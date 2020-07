Nach dem raschen Anstieg an Corona-Neuinfektionen in Griechenland in den vergangenen Wochen, müssen alle Reisenden, die aus Bulgarien den Grenzübergang Promachonas zur Aus- bzw. Einreise nutzen, verschärft kontrolliert werden. Sie brauchen seit Mittwoch (15.07.2020) eine Bescheinigung (nicht älter als 72 Stunden) über einen negativen Covid-19-Test eines anerkannten Testlabors des Herkunfts- oder Transitlands mit begleitender Diagnose in englischer Sprache unter Nennung von Name, Adresse und Pass oder Personalausweisnummer.

Diese Grenzen Griechenlands sind wegen Corona geschlossen

Stichprobentests werden am Grenzübergang Promachonas weiterhin durchgeführt. Eine Einreise von Albanien oder Nordmazedonien kommend, ist für den Personenverkehr weiterhin nicht gestattet. Ab wann eine Einreise wieder möglich ist, ist noch nicht bekannt. Bei Ein- beziehungsweise Ausreise auf dem Landweg von/nach Deutschland sind die Einreise-Bestimmungen der Transitländer zu beachten.

Keine Kreuzfahrtschiffe bis 15. Juli

Kreuzfahrtschiffe dürfen Griechenland vorerst bis 15.07.2020 nicht anlaufen. Mit einer Verlängerung dieser Maßnahme ist zu rechnen. Sportboote dürfen Griechenland wieder anlaufen, sofern die maximale Kapazität bis 49 Passagieren nicht überschritten wird und die Ankunft aus Staaten, für die keine Einschränkungsmaßnahmen/Verkehrsverbote gelten, erfolgt.