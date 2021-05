Video Tourismusbeauftragter glaubt an Sommerurlaub in Europa Mehr zum Video

Die Corona-Zahlen in Griechenland sind weiter hoch.

Was gilt für Einreise und Urlaub?

Griechenland lockert seine Corona-Regeln

Auch Urlaub in Griechenland soll trotz Corona wieder möglich werden.

Zahlreiche europäische Länder lockern ihre Corona-Regeln. Dänemark erleichtert die Einreise und Frankreich öffnet die Außengastronomie - und auch in Griechenland plant die Regierung weitreichende Lockerungen. Ab Mitte Mai soll auch Urlaub wieder möglich sein.

Reisen nach Griechenland: Urlaub trotz Corona ab 15. Mai wieder möglich

Vom 15. Mai an will Athen das Land vollständig für den Tourismus öffnen. Alle Menschen werden dann wieder frei reisen können. Touristen werden in Griechenland bereits jetzt empfangen, allerdings dürfen sie sich nach der Einreise nur zu ihrem Zielort begeben und nicht tagelang umherreisen. Zudem müssen sie bei der Einreise einen aktuellen, negativen PCR-Test oder eine abgeschlossene Impfung vorweisen. Eine Quarantänepflicht besteht für die meisten Länder nicht mehr.

Sonnenbaden auf Rhodes: Griechenland ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen.

Einreise aus Griechenland nach Deutschland: Auswärtiges Amt stuft Land weiter als Risikogebiet ein

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes und die damit verbundene Verpflichtung zur Quarantäne bei der Rückreise. Wie lange man sich in Quarantäne begeben muss, hängt vom Bundesland ab, in dem man lebt. Möglich sind Zeiträume von zehn bis 14 Tagen. Diese bleibt bestehen, auch wenn Griechenland seine Einreise-Regeln lockert. Griechenland steht weiter auf der Liste der Risikogebiete in Europa. Damit gilt weiter einedesund die damit verbundene Verpflichtung zur Quarantäne bei der Rückreise. Wie lange man sich in Quarantäne begeben muss, hängt vom Bundesland ab, in dem man lebt. Möglich sind Zeiträume von zehn bis 14 Tagen. Diese bleibt bestehen, auch wennseine Einreise-Regeln lockert.

Corona in Griechenland: Gastronomie geöffnet

Sechs Monate nach ihrer Schließung wegen der Corona-Pandemie sind am Montag die Bars und Tavernen im Urlaubsland Griechenland wieder geöffnet worden - allerdings mit Auflagen. So muss das Personal zwei Mal pro Woche einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen und immer eine Maske tragen, wie der Staatsrundfunk (ERT) berichtete. Außerdem gelten folgende Regeln:

Stehende Gäste und Musik sind nicht erlaubt

an einem Tisch dürfen höchstens sechs Personen sitzen.

Zudem müssen die Stühle zwischen zwei Tischen einen Abstand von mindestens 1,80 Metern haben.

Tavernen und Bars müssen um 22.45 Uhr schließen. Von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr gilt nämlich weiterhin ein Ausgangsverbot.

Trotz der strengen Auflagen wird davon ausgegangen, dass die Menschen bei herrlichem Wetter im ganzen Land sofort in die Cafés und Tavernen strömen werden. In Griechenland wurde am Wochenende das orthodoxe Osterfest begangen, Montag ist noch Feiertag.

Corona-Zahlen in Griechenland: Inzidenzwert weiter hoch

Die Fallzahlen gehen in Griechenland nach Angaben der zuständigen Gesundheitsbehörde zurück, mit den Impfungen geht es derweil voran. So hoch sind die Zahlen nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand 03.05.):

Infizierte: 346.422

7-Tage-Inzidenz: 127,5

Todesfälle: 10.453

Impfquote (Erstimpfung): 20,66%

Impfquote (Zweitimpfung) 9,06%

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt:

Urlaub ab Juni 2021 möglich? Bareiß gibt Hoffnung für den Sommer

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, ist guter Dinge, dass die Deutschen im Sommer innerhalb Europas Urlaub machen können. „Ich bin recht optimistisch, dass der Sommerurlaub in Deutschland und Europa mit entsprechenden Vorkehrungen gut möglich sein wird“, sagte der CDU-Politiker dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Er sehe bereits im Testen eine große Chance, setze aber vor allem Hoffnungen in einen europaweiten digitalen Corona-Impfpass.

Ein digitaler Impfnachweis für Smartphones soll in der EU als ein freiwilliges und ergänzendes Angebot zum weiterhin gültigen gelben Heft eingeführt werden. Er soll im Juni kommen. Dass flächendeckend die Reisebestimmungen schon im Juni aufgehoben werden, ist jedoch unwahrscheinlich.