgegangen. Dabei sind deutliche Lockerungen der Maßnahmen eher unwahrscheinlich. Denkbar wäre ein Stufenplan, wie ihn Österreich nach Ostern vorsieht. Also stufenweise den Einzelhandel und die Gastronomie zu öffnen. Großveranstaltungen und private Partys würden aber weiterhin verboten bleiben. Diese Überlegungen gibt es bereits im Innenministerium.